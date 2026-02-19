Marcha contra la reforma laboral: cómo fueron las movilizaciones en el interior del país

Agrupaciones y sindicatos neuquinos marcharon en el centro de la ciudad capital (@NicoMcNamara)

Desde la medianoche comenzó el paro de la CGT a nivel nacional en contra de la reforma laboral que se debate durante esta tarde en el Congreso nacional. En CABA la situación se hizo notar, pero en el interior del país también hubo movilizaciones y hubo un importante acatamiento de la medida de fuerza.

Por un lado, en la provincia de Santa Fe, la Asociación de Empleados de Comercio sumó su presencia a la jornada de protesta este jueves, movilizándose por la tradicional peatonal Córdoba en Rosario.

La movilización arrancó pasadas las 11 en la sede sindical. Desde allí, la columna de manifestantes avanzó hasta que tomó la peatonal. La marcha se destacó por la presencia de una columna de aproximadamente dos cuadras, con manifestantes que hacían notar su reclamo mediante bombos y cánticos.

La CGT, entre otros gremios y agrupaciones, marcharon en Córdoba (@silviasalamone)

En diálogo con Rosario 3, la pro secretaria general de la AEC, Silvana Crocci, puso énfasis en el “alto acatamiento” a la medida de fuerza. Aunque se observó que algunos comercios permanecían abiertos, Crocci consideró “entendible” esa decisión frente a la compleja situación económica. Además, la dirigente sindical se expresó con firmeza frente a la apertura de importaciones, una medida que a su entender afecta de manera directa al sector comercial.

“Comprendemos todo, estamos acá más allá del paro de la CGT. Estamos en contra de la reforma, defendiendo a los trabajadores en contra del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que es transversal. Nos está pegando a todos y ésta es una forma de defender los derechos que representamos”, manifestó Crocci. La jornada de protesta reunió a trabajadores que se movilizaron en defensa de su sector y como respuesta a las políticas que consideran lesivas para el empleo y las condiciones laborales.

Las inmediaciones de Plaza Independencia en San Miguel de Tucumán se convirtieron en escenario de una masiva movilización de sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos en el contexto del paro nacional.

Desde las primeras horas de la mañana, columnas de distintos gremios comenzaron a reunirse frente a la Casa de Gobierno. Banderas, bombos y consignas se desplegaron en el lugar, apuntando de manera directa al presidente Javier Milei y a su equipo económico, indicó La Gaceta.

En declaraciones recogidas por La Gaceta, Jorge Flores, referente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), explicó que la presencia en la calle respondió a la decisión de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de sumarse al paro nacional. Flores sostuvo: “Hoy estamos rechazando esta reforma. Más de 63.000 compañeros nacionales están en la calle”, marcando la magnitud de la convocatoria, según los datos del gremio.

En Tucumán, la movilización fue en la Plaza Independencia

La protesta también contó con la participación de representantes del sector docente. Leonardo Sánchez, secretario gremial de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), se refirió a la reforma como una medida que, en sus palabras, “conculca derechos y conquistas de años”. El dirigente planteó que la reforma implicaría la pérdida del aguinaldo, las vacaciones y el derecho a huelga, además de declarar esenciales a los docentes. Sánchez afirmó: “Sabemos que somos esenciales porque damos la cara todos los días en las aulas, pero también es esencial el derecho a huelga”, en declaraciones consignadas por La Gaceta.

Durante la mañana, la concentración atravesó un momento de tensión cuando fuerzas policiales reforzaron el vallado sobre la calle 25 de Mayo con el fin de impedir que los manifestantes se acercaran a la Casa de Gobierno. La Gaceta informó que la circulación vehicular en la zona céntrica permaneció interrumpida en distintos tramos y que el tránsito se habilitó de manera intermitente durante la jornada.

La jornada en Córdoba generó un fuerte impacto en la actividad cotidiana y afectó a sectores clave como la administración pública, el sistema educativo, el comercio y el deporte.

De acuerdo con Cba24, la adhesión al paro fue contundente entre los gremios más representativos de la provincia. El Sindicato de Empleados Públicos, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), La Bancaria, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) y el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), entre otros, se sumaron a la convocatoria de la central obrera. La medida también involucró a los gráficos y a trabajadores de la construcción, consolidando el alcance multisectorial de la protesta.

Una imagen elocuente de la protesta se vio reflejada en las calles vacías de Córdoba, donde la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) ratificaron la huelga. Cadena 3 detalló que en los aeropuertos, el panorama fue similar: los gremios aeronáuticos impulsaron reprogramaciones y cancelaciones masivas de vuelos nacionales e internacionales.

La parálisis se extendió a la administración pública, tanto en el ámbito provincial como municipal, con oficinas cerradas y trámites suspendidos. El mismo medio precisó que reparticiones, ministerios, la Caja de Jubilaciones y el APROSS no brindaron atención. Tampoco hubo recolección de residuos, atención en los Centros de Participación Comunal ni estacionamiento medido. Los bancos permanecieron cerrados, y en el sector educativo se suspendieron mesas de exámenes debido a la huelga docente.

El sector industrial y el deportivo también acusaron recibo del paro. Cadena 3 consignó que la UOM, los mecánicos y los trabajadores de la construcción detuvieron sus actividades. En el fútbol, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) confirmó su adhesión, lo que obligó a la suspensión de la actividad oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Equipos como Belgrano, Instituto y Estudiantes de Río Cuarto vieron sus compromisos sujetos a reprogramación ante la falta de personal en los estadios. El impacto en el comercio fue dispar, dado que dependió de la decisión de cada propietario.

En el centro de la capital cordobesa, la movilización convocada por los gremios nucleados en la CGT local derivó en momentos de tensión. El Doce TV informó que al mediodía, un manifestante de la UOM lanzó una bomba de estruendo debajo de un automóvil en la esquina de avenida Maipú y avenida Olmos. Las cámaras del canal registraron el instante en que el artefacto fue encendido con un cigarrillo y arrojado justo cuando un Ford Focus circulaba por la intersección. El estruendo explotó bajo el vehículo, en plena circulación.

Un manifestante de la UOM lanzó una bomba de estruendo debajo de un auto en Córdoba

El paro nacional también tuvo su correlato en Mendoza, donde sindicatos y organizaciones sociales se congregaron en el emblemático nudo vial entre Vicente Zapata y la Costanera, punto clave que conecta el Acceso Este con la ciudad.

Desde las primeras horas de la mañana, afiliados de ATE, la Agrupación de Obreros Rurales, la UTEP y la CCC (Corriente Clasista y Combativa), acompañados por referentes del Partido Comunista y otros espacios políticos y sociales, desplegaron banderas, carteles y bombos, informó Mdz.

En el sur del país, Neuquén presentó una alta adhesión a la medida, que incluyó una concentración multitudinaria en el monumento al general San Martín. Desde las primeras horas del día, diversos organismos estatales funcionaron de manera parcial, mientras que los servicios esenciales mantuvieron solo guardias mínimas.

A partir de las 11, comenzaron a llegar sindicatos estatales, docentes y agrupaciones sociales al emblemático espacio céntrico. La convocatoria logró reunir a una amplia variedad de sectores.

Pasado el mediodía, la marcha se puso en movimiento y recorrió distintas calles del centro de la capital provincial. Las consignas se centraron en el rechazo a la reforma laboral. Durante el trayecto, las columnas sindicales portaron banderas, pancartas y bombos, acompañadas por cortes parciales de tránsito que alteraron la circulación habitual.

A la jornada se sumaron también docentes agrupados en ATEN, trabajadores universitarios y otros integrantes del movimiento sindical y social.