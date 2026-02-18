Sociedad

Una joven de 19 años murió en Santa Cruz e investigan si se trata de un caso de desnutrición extrema

La mujer se encontraba en un caso de vulnerabilidad e ingresó con una infección generalizada al Hospital Zonal de Caleta Olivia. Además, tres hermanos menores de edad se encuentran internados

Guardar
Una joven de 19 años
Una joven de 19 años murió después de comer desechos en un basural de Santa Cruz

Una joven de 19 años murió el lunes pasado tras comer desechos de un basural y provocó conmoción en la comunidad de Caleta Olivia en la provincia de Santa Cruz. La mujer fue internada con un cuadro complejo en el Hospital Zonal "Padre Pedro Tardivo“, donde finalmente falleció. Además, tres menores se encuentran internados y evolucionan favorablemente.

Según informó La Opinión Austral, la joven ingresó por la guardia del centro de salud de la localidad santacruceña a principio del mes de febrero con un cuadro complejo. Días más tarde se internaron tres hermanos de la mujer acompañados por su madre, quien también recibió asistencia de los médicos, y aclararon que la familia estaba en malas condiciones de salud.

Las autoridades del hospital emitieron un comunicado en el que aclararon que la joven "ingresó a la Guardia el día 6 de febrero con un cuadro de sepsis con foco a determinar (respiratorio y/o abdominal), presentando además comorbilidades previas que condicionaban su estado general de salud“.

"Desde su ingreso permaneció internada en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo tratamiento y monitoreo permanente por parte del equipo médico, produciéndose su fallecimiento el día 16 de febrero a causa de la complejidad de su cuadro clínico“, sostuvo la entidad.

Y continuaron: "Respecto a la madre mencionada en las publicaciones, la misma ingresó al servicio de Guardia el día 8 de febrero, donde fue asistida, estabilizada y dada de alta en el transcurso de esa misma jornada, sin requerir internación. En cuanto a los menores vinculados al grupo familiar, tres hermanos de 3, 8 y 13 años permanecen internados en el servicio de Pediatría, cursando distintas patologías clínicas, con evolución favorable y fuera de peligro, recibiendo el tratamiento correspondiente y bajo seguimiento permanente de los equipos de salud".

Justamente, la entidad aclaró que “de acuerdo con los registros médicos y la evaluación clínica realizada por los profesionales intervinientes, no existe diagnóstico que confirme un cuadro de intoxicación alimentaria ni situaciones vinculadas al consumo de alimentos provenientes del basural, como ha sido mencionado en algunas publicaciones”.

“El Hospital Zonal activó oportunamente todos los protocolos de atención, garantizando la asistencia médica, el acompañamiento a la familia y el resguardo de la información clínica conforme a la normativa vigente”, completaron.

Denuncian que la familia se
Denuncian que la familia se encontraba en estado de vulnerabilidad

Y cerraron: “Desde esta institución lamentamos profundamente el fallecimiento de la joven y acompañamos a sus seres queridos en este doloroso momento, al tiempo que solicitamos a los medios de comunicación y a la comunidad responsabilidad en el tratamiento de la información, priorizando siempre las fuentes oficiales para evitar generar preocupación o confusión en la población”.

Tras la muerte de la joven, las autoridades locales investigan si se trata de un caso de desnutrición extrema. En ese marco, de acuerdo con lo que publicó La Opinión Austral, el estado de la familia era de vulnerabilidad, ya que se trata de nueve hermanos y una madre, que es analfabeta. Incluso, fuentes citadas por este medio señalaron que los menores “fueron encontrados llenos de piojos y chinches, y están siendo desinfectados en el hospital". Además, remarcaron que la familia se alimentaba de residuos encontrados en el basural, lo que llevó a las primeras teorías.

Justamente, debido a esto, aclararon que la joven presentaba un desarrollo físico atrofiado debido a la desnutrición, por lo que aparentaba ser mucho menor a su edad y al no tener DNI se dificultó su trámite de sepelio.

La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó un profundo impacto entre los vecinos de Caleta Olivia, que expresaron su preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad que atravesaba la familia. En ese sentido, uno de los sectores que salió al cruce fue el Partido Obrero de esta localidad, que calificó el hecho como “un crimen de Estado”.

Temas Relacionados

Santa CruzDesnutriciónúltimas noticiasmuerteCaleta Olivia

Últimas Noticias

“Vení para áca”: el video de la captura de uno de los sospechosos del robo a un juez de La Matanza

Estaba escondido en los techos, detrás de una pared y en ropa interior. No cayó solo, también dieron con su hijo y otro acusado del asalto al magistrado en su casa de Ramos Mejía ocurrido en Nochebuena

“Vení para áca”: el video

Hallaron muerto al nene argentino que había desaparecido durante un fuerte temporal de lluvia en Paraguay

Tobías Suárez cayó en un arroyo el pasado viernes en medio de una brutal crecida por las intensas precipitaciones. Reinaldo, padre del menor, se presentó en el lugar junto a su abogado Miguel Godoy y reconocieron el cuerpo

Hallaron muerto al nene argentino

Cerrarán por 24 horas el paso internacional de Mendoza a Chile para desinfectar por dengue

Desde el Ministerio de Salud del país vecino detectaron un mosquito Aedes aegypti y realizarán un operativo para evitar posibles contagios

Cerrarán por 24 horas el

“Pido perdón por todo”, dijo de rodillas el único acusado del caso Tania Suárez tras ser liberado

Estaba preso en el penal de Bower. La mujer había sido hallada maniatada y golpeada en un parque cercano a una estación de bomberos de la localidad de La Cumbre, Córdoba. El sospechoso alegó que fue traicionado por la víctima

“Pido perdón por todo”, dijo

Quién es la influencer que sufrió un accidente con una UTV en Villa Gesell y se encuentra internada en grave estado

Florencia Rastelli Mella permanece en terapia intensiva en Mar del Plata tras un siniestro ocurrido el pasado fin de semana. Perdió el conocimiento, sufrió un traumatismo de columna y tiene ausencia de sensibilidad en los miembros inferiores

Quién es la influencer que
DEPORTES
Flavio Briatore elogió a Franco

Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto: el “as en la manga” que guarda Alpine de cara al inicio de la Fórmula 1

El Inter de Lautaro Martínez visita al Bodo Glimt en Noruega por los playoffs de la Champions League: la agenda completa

Por el paro general, la Liga Profesional reprogramó los cuatro partidos del Torneo Apertura que iban a disputarse este jueves

Tragedia en el mundo del rugby: Quentin Philippe murió a los 29 años en una avalancha

La perfecta ejecución de penal de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid ante Brujas por la Champions: sus impactantes números

TELESHOW
La respuesta de Costa a

La respuesta de Costa a Pagani luego de sus polémicos comentarios: “No es un chiste”

Online Mami: “En la moda argentina la inclusión fue una ola y ya pasó”

Ian Lucas habló de su secreto de seducción y provocó una respuesta irónica de Wanda: “¡Qué rápidas que son!“

El hermano de Mauro Icardi habló del escándalo con Wanda Nara y la China Suárez: “Fue un salame, llevaba 10 años casado”

Débora D’Amato: “Vencí 800 prejuicios y el miedo a la soledad para ser madre soltera a los 45”

INFOBAE AMÉRICA

Denuncia e inspecciones en albergue

Denuncia e inspecciones en albergue obligan reubicación de 10 jóvenes bajo custodia del estado panameño

El intervalo entre recompensas es clave para el aprendizaje, según un estudio

La inversión de Sanchia International fortalece la posición de El Salvador como hub industrial y exportador

Empresas en Panamá proyectan expansión en 2026 con más empleo y mejores ingresos

Cañones eternos, comidas únicas y monasterios legendarios: así es Macedonia del Norte, el secreto mejor guardado de los Balcanes