Caos en la Panamericana: chocaron dos camiones y hubo demoras en el tránsito

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 45,5

Un importante choque en la autopista Panamericana generó un caos de tránsito este miércoles por la mañana. El incidente ocurrió en el Ramal Campana, a la altura del kilómetro 45,5 de la traza.

El siniestro, que se produjo en sentido hacia el norte, involucró a dos camiones. Tras el impacto, los vehículos quedaron sobre la zona divisoria entre ambas manos, por lo que el tránsito se vio afectado en los dos sentidos de la autopista.

Fuentes allegadas al caso confirmaron a Infobae que el tránsito ya fue liberado. Sin embargo, continúan los trabajos en la zona debido a los daños ocasionados en una columna de iluminación.

No se registraron heridos en este hecho, aunque se reportaron importantes demoras en la circulación.

En paralelo, se produjeron otros dos accidentes en la misma traza. En el kilómetro 42, en sentido al Norte, chocaron tres vehículos, con un saldo de dos heridos y un carril que permanece obstruido.

En tanto, en el kilómetro 47, camino a la Ciudad de Buenos Aires (CABA), colisionaron un auto y una moto: hubo un herido y la banquina estuvo obstruida, aunque ya fue liberada.

Este lunes hubo un accidente fatal en la misma autpista.

En tanto, este lunes se registró un siniestro vial que derivó en un fallecimiento en la misma autopista. Ocurrió a la altura del kilómetro 28,5 en sentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante la tarde.

De acuerdo con la información oficial, el incidente involucró a un camión Mercedes Benz modelo 710 y una motocicleta Zanella ZT 150, ambos de color rojo, en una zona bajo la jurisdicción de la Comisaría Tigre 3ra.

El camión, conducido por F.J.M., de 45 años, se encontraba detenido sobre la banquina externa por un desperfecto mecánico. Personal de la concesionaria de la autopista asistía al rodado con una grúa de pesados en ese momento.

Personal de la concesionaria Autopistas del Sol y servicios de emergencia asistieron en el lugar del siniestro, que obligó a obstruir el carril lento y la banquina externa

Por circunstancias que todavía se investigan, la motocicleta, manejada por Alan Nahuel Salvatierra Poblete, de 24 años, impactó contra la parte trasera del camión.

La Unidad Funcional de Instrucción Única de Don Torcuato, a cargo del fiscal José Ignacio Amallo, tomó intervención en la causa, conforme a lo comunicado por la policía. El personal del Destacamento Vial implementó las diligencias de rigor en el lugar, con la presencia de la Policía Científica para llevar adelante peritajes.

El cuerpo de la víctima fatal fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente, paso dispuesto por la fiscalía. El estado del tránsito continuó afectado durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas periciales.

Autopistas del Sol, concesionaria responsable del corredor, reportó a través de sus redes sociales que la colisión provocó la obstrucción del carril lento y la banquina, generando importantes demoras en el tránsito y recomendando circular con precaución. Poco después, la misma fuente amplió que el incidente dejó como saldo una víctima fatal y un conductor ileso.

El accidente, que involucró a un joven de 24 años y a un chofer profesional, motivó la actuación inmediata de los servicios de emergencia y el despliegue de operativos para preservar la seguridad vial. Las circunstancias específicas que rodearon la colisión continúan bajo investigación judicial.

En la investigación judicial sobre el accidente de Panamericana interviene la Unidad Funcional de Instrucción Única de Don Torcuato conducida por el fiscal José Ignacio Amallo

Además, la circulación habitual en la Autopista Buenos Aires-La Plata se vio completamente interrumpida durante la noche del sábado pasado debido a un accidente mortal en la zona de Berazategui. Un hombre falleció tras intentar atravesar a pie la traza a la altura del kilómetro 27 y ser atropellado por un automóvil.

El hecho ocurrió cerca de las 21:23 del sábado, cuando un Ford Fiesta blanco, conducido por un hombre de 53 años, atropelló a un peatón. El choque tuvo lugar en el carril descendente, en el sector donde la autopista cruza el partido de Berazategui.

Los equipos de seguridad vial recibieron el aviso de inmediato y, al arribar, encontraron que los servicios de emergencia ya estaban presentes. Una ambulancia de la concesión vial acudió al sitio y una médica confirmó el fallecimiento del peatón. En el transcurso del operativo, la identidad de la víctima no pudo establecerse y fue registrada como NN.

La víctima no pudo ser identificada y fue registrada como NN, mientras la causa quedó a cargo de la fiscal Karina Santolín

Noticias Argentinas informó que la causa fue calificada como homicidio culposo y quedó bajo la órbita de la UFIyJ N°7 especializada en delitos culposos del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la fiscal Karina Santolín.