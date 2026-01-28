Sociedad

Cortarán por nueve horas la autopista Cantilo para hacer obras de ampliación en el Puente Labruna

La medida estará programada para este jueves a partir de las 22. Afectará la circulación hasta las 7 de la mañana del viernes. Cuáles serán los desvíos temporarios y la apertura excepcional de accesos

Se colocarán siete vigas de 32,5 metros de largo, 90 centímetros de ancho y 1,5 metros de alto (Fotos: Prensa GCBA)

El operativo que llevará a cabo Autopistas Urbanas (AUSA) en la autopista Cantilo tendrá un impacto directo en la movilidad nocturna de Núñez, con repercusiones en la conectividad de toda la zona norte porteña.

La intervención, impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, apunta a montar siete vigas de hormigón, cada una de 45 toneladas, que serán parte esencial de la nueva estructura del Puente Labruna.

El corte nocturno está programado para este jueves 29 de enero, comenzando a las 22 horas y extendiéndose por nueve horas, según precisó el Gobierno de la Ciudad.

Cómo será el cierre temporal

La decisión de cerrar completamente la circulación en Cantilo a la altura de Udaondo responde a la necesidad de ejecutar un operativo de gran magnitud: se colocarán siete vigas de 32,5 metros de largo, 90 centímetros de ancho y 1,5 metros de alto montadas sobre pilas ya construidas a ambos lados de la autopista.

Las vigas estarán montadas sobre pilas ya construidas a ambos lados de la autopista.

Este movimiento permitirá configurar el nuevo tramo del puente, el cual sumará dos carriles adicionales en cada sentido y una amplia pasarela peatonal.

Durante el tiempo que dure el corte, todo el tránsito será desviado a la salida de avenida Udaondo, con destino a Ciudad Universitaria, y podrá reincorporarse a Cantilo después del Puente Labruna. Aunque esa salida está actualmente inhabilitada por obras, será abierta de manera extraordinaria para el operativo, como informó el Ministerio.

Los trabajos están enmarcados en un proyecto integral destinado a duplicar la capacidad del puente, que pasará de tener un carril por mano a dos carriles por sentido, lo cual busca agilizar el flujo vehicular y mejorar la conexión entre avenidas estratégicas como Lugones, Cantilo y Udaondo.

Durante el tiempo que dure el corte, todo el tránsito será desviado a la salida de avenida Udaondo, con destino a Ciudad Universitaria

A tono con esta transformación, la salida de Lugones hacia Udaondo permanecerá cerrada por otras tres semanas, medida que comenzó el lunes anterior. Entre las opciones para los conductores, se podrá utilizar la salida hacia avenida del Libertador, a la altura de General Paz, o bien continuar hasta la salida a La Pampa.

El operativo tendrá un fuerte despliegue logístico: el personal de Seguridad Vial de AUSA señalizará las zonas afectadas y la información se actualizará de forma permanente en los carteles electrónicos de mensajes variables para mantener informados a los conductores, aseguraron ambos portales.

La remodelación del Puente Labruna

Las obras contemplan, además, una readecuación completa: el puente actual quedará con sentido único hacia Udaondo y se construirá una nueva sección en sentido al río, con dos carriles suplementarios.

Entre ambas manos se sumará una pasarela peatonal de aproximadamente cuatro metros de ancho y una bicisenda separada de 2,40 metros, delimitadas por un cordón montable, precisó ámbito. Esta bicisenda y la nueva pasarela buscan integrar la circulación no motorizada al esquema urbano.

Vista aérea del Puente Labruna y la autopista Cantilo

Otra dimensión central del proyecto incluye la creación de nuevas conexiones vehiculares que ordenarán los ingresos y egresos desde Lugones y Cantilo, mejorando la seguridad en una zona marcada por el alto caudal de tránsito y su proximidad a espacios emblemáticos como el estadio de River Plate, Ciudad Universitaria, el CeNARD, el Parque de la Innovación y la Reserva Ecológica Norte.

Los trabajos no solo apuntan a resolver la congestión histórica de la zona, sino que también habilita la integración de los sectores costeros con el barrio de Núñez y crea un parque elevado que facilitará el paso a peatones y ciclistas.

Murió el adolescente que se

San Juan: había estado preso

Desvalijaban departamentos y fueron detenidos

Continúa la ola de calor

Balearon a un policía de
River Plate buscará pisar con

Fátima Florez habló de la

