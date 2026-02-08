Un hombre intentó cruzar la Autopista Buenos Aires-La Plata y murió atropellado por un auto

El accidente ocurrió en el kilómetro 27, a la altura de Berazategui. La víctima no pudo ser identificada. Investigan si intentó cruzar a pie o si se trató de un hecho de inseguridad

La circulación habitual sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata quedó interrumpida durante la noche del sábado por un accidente fatal en la zona de Berazategui. Un hombre perdió la vida tras intentar cruzar caminando la traza a la altura del kilómetro 27 y ser embestido por un auto.

El siniestro vial se produjo cerca de las 21:23 del sábado, cuando un Ford Fiesta blanco, conducido por un hombre de 53 años, embistió a un peatón. El impacto ocurrió en el carril descendente, justo en el sector donde la autopista atraviesa el partido de Berazategui.

El personal de seguridad vial fue alertado de inmediato y, al llegar, encontró la escena ya intervenida por los servicios de emergencia. Una ambulancia de la concesión vial se presentó en el sitio y una médica certificó el deceso del peatón. Durante el operativo, la víctima no pudo ser identificada y fue registrada como NN.

Mientras la Policía Científica de Berazategui realizaba las pericias, la escena fue preservada para esclarecer la mecánica del accidente.

El conductor del Ford Fiesta permaneció en el lugar tras el impacto

Según informó el portal Noticias Argentinas, la causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó bajo investigación de la UFIyJ N°7 especializada en delitos culposos del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la fiscal Karina Santolín.

Se busca determinar si el hombre intentó cruzar la autopista o si existió otro motivo que lo llevó a encontrarse sobre la traza, mientras que en el ambiente persiste la inquietud por episodios de inseguridad ocurridos en corredores cercanos días previos.

Como consecuencia del operativo policial y pericial, los carriles rápido y central de la Autopista Buenos Aires-La Plata permanecieron cerrados durante varias horas, lo que provocó notorias demoras en el tránsito. Los vehículos solo pudieron desplazarse por el carril lento y la banquina externa. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial de Berazategui en el marco de las actuaciones judiciales.

Grave accidente en la General Paz: ocho heridos, personas atrapadas e intervención del SAME aéreo

corte total de la avenida general paz en Villa Lugano por un choque; intervino el Same aéreo para trasladar a un herido

Al menos ocho personas resultaron heridas este domingo por la mañana en un grave accidente de tránsito ocurrido sobre la avenida Generl Paz, a la altura del barrio porteño de Villa Lugano.

El siniestro, entre dos autos y un utilitario, tuvo lugar a las 6.50 en la intersección de la avenida Fernández de la Cruz -sentido hacia el Puente La Noria- y dejó como saldo seis hombres y dos mujeres heridas.

Si bien las causas del hecho aún se encuentran bajo investigación, TN informó que el episodio comenzó cuando Ford Fiesta se quedó trabado cerca de la banquina. Tras presenciar el inconveniente, el conductor de una Renault Kangoo, que por venía detrás, se bajó para ayudar y empujar el vehículo.

En ese marco, una persona que manejaba un Fiat Siena chocó contra los dos autos e impactó de lleno en el hombre que empujaba el auto. Debido a esto, el SAME aéreo lo trasladó de emergencia.

El fuerte impacto provocó severos daños en el Ford Fiesta y obligó a un rápido despliegue de bomberos y personal médico para asistir a las víctimas. En las imágenes difundidas por el SAME también se observa a la Renault Kangoo con su trompa chocada y el parabrisas destrozado.

Las primeras imágenes mostraron un escenario crítico, con el auto destruido en su parte frontal y varias personas atrapadas dentro del habitáculo. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de la Ciudad, que debieron utilizar herramientas hidráulicas para cortar chapas y liberar a quienes no podían salir por sus propios medios.

Según confirmaron a Infobae fuentes del operativo, solo uno de los lesionados pudo ser atendido de forma completa en el lugar. El resto de las personas fueron trasladadas de urgencia a distintos centros de salud.

Tres de ellos fueron derivados al Hospital Grierson, mientras que los otros cuatro fueron trasladados al Hospital Santojanni. Además, uno de los traslados se realizó mediante un helicóptero sanitario, debido a la complejidad del rescate y la necesidad de acelerar la atención médica.