Buscan intensamente a una adolescente de 13 años que desapareció en Córdoba

La adolescente Hilen Lisbet Cruz Pérez fue vista por última vez en su vivienda del barrio Rosedal. Vestía una biker rosa claro con manchas negras, una pupera con el mismo estampado y zapatillas blancas con punta y suela negra

Desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba solicitaron la colaboración de la comunidad para localizar a Hilen Lisbet Cruz Pérez, una adolescente de 13 años que fue vista por última vez en su domicilio del barrio Rosedal, en la ciudad de Córdoba.

Según la información oficial, la menor salió de su vivienda portando una mochila color crema con el dibujo de un gato, sin marca visible, donde llevaba su documento nacional de identidad y prendas de vestir.

La adolescente vestía una biker rosa claro con manchas negras, una pupera con el mismo estampado y zapatillas blancas con punta y suela negra. Además, llevaba una campera negra fina, brillante y con capucha.

De acuerdo con la descripción de la joven, es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros de altura, su cabello es negro, lacio, largo hasta la cintura y lleva flequillo. Tiene ojos marrones, tez trigueña y un lunar en la parte central sobre el labio y bajo la nariz. Las autoridades precisaron que no tiene tatuajes ni perforaciones visibles.

La investigación está bajo supervisión de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno 3, que mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad y organismos de protección de menores. El MPF remarcó la importancia de la colaboración ciudadana para facilitar la identificación de la joven en la vía pública o mediante cámaras de seguridad.

Quienes dispongan de información relevante sobre la localización de Hilen Lisbet Cruz Pérez pueden comunicarse con la Unidad Judicial 6 al teléfono 4666250 o acudir personalmente a Lagunilla 3179, barrio Matienzo, en la ciudad de Córdoba.

Dos adolescentes de Neuquén son buscados intensamente tras activarse la Alerta Nati

La búsqueda de dos adolescentes en la provincia de Neuquén moviliza a las autoridades y a la comunidad desde las últimas horas. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía de Neuquén, uno de los menores reside en la capital neuquina y el otro en la localidad cordillerana de San Martín de los Andes.

El primero de los adolescentes es Juan Carlos Barnes Velezmoro, de 14 años. La denuncia se radicó en la comisaría correspondiente, aunque no se especificó la fecha exacta de su desaparición. Según los datos oficiales, el joven posee una contextura física delgada, mide 1,70 metros, tiene tez blanca, ojos oscuros y cabellos semilargos de color negro. Al momento de ausentarse, no se contaba con información sobre la vestimenta que llevaba puesta. Las autoridades solicitaron que cualquier dato sobre su paradero sea comunicado a la Unidad Fiscal de Homicidios, la Comisaría Primera o al teléfono (299) 4424046.

En el caso de Benjamín Alejandro Gingins, de 15 años y oriundo de San Martín de los Andes, también se desplegó un operativo de búsqueda. La Policía lo describió como un adolescente de contextura delgada, tez blanca, ojos marrones y cabellos oscuros. Al ausentarse, vestía un buzo tipo canguro gris, pantalón gris, chaleco celeste y negro, y zapatillas negras. Se instó a la comunidad a colaborar, brindando información al Juzgado de Familia o a la Comisaría de la Mujer, el Niño y el Adolescente de San Martín de los Andes, al número 101-2972-412589.

La activación de la Alerta Nati en la provincia responde a la normativa surgida tras la desaparición de Natalia Ciccioli el 16 de enero de 1994. La niña, de 12 años, salió de su casa en San Martín de los Andes y nunca se halló rastro de ella. En aquel entonces, la denuncia de desaparición solo podía radicarse tras esperar 48 horas, lo que generó una fuerte reacción social y la movilización de vecinos. La presión comunitaria llevó a la Policía de Neuquén a actuar rápidamente.

A raíz de ese caso, se estableció un protocolo especial para la búsqueda de menores desaparecidos. La ley 2705, promulgada el 30 de junio de 2010, regula los procedimientos ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, agilizando la intervención policial y judicial.

