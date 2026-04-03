Jean Pierre Noher, la magia del teatro y la obra en la que refleja cómo su padre escapó del nazismo

Jean Ïerre Noher detalló cómo la obra teatral que tiene en cartel lo ayudó a conocer su historia familiar

A sus casi 50 años de trayectoria como actor, Jean Pierre Noher se encuentra en un momento de profunda conexión entre su historia personal y su trabajo sobre el escenario. La obra El cazador y el buen nazi lo llevó a transitar caminos inesperados en el pasado de su familia, abriendo puertas a recuerdos y verdades largamente silenciadas.

La pieza, que Noher interpreta desde hace cinco temporadas en el teatro El Tinglado, se sostiene en una trama potente, con funciones cada domingo y presentaciones en Chile, Uruguay y diversas ciudades del interior argentino. Más allá de su éxito sostenido, para el actor la experiencia adquirió un peso particular: el texto ficcional terminó entrelazándose con la historia real de su padre, Rolf Patrin, un sobreviviente del Holocausto cuya vida estuvo marcada por el trauma y la resiliencia, explicó en una charla exclusiva con Infobae a las Nueve, de Infobae en vivo.

“Mi papá huyó vestido de monaguillo, increíblemente, a los trece años”, contó Noher, evocando una anécdota que cobró nuevas dimensiones en los últimos años. Sus abuelos paternos estaban presos en el campo de Vénissieux, en Francia, durante la ocupación nazi. Allí, gracias a un vacío legal que encontraron unos curas, se salvó la vida de 108 chicos: aquellos huérfanos no podían ser deportados legalmente. Ante esa oportunidad, algunos padres —no todos— entregaron a sus hijos para que fueran sacados del lugar. Los sacerdotes organizaron la salida y, al poco tiempo, enfrentaron el reclamo de las autoridades, a lo que respondieron: “Vous n’aurez pas les enfants” (“No tendrán a los niños”).

Para Noher, la historia siempre estuvo presente de manera fragmentaria. “En mi familia se sabía solo que mi papá escapó vestido de monaguillo y nada más, porque la gente que pasa por el Holocausto en general no habla de estas cosas”. El silencio era una constante: su padre nunca abordó el tema en profundidad ni se permitió la victimización. El actor reconoce ese rasgo como una lección de vida: la apuesta por seguir adelante, sin renegar ni anclarse en el dolor.

Un hombre de cabello gris y gafas de sol está sentado frente a una pantalla grande que muestra el portal de noticias Infobae, con las manos entrelazadas sobre una mesa, durante una entrevista o aparición pública.

El relato de la huida se completa con el destino fatal de sus abuelos. “Mis abuelos, a los dos días que mi papá zafó, los mandaron a Vichy, de ahí a Nancy, y después a las dos semanas fueron asesinados en Auschwitz”.

El trabajo actoral y la exposición pública de la obra propiciaron un giro inesperado en la vida de Noher. Una periodista francesa, Valérie Postere, leyó en un diario de su país que el actor había tenido un altercado con un rabino y, al reconocer su apellido, lo contactó a través de la web. La pregunta fue directa: “¿Vos tenés algo que ver con Rolf Patrin?”. La respuesta de Noher, afirmativa, abrió una puerta a nuevas certezas: “Ah, él es uno de los ciento ocho chicos que pudieron huir del campo de Vénissieux”.

La periodista había investigado la historia y publicado un libro titulado Vous ne repasserez pas les fronts, que le hizo llegar al actor. Este reencuentro con el pasado sucedió en el mismo período en que Noher interpretaba la obra, profundizando la implicancia emocional del proyecto teatral

La historia familiar volvió a cobrar presencia internacional cuando Daniel Auteuil, figura central del cine francés, acaba de dirigir y protagonizar una película basada en esos hechos. La hija de Auteuil, Hélène, se comunicó con Noher para solicitarle fotografías de su padre, tanto de la época como actuales, destinadas a aparecer al final del filme. Así, la memoria individual de la familia se proyecta ahora en imágenes y relatos hacia una nueva audiencia.

Jean Pierre Noher hace 5 años se sube a las tablas para interpetar la obra El cazador y el buen nazi

El vínculo de Noher con El cazador y el buen nazi trasciende la interpretación. La obra encontró eco en públicos diversos y se convirtió en un fenómeno sostenido. “Una obra que es muy potente, que dura una hora y cinco y que la hacemos en El Tinglado todos los domingos a las 17, y que la hemos llevado a Chile, a Uruguay, un poco al interior”.

El actor valora el apego del público local al teatro, una costumbre que distingue a la Argentina. La conexión entre espectadores y artistas se mantiene viva incluso en contextos de crisis, permitiendo que historias como la de su familia encuentren un canal de expresión y resonancia. Para Noher, la ficción y la realidad se entrelazan en cada función, volviendo tangible una memoria que durante décadas permaneció soterrada.

El teatro argentino, a pesar de los altibajos de la industria audiovisual, sostiene su vitalidad y permite que proyectos personales encuentren su espacio. La experiencia con la obra y el proceso de descubrimiento familiar fueron posibles, en parte, gracias a ese entramado cultural.

Jean Pierre reconoce que llegar a este punto de su carrera fue un proceso largo, marcado por la perseverancia y la pasión por la actuación. “Uno tiene la suerte, justamente, de tener trabajo hace tantos años, de venir remándola y de ser un agradecido por eso. Un privilegiado total de poder vivir de mi pasión, de mi profesión, que es algo tan lindo”.

Jean Pierre Noher junto con su hijo Michael

Sus inicios estuvieron atravesados por la incertidumbre y los trabajos alternativos, en una época donde no existían los castings y la búsqueda de oportunidades era aún más artesanal. El giro llegó cerca de los treinta años, cuando pudo dejar otras ocupaciones y dedicarse de lleno al teatro y, eventualmente, a la televisión.

La película Un amor de Borges, estrenada en 2000, representó un punto de inflexión. Su éxito en festivales internacionales le abrió las puertas del mercado brasilero, donde fue recibido con entusiasmo. Desde entonces, desarrolló una carrera activa en ese país, especialmente de la mano de TVGlobo, participando en novelas y series, aunque en tiempos recientes su presencia allí es más esporádica.

Noher observa con preocupación el presente del sector audiovisual en la Argentina. “Ya venía complicado antes de este gobierno y con este gobierno se terminó de liquidar. Salvo por las plataformas, el trabajo escasea”. Identificó una combinación de factores, entre ellos los costos de producción y la competencia de ficciones extranjeras, como las novelas turcas y las latas brasileras, que ganaron terreno en la pantalla local.

A pesar del panorama adverso, el actor sostiene que la producción nacional volverá a ocupar un lugar central. “Yo creo que va a volver. ¿Por qué? Porque es necesario y porque la gente lo necesita también”. El público, afirma, busca en la ficción una vía de escape frente a la realidad, y esa necesidad persistirá más allá de las modas y coyunturas.

La memoria de su padre, la experiencia en el teatro y la pasión por la actuación se entretejen en la vida de Jean Pierre Noher, quien sigue hallando en el arte un modo de reconstruir y compartir historias largamente calladas.

Gracias a la película Un amor de Borges, de Javier Torre, ganó premios en varios festivales internacionales

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Jean Pierre Noher, una vida dedicada a la actuación