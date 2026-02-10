“Tenemos tres bebés preguntando por su mascota”: una familia denunció que le robaron una oveja en Lomas de Zamora

La familia busca a su mascota por Facebook y pidió ayuda para identificar el auto

Una familia del partido de Lomas de Zamora reportó el robo de su mascota, una oveja que convivía con ellos desde hacía cinco años. El incidente ocurrió en la intersección de Miguel de Unamuno e Itatí, en Villa Centenario. Como se puede ver en los registros de las cámaras de seguridad, un grupo de personas sustrajo al animal y lo trasladó en un automóvil, que parece ser un Ford Ka, modelo 2020.

La familia, a través de un comunicado de la madre, llamada Rocío Lezcano, precisó que la oveja cuenta con toda la documentación correspondiente y la guía necesaria, lo que facilitará la presentación de una denuncia formal cuando logren identificar la patente del vehículo involucrado.

Por este motivo, solicitaron la colaboración de los vecinos para revisar cámaras de seguridad privadas y reunir cualquier dato que permita dar con los responsables.

La intención de los dueños es lograr la devolución voluntaria de la oveja sin intervención de la justicia en Lomas de Zamora

Como se puede ver en las imágenes del video que encabeza la nota, el auto venía por una de las vías, dobla y frena en la intersección. Allí, atada a un poste de luz, se encontraba la oveja. En la vereda del domicilio de la familia. Se ve que bajan dos hombres: uno desata al animal y el otro le da un pequeño empujón para que ingrese al vehículo.

Una vez que lograron que la oveja finalmente ingresara dentro del auto, aceleraron y se marcharon. El episodio sucedió el sábado pasado y se viralizó en las últimas horas.

En una publicación realizada en redes sociales, Lezcano manifestó: “El 7-2 estos malvivientes cuatrerearon esta oveja que era nuestra mascota. La oveja cuenta con guía y papeles correspondientes para hacer la denuncia. Estamos en busca de cámaras que den con la chapa patente para poder radicar la denuncia correspondiente. Si alguien reconoce el automóvil, es un Ford K 2020. Esto es en la mediación de Miguel de Unamuno e Itatí”.

“Por favor, si alguien puede colaborar con algún dato, tenemos a tres bebés preguntando por su mascota. Ya hace cinco años que la tenemos con nosotros, la compramos cuando era bebé. Si alguien podría colaborar, sería de mucha ayuda. Es cuestión de encontrar el coche y hacer la denuncia para encontrar a los dueños del coche. Lo hacemos público para que puedan remediar la situación y no llegar a la justicia”.

Cámaras de seguridad captaron a dos hombres llevándose la oveja en un Ford Ka 2020 en Villa Centenario

Una jauría de perros mató a más de 100 corderos de una escuela rural

Un golpe emocional y económico afecta a una escuela agrotécnica en la provincia de Tierra del Fuego tras el ataque de una jauría de perros que diezmó a más de cien corderos del establecimiento.

El hecho tuvo lugar en la Escuela Agrotécnica Nuestra Señora de la Candelaria, situada en la ciudad de Río Grande y fundada por la congregación salesiana. Después del incidente, la reacción de las autoridades fue categórica: “El trabajo de todo el año se tiró a la basura”.

La denuncia se hizo pública el jueves por la tarde, cuando la escuela utilizó redes sociales para exponer lo sucedido. “Estos días, nuevamente, nuestro trabajo junto a alumnos y alumnas e instructores, quienes dedican todo el año a la enseñanza de la producción en Tierra del Fuego, se vio afectado”, expresaron en su cuenta de Facebook.

De acuerdo a lo relatado por la institución, una jauría de perros asilvestrados mató 120 corderos, en una situación que señalan como repetida en otras estancias de la provincia. “El esfuerzo de todo el año y la inversión en alimentos para la enseñanza agrícola y la producción se perdió en apenas dos días”.

El ataque en Tierra del Fuego representa una catástrofe económica y emocional para alumnos, docentes y la producción educativa local

Las autoridades remarcaron que la “responsabilidad ecológica” implica tanto el equilibrio natural como la protección y manejo adecuado de la vida animal. Destacaron la necesidad de implementar el chipeo, la castración y el compromiso de no abandonar animales al dejar las viviendas, además de la intervención de zoonosis.

“No es solo llorar por televisión cuando vemos faenar animales para la alimentación de proteínas necesarias, sino en ser responsables. Las consecuencias de la falta de conciencia, están a la vista. Hoy, el trabajo de nuestros alumnos y docentes está destruido”, remarcaron.

El administrador Mauricio Hoyos expresó al medio local I3N: “Esto ya lo sabemos desde hace muchos años. El origen de estos problemas son los animales que no se cuidan, los animales que se sueltan y se dejan, que después se terminan convirtiendo en esto. No hay responsabilidad por parte de la población en cuanto a las mascotas”.