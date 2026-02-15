Sociedad

Este lunes por la noche cerrarán la autopista Illia por avance de obras en el Puente Labruna

El corte, que comenzará a las 22 y durará 12 horas, será sentido al Norte y Cantilo. Se montarán ocho vigas que completan la estructura central del nuevo paso sobre nivel. Los desvíos de tránsito

Las obras de construcción del
Las obras de construcción del Puente Labruna continúan durante la noche, mostrando su estructura en desarrollo frente al Estadio Monumental de Buenos Aires.

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad confirmó que este lunes, a partir de las 22 horas, interrumpirá el tránsito en la autopista Illia -en sentido norte y la avenida Cantilo- durante 12 horas.

Este cierre responde al avance de la obra sobre el nuevo Puente Labruna, donde se montarán ocho vigas, de 32,5 metros de largo y 50 toneladas cada una. El objetivo es completar la estructura central que pasa sobre las vías del ferrocarril Belgrano Norte.

El corte también afectará al Paseo del Bajo en dirección norte y al puente Scalabrini Ortiz, en el área de Retiro y Parque Norte. El tránsito ligero será desviado por las avenidas Figueroa Alcorta y Del Libertador, mientras que los vehículos pesados deberán tomar la avenida Costanera para reintegrarse a Cantilo después del puente Labruna.

Además, la salida de Lugones a Udaondo permanecerá cerrada hasta fin de mes, con alternativas por la avenida Del Libertador, a la altura de General Paz, o por la salida a La Pampa.

Cómo serán las obras

El operativo de montaje de vigas es central para la modernización del Puente Labruna, que dará lugar a una estructura con mayor capacidad vehicular y mejores conexiones peatonales.

En enero se colocaron las vigas que cruzan Cantilo y en noviembre finalizó la instalación sobre Lugones, restando únicamente el tramo central sobre el ferrocarril, que permitirá duplicar los carriles existentes, pasando de uno a dos por sentido. De ese modo, se busca optimizar la circulación y mejorar la conectividad vial entre Udaondo, Lugones y Cantilo.

Trabajadores de la construcción transportan
Trabajadores de la construcción transportan e instalan una viga prefabricada durante la noche como parte de los trabajos de ampliación y mejora del Puente Labruna.

La obra, a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), implica la adecuación integral del Puente Labruna. El nuevo diseño contempla que la estructura actual será de sentido único a Udaondo, y se sumará una nueva rama con dos carriles en sentido al río.

Entre ambas se erigirá una amplia pasarela peatonal, de unos cuatro metros de ancho, acompañada por una bicisenda de 2,40 metros, separada mediante un cordón montable, facilitando así el acceso seguro para peatones y ciclistas.

Esta transformación beneficiará a instituciones y espacios de gran convocatoria en la zona, como el estadio Antonio Vespucio Liberti del Club Atlético River Plate, el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de la Innovación y el CeNARD, así como la Ciudad Universitaria y la Reserva Ecológica Norte.

El proyecto prevé áreas recreativas y verdes en los accesos y a lo largo del puente. Desde el Parque de la Innovación, el acceso al puente contará con pendientes suaves y explanadas, pensadas como espacios para el descanso y la recreación. En el sector contiguo al parque, donde la inclinación es marcada, se diseñó un aterrazado verde que funcionará como anfiteatro y zona de permanencia, además de un sector de juegos infantiles.

En el centro de la pasarela elevada habrá áreas destinadas a deportes, un sector gastronómico y múltiples zonas de descanso. Sobre todo el recorrido del puente se colocará un cantero central para aportar vegetación y mejorar la experiencia de quienes transiten diariamente por allí.

Las obras del Anillo La Pampa

En la zona de Núñez también se desarrollará una importante obra en paralelo a las innovaciones en el Puente Labruna: la construcción del Anillo La Pampa, un nuevo túnel vehicular y un puente peatonal, con forma de anillo, que vinculará la zona del Bajo Belgrano con el Aeroparque Jorge Newbery y la Costanera del Río de la Plata.

Para concretar el proyecto, que demandará una inversión de $57.440.000.000 y llevará 20 meses -a inaugurarse a fines de 2027-, Autopistas Urbanas (AUSA) inició los primeros trabajos que forman parte de la construcción del nuevo Paso Bajo Nivel en la calle La Pampa, donde comenzó a cercarse la zona de obra.

El futuro túnel vehicular reducirá
El futuro túnel vehicular reducirá a la mitad el tiempo de viaje entre la zona del Bajo Belgrano y el aeroparque metropolitano (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

El GCBA informó que se espera que entre fin de mes y principios de marzo se cierre Pampa, entre Lugones y Figueroa Alcorta para avanzar con el despliegue de más frentes de obra. La intervención urbanística alcanza una superficie total de más de 10.000 metros cuadrados.

Esto obligará a cerrar la salida de Lugones a Pampa y, por las obras del Puente Labruna, está cerrada la salida de Udaondo. Por ello, se coordinaron los cronogramas para que no se superpongan los cierres o, en todo caso, sea poco el tiempo en que estos estén superpuestos.

