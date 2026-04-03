Susto en Chaco: encontraron una boa curiyú de 2,5 metros de longitud adentro de un gallinero

La boa curiyú hallada en un gallinero de Chaco

Un episodio inusual alteró la calma de la noche en la ciudad de Resistencia, la ciudad capital de la provincia de Chaco, cuando cerca de las 23.30 un vecino de la zona de Ampliación Ávalos al 3000 detectó la presencia de una serpiente de gran tamaño dentro de su gallinero. La alarma no tardó en recorrer el vecindario y, ante la sorpresa, se solicitó la intervención de las autoridades.

Rápidamente, personal de la policía especializado en ofidiología llegó al domicilio para evaluar la situación. Tras una inspección minuciosa, confirmó que el animal correspondía a una boa curiyú de aproximadamente 2,5 metros de longitud. El procedimiento se desarrolló con una precisión notable, logrando la captura del ejemplar sin poner en riesgo a las personas ni al propio animal.

Según reportaron las fuentes policiales, la serpiente fue trasladada de forma segura hasta un centro de rescate y rehabilitación de reptiles. Allí, el ejemplar permanecerá bajo cuidado y observación, a la espera de que se coordine su liberación en una reserva natural. El objetivo principal del operativo consistió en preservar la integridad tanto de la fauna silvestre como de los habitantes de la zona.

Este tipo de intervenciones suele requerir la participación de especialistas capacitados, quienes actúan siguiendo protocolos estrictos para proteger la biodiversidad local y minimizar cualquier riesgo.

La policía de Chaco captura una boa curiyú de 2,5 metros hallada en un gallinero residencial, garantizando la seguridad del vecindario

Semanas atrás, en la capilla San Cayetano, ubicada en Nicolás Rojas Acosta 425, en la localidad de Barranqueras, también provincia de Chaco, encontraron otra serpiente en una cocina.

Todo se originó cuando una mujer de 66 años, vecina del lugar, advirtió la presencia de una serpiente de gran tamaño que se dirigía hacia la cocina del edificio religioso. Ante la situación, la mujer se comunicó rápidamente con la Policía, lo que desencadenó un operativo que despertó la curiosidad de los residentes del barrio.

La intervención estuvo a cargo de un agente especializado en ofidismo, capacitado en el tratamiento de lesiones por mordedura de serpientes venenosas, quien acudió con celeridad al sitio. El oficial conversó con la mujer que había solicitado ayuda y, luego de una inspección breve, dio con el animal escondido bajo uno de los bancos.

Según reportaron medios locales como Diario Tag y Diario Chaco, el procedimiento se efectuó con la rapidez exigida por la circunstancia y concluyó cuando el efectivo pudo retirar al reptil sin dificultades.

Esta serpiente también fue identificada como una boa curiyú (Eunectes notaeus), un ejemplar macho juvenil, especie que suele encontrarse en ambientes naturales de la región. El incidente causó temor entre quienes se hallaban en la capilla, pero la intervención policial permitió controlar la situación sin poner en riesgo a la comunidad.

Finalmente, el ejemplar fue trasladado al Refugio Naturaleza Reptil, donde quedó bajo el resguardo del equipo especializado involucrado en el operativo. Desde la Policía informaron que, una vez cumplido el periodo de observación, la boa curiyú será devuelta a su hábitat natural.

Encontraron una yarará debajo de un pupitre en una escuela de Corrientes

Autoridades de la institución alertaron de la presencia del reptil, debajo de un pupitre

Días atrás, un episodio concentró la atención en San Roque, ciudad de la provincia de Corrientes, cuando integrantes de Bomberos Voluntarios de San Roque acudieron a la escuela N°134 “Fray José de la Quintana” tras la aparición de una serpiente entre los muebles de uno de los salones.

Según reportó Radio Sudamericana, el hecho se desencadenó cuando los directivos del colegio identificaron una yarará debajo de un pupitre. Frente a esa situación, las autoridades educativas solicitaron el apoyo de los bomberos, quienes atraparon al animal y lo llevaron a una zona rural donde fue liberado.

Según datos de Diario Época, el reptil no provocó heridas a ninguna persona, algo que, según los primeros informes policiales, habría ocurrido de manera accidental. La serpiente permaneció oculta entre sillas y mesas apiladas, lo que incrementó la preocupación del personal y los estudiantes. El hallazgo tuvo lugar este jueves. La intervención de los bomberos demandó varios minutos y concluyó con el traslado del animal a su entorno natural, de acuerdo con lo confirmado por fuentes del cuerpo a ambos medios.