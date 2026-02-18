Sociedad

Paro general de la CGT: todos los servicios que no funcionarán este 19 de febrero, uno por uno

La medida de fuerza impulsada por la central obrera para el día que debatan la reforma laboral afectará bancos, transporte, limpieza urbana, logística y actividades educativas

(Maximiliano Luna)
La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará este jueves un paro general de 24 horas en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno. El alcance de la medida de fuerza será amplio: el transporte público, los bancos, la recolección de residuos y el funcionamiento de oficinas estatales quedarán interrumpidos y se prevén complicaciones adicionales por la adhesión de gremios estratégicos.

El escenario anticipa una jornada sin precedentes recientes en materia de servicios, con el Congreso como epicentro del debate y un fuerte operativo preventivo en la Ciudad de Buenos Aires.

El principal punto de conflicto era el artículo 44, que establece que los trabajadores percibirán únicamente el 50% del salario, aunque este porcentaje podría aumentar hasta el 75% en casos donde el motivo no responda a una acción voluntaria ni exista conocimiento previo del riesgo. Sin embargo, el Gobierno adelantó que quitaría ese apartado. De igual forma, el paro se mantiene vigente.

El rechazo sindical abarca también otras disposiciones, incluyendo restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales, modificaciones en las indemnizaciones, la implementación del banco de horas, cambios en el régimen de vacaciones y limitaciones a las asambleas sindicales.

Transporte público: colectivos, trenes y subtes

El paro dispuesto por la CGT contará con el respaldo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). De acuerdo a Infobae, el cese de actividades abarca a los servicios de colectivos urbanos y de larga distancia, que no circularán en todo el país. La conducción de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, ratificó la postura de acompañar todas las medidas que disponga la central obrera.

El transporte ferroviario también paralizará completamente sus operaciones. La Unión Ferroviaria y La Fraternidad comunicaron la suspensión de los servicios en las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y todos los interurbanos, afectando tanto a pasajeros metropolitanos como a los del interior.

En la red de subtes y premetro, la AGTSyP confirmó un paro total entre las 00 y las 24 horas del jueves. De esta manera, no habrá ningún servicio disponible durante la jornada. Los metrodelegados argumentaron en un comunicado: “No se trata de modernización, sino de quita de derechos a las y los trabajadores. Con su aprobación pretende borrar, de la noche a la mañana, décadas de conquistas del pueblo trabajador”.

Aeronáutica y logística

Los gremios aeronáuticos, nucleados en la Asociación de Personal Aeronáutico y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), notificarán la suspensión de vuelos nacionales e internacionales durante las 24 horas de huelga. Esto impactará tanto en el traslado de pasajeros como en la logística de cargas, marítima y fluvial.

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), bajo la conducción de Omar Maturano, sumó también a señaladores, conductores de taxis, remiseros y playeros de estaciones de servicio al paro genera

Bancos y sistema financiero

La Asociación Bancaria, sindicato liderado por Sergio Palazzo, anunció su adhesión total a la huelga. No habrá atención presencial en ninguna sucursal pública o privada a nivel nacional. Las operaciones presenciales, como cobro de cheques y trámites cambiarios, quedarán suspendidas por completo durante el jueves. El gremio definió la jornada como “cese total de las actividades”.

Las entidades bancarias garantizaron el funcionamiento normal del homebanking, aplicaciones y billeteras virtuales, permitiendo transferencias y pagos de servicios en línea.

No obstante, se advirtió que, debido a la interrupción del transporte de caudales por parte del gremio de camioneros, podría producirse escasez de efectivo en cajeros automáticos si la demanda se incrementa.

Recolección de residuos y limpieza urbana

En la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño informó que no habrá recolección de residuos domiciliarios durante la tarde y noche del paro. Se solicitó a los vecinos evitar sacar la basura hasta la noche siguiente, cuando se retomará el servicio.

Además, se dispuso el retiro preventivo de 140 contenedores en más de 60 cuadras de la zona del Congreso de la Nación y sus alrededores.

Esta medida busca prevenir incidentes durante la jornada y se complementará con un operativo especial de limpieza intensiva una vez finalizada la movilización, de acuerdo a lo comunicado por el Gobierno de la Ciudad.

Administración pública y educación

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), junto al Frente de Sindicatos Unidos (que agrupa a gremios como la UOM, Aceiteros y las CTA), convocó a un paro y movilización hacia el Congreso. El Gobierno nacional anunció que descontará el día a los empleados públicos que adhieran a la medida.

Además, los gremios docentes CTERA y CONADU participarán de la huelga y prevén manifestaciones frente al Parlamento.

Otros servicios afectados

El sindicato de Camioneros confirmó su participación y movilización hacia el Congreso, extendiendo el paro a la logística de cargas y el transporte de caudales. El Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) inició una huelga de 48 horas, afectando la operatoria marítima y fluvial. La Confederación de Asociaciones Sindicales de Industrias Alimenticias (CASIA) y los gremios de televisión nucleados en SATSAID también se sumaron al cese de actividades.

El paro general coincidirá con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, en un clima de alta tensión política y sindical. La suspensión de servicios esenciales y la atención bancaria anticipa complicaciones para millones de personas.

