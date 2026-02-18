Paro general: ¿habrá subtes mañana, 19 de febrero?

El paro general del 19 de febrero afecta de forma total el funcionamiento de subtes, trenes y colectivos en todo el país

El paro general convocado para el 19 de febrero por la Confederación General del Trabajo (CGT) detendrá casi por completo el funcionamiento del transporte público en todo el país. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión a la medida, garantizando la interrupción del servicio de colectivos en la jornada.

Esta medida coincide con el tratamiento parlamentario de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y contará con la adhesión de los principales sindicatos de los sectores más relevantes para la movilidad y la prestación de servicios básicos.

Durante la jornada, la CGT prevé una paralización de 24 horas que afectará tanto a la Ciudad de Buenos Aires como al conurbano y al conjunto de provincias. El paro se llevará a cabo sin movilización y responde al rechazo sindical a las modificaciones propuestas en el régimen de licencias médicas y otros puntos de la reforma laboral.

La CGT convoca a una paralización nacional de 24 horas en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional (GCBA)

El sindicato reiteró su postura a favor del diálogo, aunque denunció la falta de respuestas desde el Poder Ejecutivo, según declaraciones de Jorge Sola, cosecretario de la central obrera.

Qué pasará con los subtes mañana, 19 de febrero

El funcionamiento de los subtes y el Premetro en la Ciudad de Buenos Aires estará completamente interrumpido durante las 24 horas del paro. La decisión fue confirmada por los Metrodelegados, quienes anunciaron que acompañarán la medida en su totalidad.

De acuerdo con un comunicado del sindicato difundido el martes por la noche, “no habrá servicio de subte ni Premetro de 0 a 24 horas”.

El servicio de subte y Premetro en la Ciudad de Buenos Aires permanecerá completamente interrumpido durante el día del paro general

La suspensión incluye a todas las líneas y responde a la adhesión de los trabajadores del sector, nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). En su declaración, el sindicato argumentó que la reforma laboral representa “un profundo retroceso en los derechos de las y los trabajadores”.

La decisión de los Metrodelegados se suma al respaldo de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), que confirmaron su participación en la huelga para garantizar el alcance de la protesta.

¿Hay trenes mañana?

Los servicios ferroviarios metropolitanos y suburbanos tampoco funcionarán durante el 19 de febrero. Los gremios de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria ratificaron su adhesión a la huelga y anticiparon la paralización de todas las líneas que operan en el área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país.

Los gremios ferroviarios, incluida La Fraternidad, confirman la suspensión total de trenes metropolitanos y suburbanos el 19 de febrero (AP Foto/Gustavo Garello)

La medida alcanzará a las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza, entre otras, afectando a miles de usuarios que diariamente utilizan el servicio.

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, remarcó: “Vamos a parar todos los gremios de transporte y vamos a acompañar la decisión de la CGT”.

La interrupción total del servicio ferroviario, avalada por la CATT, se mantendrá durante toda la jornada y no se prevén servicios mínimos ni guardias técnicas.

¿Hay colectivos mañana?

La UTA adhiere plenamente al paro, por lo que no circularán colectivos urbanos ni suburbanos en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano (Wikimedia Commons)

El transporte automotor de pasajeros también se verá fuertemente afectado. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), sindicato que agrupa a los conductores de colectivos urbanos y suburbanos, comunicó su adhesión plena al paro general. No circularán colectivos durante las 24 horas del 19 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y el resto del país.

La suspensión generalizada abarca a la mayoría de las líneas urbanas y suburbanas. La única excepción podría darse en el interior del país, donde el acatamiento dependerá de la vigencia de una conciliación obligatoria dictada previamente por el Ministerio de Capital Humano.

No obstante, la UTA indicó que la medida de fuerza se cumplirá en caso de que el sindicato decida no acatar la conciliación.

El paro general del 19 de febrero impactará el servicio de colectivos debido a la adhesión de los principales sindicatos del transporte automotor (Imagen ilustrativa Infobae)

La UGATT y la CATT también confirmaron el respaldo a la huelga en el sector automotor, lo que refuerza la previsión de un paro total de colectivos.

Otros servicios que no funcionarán

El paro general del 19 de febrero afectará además una amplia gama de servicios vinculados a la economía, la salud y la administración pública. La Asociación Bancaria anunció la suspensión de la atención al público en entidades financieras públicas y privadas, aunque el servicio de home banking permanecerá disponible.

El sindicato de empleados de comercio adhiere a la medida, lo que podría restringir la apertura de locales comerciales, dependiente del funcionamiento del transporte. La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos también se suma al paro, condicionando la asistencia de sus afiliados a la disponibilidad de medios de movilidad.

Pilotos, personal de tierra y gremios aeronáuticos paralizan actividades, generando cancelaciones y modificaciones en los vuelos de la región (REUTERS/Agustin Marcarian)

El gremio de Camioneros interrumpirá actividades en la recolección de residuos, correo postal y transporte de cargas. Los sindicatos estatales, como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), convocaron a la paralización de tareas en hospitales públicos y organismos nacionales.

La atención sanitaria se limitará a guardias y urgencias, mientras que los vuelos programados en aeropuertos de la región sufrirán cancelaciones y reprogramaciones debido a la adhesión de pilotos, personal de tierra y gremios aeronáuticos.

El Gobierno nacional advirtió que descontará el sueldo a los empleados públicos que participen de la huelga. Las centrales sindicales mantienen el estado de alerta y evalúan nuevas medidas en función de la evolución del debate legislativo sobre la reforma laboral.