Avanza la ampliación del Puente Labruna junto al estadio de River Plate

El gobierno porteño avanzó con obras en el Puente Labruna

La madrugada en Núñez fue escenario de un despliegue técnico de gran envergadura, cuando equipos especializados instalaron seis vigas de 28 metros de longitud y 47 toneladas cada una en la estructura del nuevo Puente Labruna, ubicado junto al estadio de River Plate. Esta intervención forma parte de la ampliación del puente sobre las autopistas Lugones y Cantilo, una obra que busca transformar la conectividad entre el Parque de Innovación, el Distrito Joven y la Ciudad Universitaria, integrando de manera más eficiente la Ciudad de Buenos Aires con la Costanera norte.

El proyecto, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está diseñado para beneficiar a más de 350 mil personas que transitan diariamente por la zona. Una vez finalizada la obra, el viaducto ofrecerá dos carriles en sentido noroeste, facilitando el acceso hacia Ciudad Universitaria y la avenida Cantilo, y otros dos carriles en sentido sureste, permitiendo la circulación hacia el Parque de la Innovación y la avenida Lugones desde Ciudad Universitaria.

El gobierno porteño avanza durante la madrugada con los trabajos en la zona

Durante la noche, la avenida Lugones permaneció cerrada a la altura de Udaondo para permitir la colocación de la nueva base del puente. Tras la finalización de estos trabajos, la traza fue reabierta y no se prevén nuevos cortes en los próximos días. Según las estimaciones oficiales, la obra estará concluida en agosto del año próximo.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, supervisó personalmente las tareas, acompañado por el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y el presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella. Macri destacó la relevancia de la intervención al afirmar: “La ampliación del puente es una obra clave porque no sólo mejora la movilidad y reduce los tiempos de quienes lo cruzan a diario, sino también porque nos permite integrar la Ciudad con la Costanera”.

Las grúas trabajando en la obra que se realiza junto al estadio de River Plate

Entre las novedades que incorporará el nuevo puente se encuentra una pasarela peatonal de 4 metros de ancho, que reemplazará el actual cruce para peatones y sumará una bicisenda de 2,4 metros. Además, se habilitará un acceso renovado a la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte, mejorando la seguridad y la comodidad para los usuarios.

El Puente Labruna cumple una función estratégica al conectar puntos neurálgicos de la ciudad: el estadio Monumental “Antonio Vespucio Liberti” del Club Atlético River Plate, el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de Innovación y el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) con la estación Ciudad Universitaria del FC Belgrano Norte, el centro de graduados del Liceo Naval, el Club Universitario Buenos Aires (CUBA), la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria.

A menos de dos kilómetros del Puente Labruna, la Ciudad de Buenos Aires proyecta la construcción del Anillo La Pampa, que incluirá un túnel vehicular bajo la avenida Lugones y un puente peatonal elevado sobre la autopista Illia.

Los encargados de la ampliación del Puente Labruna observan los trabajos

El lunes 17 de noviembre, a partir de las 22 y durante siete horas consecutivas, se interrumpió completamente la circulación en ambos sentidos de la autopista Dellepiane entre Larrazábal y General Paz, a fin de trabajar en la remodelación de dicha estructura.

Se trata de una de las medidas más importantes del Masterplan Dellepiane, que está orientado a transformar la experiencia de los más de 200 mil conductores y viajeros diarios en esa autopista, así como a mejorar la calidad de vida en los barrios circundantes.

El eje vial del plan es la prolongación y mejora de las colectoras, particularmente en los tramos afectados por la intersección con las vías del Ferrocarril Belgrano Sur. También se proyecta la incorporación del Metrobus Dellepiane, que permitirá enlazar con el ya existente en la AU 25 de Mayo, extendiendo los corredores exclusivos para el transporte público y descongestionando la arteria principal.

Esta obra busca optimizar los tiempos de traslado y fortalecer la conexión entre la Ciudad, el Río de la Plata y el Aeroparque metropolitano, además de consolidarse como un nuevo símbolo urbano.