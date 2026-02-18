Paro general: ¿habrá colectivos mañana, 19 de febrero?

El paro general convocado por la CGT suspende el servicio de colectivos en todo el país este jueves 19 de febrero (Wikipedia)

La confirmación del paro general lanzado por la Confederación General del Trabajo (CGT) afectará el transporte público. La medida, convocada para este jueves 19 de febrero, prevé la interrupción de colectivos, trenes y subtes en todo el país, lo que obligará a millones de pasajeros a reorganizar sus traslados ante la interrupción de los servicios durante la jornada.

Durante el día, la central obrera llevará adelante una paralización de 24 horas que afectará tanto a la Ciudad de Buenos Aires como al conurbano y al conjunto de provincias. El paro se realizará sin movilización y responde al rechazo sindical a las modificaciones propuestas en el régimen de licencias médicas y otros cambios impulsados en reforma laboral.

Qué pasará con los colectivos mañana, 19 de febrero

Las consultas sobre la circulación de colectivos aumentaron de manera significativa en las últimas horas tras la confirmación del paro general convocado por la CGT.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), gremio que agrupa a los conductores, ratificó su adhesión a la medida de fuerza. En consecuencia, no habrá servicio de colectivos durante toda la jornada. Asimismo, informó mediante un comunicado que acatará el paro general y sostuvo que la medida se realiza “en defensa del trabajo argentino y del derecho de huelga”.

La UGATT anunció su adhesión al paro nacional, sumando su apoyo a la medida de fuerza convocada por otros gremios (UGATT)

A su vez, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) también anunció su participación, aunque cada sindicato definió su modalidad de adhesión.

Desde la UTA explicaron que el gremio se encolumna detrás de las decisiones de la CGT y confirmó su participación en la huelga.

Por otra parte, el Ministerio de Capital Humano había dictado el 11 de febrero una conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), con vigencia de 15 días. Sin embargo, el paro general convocado por la CGT se mantiene firme, por lo que el servicio de colectivos quedará interrumpido durante el jueves 19 de febrero.

¿Hay trenes mañana?

La estación de trenes de Constitución está vacía durante una huelga general contra las medidas de austeridad del presidente Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el jueves 10 de abril de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)

En el sector ferroviario, la decisión es contundente. Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó que los gremios del transporte acompañarán la decisión de la CGT y se sumarán al paro general. La Unión Ferroviaria, conducida por Sergio Sasia, también expresó su adhesión.

Ambas organizaciones precisaron que los servicios de trenes metropolitanos y regionales quedarán suspendidos durante la jornada de paro. Esto afectará a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y servicios interurbanos. Se prevé la interrupción total de la circulación en todas estas líneas.

¿Hay subte mañana?

Los Metrodelegados confirmaron que el subte y el Premetro de Buenos Aires no prestarán servicios durante el paro por la reforma laboral

El panorama para el subte es similar al de los trenes. Los Metrodelegados informaron que, si el jueves 19 de febrero se trata la reforma laboral en Diputados, realizarán un paro total de subte y Premetro de 0 a 24 horas.

El comunicado difundido por el gremio destaca que se niegan a permitir el avance de la reforma laboral, que consideran un retroceso en los derechos de los trabajadores. Además, los Metrodelegados remarcaron que no se trata de un proceso de modernización, sino de una quita de derechos. Por esta razón, durante la jornada de paro no habrá servicios de Subte ni Premetro en la Ciudad de Buenos Aires.

Otros servicios que no funcionarán

El impacto del paro general se extiende a distintos sectores del transporte y la logística. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) confirmó que forma parte orgánicamente de la CGT y que probablemente participe de la medida. No obstante, aún no se definió si el paro afectará vuelos nacionales e internacionales el jueves ni el alcance final de la adhesión del sector aeronáutico, ya que el gremio seguía debatiendo los detalles en la víspera.

La CATT y la UGATT, que agrupan a camioneros, marítimos, fluviales y taxistas, anunciaron su adhesión, extendiendo el paro a toda la logística de cargas y servicios públicos (NA)

Otros gremios agrupados en la CATT, que incluye a camioneros, aeronavegantes, pilotos, marítimos y fluviales, también notificaron su adhesión. Esto anticipa interrupciones en la logística de cargas, vuelos, servicios fluviales y marítimos.

La UGATT, liderada por Omar Maturano, sumó a la medida de fuerza a señaladores, playeros de estaciones de servicio, remiseros y conductores de taxis, lo que amplía el alcance del paro a prácticamente todo el transporte público y servicios conexos.

El gremio UCRA (Unión de Conductores de la República Argentina), enfrentado al sindicato oficialista, también prevé acompañar la huelga general, aunque representa a un grupo más minoritario de choferes.

A raíz del anuncio, se registró un fuerte aumento en las consultas online relacionadas con la disponibilidad de transporte público ante el paro general en Argentina.