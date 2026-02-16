Sociedad

Secuestraron casi 13 mil vehículos por irregularidades en chapas patente en la Ciudad

El Ministerio de Seguridad porteño informó que en más de 2.300 controles vehiculares realizados desde enero de 2025 hasta el fin de enero de 2026, la Policía de la Ciudad secuestró casi 13 mil vehículos por ausencia, adulteración u ocultamiento de patentes

La Policía de la Ciudad remitió 12.956 autos y motos por irregularidades en patentes durante todo 2025 y en lo que va de 2026, en el marco de los controles vehiculares preventivos realizados en accesos, egresos y en zonas estratégicas.

Un total de 12.956 vehículos fueron remitidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires debido a irregularidades en sus chapas patente durante todo 2025 y en lo que va de 2026. El dato, que fue confirmado por la cartera a cargo de Horacio Giménez, abarca tanto automóviles como motocicletas e ilustra la magnitud de los controles vehiculares desplegados en la capital argentina.

El procedimiento, detallado por el Ministerio de Seguridad porteño, alcanzó a 2.444 automóviles y 10.512 motos. Las infracciones detectadas incluyen ausencia total de la placa identificatoria, adulteración en los caracteres o el ocultamiento parcial de la chapa patente. Las cifras, informadas por la misma cartera, corresponden a los operativos realizados en accesos, egresos y diversas zonas estratégicas de la ciudad.

Los controles vehiculares son ejecutados por los agentes de tránsito de seguridad en conjunto con distintas divisiones de la Policía de la Ciudad. Los operativos, que se encuentran distribuidos en puntos claves de la urbe, buscan fiscalizar la circulación, detectar irregularidades y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. En cada control, los agentes solicitan la documentación obligatoria para circular, como la licencia de conducir, la cédula, el seguro y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en los casos en que corresponda, además de verificar la correcta identificación del vehículo.

De acuerdo con la información relevada por el Ministerio de Seguridad, a la que tuvo acceso Infobae, el objetivo de los controles es reducir la circulación irregular, disminuir la siniestralidad asociada a motos sin control ni registro y prevenir delitos cometidos mediante el uso de vehículos sin patente visible. Los operativos, según explicó la cartera, permiten detectar infracciones que ponen en riesgo la seguridad vial y contribuyen a desalentar conductas ilegales.

Agentes de tránsito y la Policía de la Ciudad realizan controles vehiculares en puntos estratégicos de Buenos Aires

El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, destacó la importancia de los controles y señaló: “Estos puestos de controles vehiculares se consolidan como una herramienta clave para el mantenimiento del orden público, la prevención del delito y el fortalecimiento de la seguridad vial”. A su vez, remarcó el efecto disuasivo de la presencia activa de agentes en la vía pública, al afirmar: “La presencia activa de agentes en la vía pública genera un efecto disuasivo que contribuye a la disminución de hechos delictivos vinculados al uso de motocicletas y vehículos sin identificación. Al mismo tiempo, los controles promueven una conducción responsable y refuerzan el cumplimiento de las normas, favoreciendo una convivencia urbana más segura y ordenada”.

Entre el 1 de enero de 2025 y el cierre de enero de 2026, se llevaron a cabo más de 2.300 controles en todos los barrios y comunas de la Ciudad de Buenos Aires, así como en los accesos, con la colaboración de la Patrulla de Control de Accesos. Estos procedimientos permitieron identificar y retirar de circulación una cantidad considerable de motocicletas que circulaban sin chapa patente, con dominio adulterado o sin la documentación reglamentaria.

El Ministerio de Seguridad explicó que, cada vez que un vehículo es infraccionado en alguno de los puestos de control, el agente actuante labra el acta correspondiente e informa al conductor el número de acta y la dirección de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI). Allí, el infractor debe presentarse para regularizar la situación ante el Controlador de Faltas. Una vez resuelto el trámite administrativo y tras haber realizado el pago correspondiente, se le entrega al titular o a la persona debidamente autorizada un “Comunicado de Devolución”, documento indispensable para recuperar el vehículo.

La mecánica para el retiro de los vehículos remitidos incluye la presentación de ese comunicado, junto con el original y la fotocopia de la licencia de conducir vigente, la cédula del vehículo y el seguro obligatorio. Una vez verificada la documentación, el titular o autorizado puede retirar el vehículo en alguna de las playas de acarreo habilitadas: Dávila 1024 o Lisandro de la Torre 2346.

