Una joven de 19 años murió en Santa Cruz e investigan si se trata de un caso de desnutrición extrema

Una joven de 19 años murió después de comer desechos en un basural de Santa Cruz

Una joven de 19 años murió el lunes pasado tras comer desechos de un basural y provocó conmoción en la comunidad de Caleta Olivia en la provincia de Santa Cruz. La mujer fue internada con un cuadro complejo en el Hospital Zonal "Padre Pedro Tardivo“, donde finalmente falleció. Además, tres menores se encuentran internados y evolucionan favorablemente.

Según informó La Opinión Austral, la joven ingresó por la guardia del centro de salud de la localidad santacruceña a principio del mes de febrero con un cuadro complejo. Días más tarde se internaron tres hermanos de la mujer acompañados por su madre, quien también recibió asistencia de los médicos, y aclararon que la familia estaba en malas condiciones de salud.

Las autoridades del hospital emitieron un comunicado en el que aclararon que la joven "ingresó a la Guardia el día 6 de febrero con un cuadro de sepsis con foco a determinar (respiratorio y/o abdominal), presentando además comorbilidades previas que condicionaban su estado general de salud“.

"Desde su ingreso permaneció internada en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo tratamiento y monitoreo permanente por parte del equipo médico, produciéndose su fallecimiento el día 16 de febrero a causa de la complejidad de su cuadro clínico“, sostuvo la entidad.

Y continuaron: "Respecto a la madre mencionada en las publicaciones, la misma ingresó al servicio de Guardia el día 8 de febrero, donde fue asistida, estabilizada y dada de alta en el transcurso de esa misma jornada, sin requerir internación. En cuanto a los menores vinculados al grupo familiar, tres hermanos de 3, 8 y 13 años permanecen internados en el servicio de Pediatría, cursando distintas patologías clínicas, con evolución favorable y fuera de peligro, recibiendo el tratamiento correspondiente y bajo seguimiento permanente de los equipos de salud".

Justamente, la entidad aclaró que “de acuerdo con los registros médicos y la evaluación clínica realizada por los profesionales intervinientes, no existe diagnóstico que confirme un cuadro de intoxicación alimentaria ni situaciones vinculadas al consumo de alimentos provenientes del basural, como ha sido mencionado en algunas publicaciones”.

“El Hospital Zonal activó oportunamente todos los protocolos de atención, garantizando la asistencia médica, el acompañamiento a la familia y el resguardo de la información clínica conforme a la normativa vigente”, completaron.

Denuncian que la familia se encontraba en estado de vulnerabilidad

Y cerraron: “Desde esta institución lamentamos profundamente el fallecimiento de la joven y acompañamos a sus seres queridos en este doloroso momento, al tiempo que solicitamos a los medios de comunicación y a la comunidad responsabilidad en el tratamiento de la información, priorizando siempre las fuentes oficiales para evitar generar preocupación o confusión en la población”.

Tras la muerte de la joven, las autoridades locales investigan si se trata de un caso de desnutrición extrema. En ese marco, de acuerdo con lo que publicó La Opinión Austral, el estado de la familia era de vulnerabilidad, ya que se trata de nueve hermanos y una madre, que es analfabeta. Incluso, fuentes citadas por este medio señalaron que los menores “fueron encontrados llenos de piojos y chinches, y están siendo desinfectados en el hospital". Además, remarcaron que la familia se alimentaba de residuos encontrados en el basural, lo que llevó a las primeras teorías.

Justamente, debido a esto, aclararon que la joven presentaba un desarrollo físico atrofiado debido a la desnutrición, por lo que aparentaba ser mucho menor a su edad y al no tener DNI se dificultó su trámite de sepelio.

La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó un profundo impacto entre los vecinos de Caleta Olivia, que expresaron su preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad que atravesaba la familia. En ese sentido, uno de los sectores que salió al cruce fue el Partido Obrero de esta localidad, que calificó el hecho como “un crimen de Estado”.