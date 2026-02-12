Sociedad

Pablo Quirno se reunió con el Secretario de Estado del Vaticano e invitó nuevamente al Papa León XIV al país

El canciller estuvo en Roma con el Cardenal Pietro Parolin y le habló de “los avances económicos impulsados por el Presidente Javier Milei” en cuanto a inflación y pobreza

En la reunión con y
En la reunión con y el Vaticano, el canciller argentino resaltó la excelente relación bilateral y el interés en profundizar los lazos diplomáticos

El canciller Pablo Quirno mantuvo un encuentro con el Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, en Roma, donde reiteró la invitación formal al Papa León XIV para que visite Argentina.

Según comunicó el propio Quirno a través de su cuenta oficial de X, la reunión puso de manifiesto la excelente relación bilateral entre el país y el Vaticano, destacando la voluntad de profundizar los lazos entre ambas partes.

“Me reuní con el Secretario de Estado de la Santa Sede, el Cardenal Pietro Parolin. Dialogamos sobre la excelente relación bilateral entre la Argentina y el Vaticano y le reiteré la invitación al Santo Padre para visitar la Argentina”, escribió en el mensaje el canciller.

Pablo Quirno reiteró al Cardenal
Pablo Quirno reiteró al Cardenal Pietro Parolin la invitación oficial al Papa León XIV para visitar Argentina este año

En las últimas horas, el mismo Quirno entregó una carta de invitación al pontífice que estaba firmada por Javier Milei. La intención es que sea durante este año, algo que es analizado con seriedad por la Santa Sede, según le dijeron fuentes oficiales a Infobae.

Durante la conversación con Parolin, Quirno presentó al cardenal un panorama sobre los “avances económicos” que impulsa el presidente Milei, remarcando la reducción en los indicadores de inflación y de pobreza.

“También le compartí los avances económicos impulsados por el Presidente Javier Milei, en particular la significativa reducción de la inflación y de la pobreza, así como el proceso de estabilización en curso, condición indispensable para fortalecer el bienestar de las familias y sostener políticas sociales eficaces orientadas a los sectores más vulnerables”, señaló el canciller en su publicación.

La reunión abordó, además, temas de alcance global. El canciller explicó que ambos funcionarios coincidieron en la importancia de “trabajar juntos por la paz y la dignidad humana”.

“Conversamos sobre el escenario internacional, incluido el necesario debate sobre la reforma del sistema de Naciones Unidas ante una nueva etapa de la historia”, concluyó.

Durante la jornada del miércoles, Quirno había entregado una carta directamente al Papa León XIV en la que Milei lo invitaba a visitar Argentina. El canciller también lo relató de manera oficial en su cuenta de X.

“La relación entre la Argentina y la Santa Sede se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia de valores fundamentales: hoy atraviesa un excelente momento”, escribió el funcionario en su cuenta oficial.

Quirno entregó personalmente una carta
Quirno entregó personalmente una carta de invitación al Papa León XIV firmada por el presidente Milei, reafirmando la voluntad de afianzar la cooperación (Vatican Media/Mario Tomassetti/­Handout via REUTERS)

“En ese espíritu, hice entrega de una carta de invitación del Presidente al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”, cerró.

Ambos mensajes se dieron en el marco de las actividades del ministro de Relaciones Exteriores en El Vaticano. Dos figuras clave del Gobierno con conocimiento directo de la relación con el Vaticano señalaron a Infobae que los preparativos para concretar ese viaje comenzaron el año pasado, tras el cambio de papado.

El actual papa, Robert Prevost, pasó cerca de la mitad de su carrera sacerdotal en Perú y fue designado obispo titular de Chiclayo por Francisco, obteniendo después la ciudadanía peruana. Su vínculo con América del Sur y con Francisco habría contribuido a facilitar el acercamiento entre la administración argentina y la Santa Sede.

Una figura de primer nivel dentro del Gobierno estimó que “hay un 70% o más de probabilidades de que el Papa venga para fin de año”. Durante los últimos meses, distintas versiones circularon acerca de los planes de León XIV para emprender una gira por Latinoamérica, con una agenda que incluiría Perú y también Argentina y Uruguay, dos países que Francisco no logró visitar en su pontificado. En ninguno de los tres países habrá elecciones, por lo que esto aumenta las chances de que se concrete.

Julieta Prandi debió volver a

Cómo fue la participación de

El Gobierno denunció por actos

Subastaron un departamento en Recoleta

Entre Ríos: un conductor perdió
River Plate se enfrenta a

Carla Conte reveló la cirugía

El régimen iraní exige lealtad

