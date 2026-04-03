Encontraron asesinada a una reconocida investigadora del Conicet: su pareja estaba muerta en la misma casa

Silvina Rosa Drago, la científica asesinada en Santa Fe

La ciudad de Santa Fe se vio sacudida este viernes por la noticia de una reconocida investigadora del Conicet y su pareja hallados muertos en su domicilio, en el barrio Candioti Norte. La Justicia investiga el hecho bajo la principal hipótesis de un femicidio seguido de suicidio.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada en Necochea al 4000, luego de que un familiar se acercara al domicilio ante la falta de respuestas de Silvina Rosa Drago, de 56 años, y Héctor Osvaldo Riego, de 63.

Al ingresar, el familiar encontró a ambos sin vida junto al cuerpo de uno de los perros del hogar. Tras ello dio aviso a las autoridades, que arribaron al lugar junto a peritos de la Policía de Investigaciones.

El reporte policial indica que ambos presentaban heridas de arma de fuego. Drago tenía al menos ocho disparos, mientras que Riego mostraba una sola herida compatible con suicidio. Junto a ellos, uno de los perros también apareció muerto por disparos, y otro can fue hallado herido con un golpe en la cabeza.

La Fiscalía de Homicidios, a cargo de Estanislao Giavedoni, dispuso el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para la autopsia y ordenó la asistencia veterinaria para el animal herido.

En el lugar, los peritos secuestraron una pistola calibre 6.35 debajo del cuerpo del hombre. Según las primeras estimaciones forenses, las muertes habrían ocurrido cerca de 24 horas antes del hallazgo, aunque la investigación sigue en curso para establecer la secuencia exacta de los hechos.

El domicilio donde fueron hallados los cuerpos

La noticia generó conmoción en el ámbito académico y científico. Silvina Drago era bioquímica, doctora en Ciencias Biológicas, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos y se desempeñaba como investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Había sido distinguida como “Santafesina Destacada” por el Concejo Municipal en 2023 por su trayectoria internacional y su aporte al desarrollo científico. En febrero de este año, había alcanzado el máximo escalafón dentro del Conicet.

Con más de 165 publicaciones en revistas científicas y libros internacionales, Drago dirigía las carreras de posgrado de la Maestría y el Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Su carrera se extendió a la dirección de proyectos de investigación nacionales, provinciales e internacionales, así como a la formación de numerosos profesionales y científicos.

La Facultad de Ingeniería Química de la UNL expresó su pesar a través de un comunicado: “Con profundo pesar les informamos del fallecimiento de la Dra. Silvina Drago, docente-investigadora de FIQUNL, Vicedirectora y Responsable del Área Cereales y Oleaginosos del Instituto de Tecnología de Alimentos de la Casa. Silvina contaba con más de 30 años de trayectoria, fue directora de innumerables proyectos nacionales y provinciales de investigación y transferencia en el área de alimentos con alto valor tecnológico, participó en proyectos y redes internacionales y dirigió tesis doctorales, de maestría y trabajos finales de carrera”.

“También se desempeñó como Directora del Programa de Alimentos de Interés Social de la UNL. Recientemente, había sido declarada Santafesina Destacada por el Concejo de la ciudad de Santa Fe y promovida a la categoría de Investigadora Superior de CONICET. Por este motivo, se decreta duelo institucional para el día de hoy (03/04/2026). Acompañamos a familiares, amigos y compañeros de trabajo en este difícil momento”, cerró el comunicado.

La investigación sigue para reconstruir lo sucedido.