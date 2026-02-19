Política

Paro general de la CGT contra la reforma laboral, en vivo: las últimas noticias sobre la medida, este 19 de febrero

A partir de la medianoche, comenzó a regir la medida de fuerza en repudio a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Qué gremios adherirán y cuáles serán los servicios públicos afectados

A excepción de DOTA, el resto de las líneas de colectivos se adherirán a la medida (Maximiliano Luna)

Desde la medianoche, rige el paro general de 24 horas, convocado por la CGT, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que será tratada hoy en la Cámara de Diputados. A la medida también se sumaron varios gremios vinculados al transporte, bancos y comercios.

Luego de que se descartara la realización de una movilización en las inmediaciones del Congreso de la Nación, el sindicato ratificó el cese de actividades durante una conferencia de prensa realizada el miércoles. Allí, explicaron que el objetivo será que “no haya nadie en la calle”, como muestra del rechazo a la iniciativa.

Por otro lado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció su participación en la huelga, pero afirmaron que realizarán una manifestación frente al Palacio Legislativo. De forma paralela, el Gobierno comunicó que descontará el día a quienes se sumen al paro. El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que agrupa a la UOM, Aceiteros y las dos CTA, también confirmó su adhesión a la marcha.

Los servicios que se verán afectados por el paro general incluirán a los colectivos; trenes; subtes; vuelos; taxis; bancos; supermercados y comercios; administración pública y escuelas.

03:07 hsHoy

Qué pasará con supermercados, shoppings y otros comercios este 19 de febrero en el paro general de la CGT

El escenario operativo comercial se prepara ante una jornada de alcance nacional, con previsiones logísticas, esquemas de funcionamiento dispares y decisiones empresarias que buscan sostener la actividad diaria frente a posibles dificultades de traslado

Los supermercados priorizarán la continuidad operativa frente a posibles ausencias del personal (Imagen ilustrativa Infobae)

El paro general convocado para este jueves por la CGT en contra de la reforma laboral que se está debatiendo en el Congreso plantea un escenario particular para la actividad comercial, especialmente en supermercados, centros comerciales y locales a la calle. Distintas fuentes del sector detallaron cómo se organizaron para sostener la operatoria en una jornada que podría presentar dificultades logísticas vinculadas principalmente al transporte.

03:07 hsHoy

Cómo funcionarán los bancos y las transferencias este 19 de febrero durante el paro general de la CGT

Las operaciones digitales estarán disponibles, pero el acceso al efectivo sufrirá restricciones y la atención presencial quedará suspendida durante toda la jornada

Usuarios de servicios financieros podrán operar por canales digitales, pero la atención presencial en sucursales quedará suspendida durante el paro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el jueves 19 de febrero impactará en el funcionamiento de los bancos y los servicios de transferencia de dinero en todo el país. Las entidades financieras garantizarán la operatividad de los canales digitales, pero suspenderán la atención presencial al público. Esta medida responde a la adhesión del gremio bancario a la protesta, que tendrá una duración de 24 horas y busca expresar el rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

03:07 hsHoy

Paro general: ¿habrá subtes mañana, 19 de febrero?

La medida de fuerza anunciada por la Confederación General del Trabajo condiciona la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires y pone en alerta a miles de usuarios que dependen del transporte público para sus actividades cotidianas

El paro general del 19 de febrero afecta de forma total el funcionamiento de subtes, trenes y colectivos en todo el país

El paro general convocado para el 19 de febrero por la Confederación General del Trabajo (CGT) detendrá casi por completo el funcionamiento del transporte público en todo el país. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión a la medida, garantizando la interrupción del servicio de colectivos en la jornada.

03:07 hsHoy

Paro general: ¿habrá vuelos mañana, 19 de febrero?

La huelga convocada por la Confederación General del Trabajo y los principales sindicatos dejará sin vuelos, trenes, subtes y colectivos a millones de usuarios en todo el país durante el jueves

Aeropuertos, estaciones de tren y terminales de colectivos suspenderán sus actividades habituales durante la jornada de protesta

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) junto con los principales sindicatos del transporte en Argentina provocará la interrupción total de vuelos, trenes, subtes y colectivos el jueves 19 de febrero.

03:05 hsHoy

Paro general: ¿habrá trenes mañana, 19 de febrero?

La adhesión de los principales gremios del sector provocará la interrupción de todos los medios de transporte público durante 24 horas, situación que tendrá impacto directo en la movilidad y las actividades diarias en varias provincias

El paro general del 19 de febrero paralizará trenes, subtes y colectivos en todo el país por 24 horas (Imagen ilustrativa Infobae)

El transporte público de Argentina se prepara para una jornada atípica este jueves, 19 de febrero, cuando se prevé un paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida se anuncia en coincidencia con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados y tendrá un impacto directo sobre la movilidad en todo el país. Los principales gremios del sector transporte confirmaron su adhesión, lo que dejará sin servicio a trenes, subtes y colectivos durante toda la jornada.

