El patentamiento de máquinas agrícolas creció 24% interanual en marzo

El segmento de pulverizadoras experimentó una recuperación mensual, aunque sigue por debajo del nivel interanual (Reuters)

En marzo de 2026, el mercado argentino de maquinaria agrícola registró un incremento del 24,1% interanual en el número de patentamientos, según datos de la División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). El reporte indicó que en ese mes se patentaron 437 unidades, lo que también representó un alza del 21,4% respecto de febrero, cuando se registraron 360 equipos.

El acumulado del primer trimestre del año alcanzó 1.291 unidades, un 5,3% más que las 1.226 unidades patentadas en el mismo período de 2025. Esta dinámica evidenció una recuperación respecto a la debilidad observada en febrero. El informe de ACARA señaló que el repunte se reflejó especialmente en los segmentos de cosechadoras y tractores, sectores que mostraron señales positivas dentro de un contexto de mejores expectativas comerciales y financieras.

El segmento de cosechadoras patentó 80 unidades en marzo, con un aumento del 48,1% frente a febrero, cuando se registraron 54 unidades. En la comparación interanual, la suba fue del 25%, con 64 máquinas patentadas en marzo de 2025. El acumulado de los tres primeros meses del año llegó a 194 cosechadoras, lo que implicó un incremento del 19% respecto a las 163 del mismo período del año anterior.

El liderazgo en el rubro de cosechadoras se mantuvo en manos de John Deere, que alcanzó una participación de mercado del 54,1%. Detrás se ubicaron Case con el 22,2% y New Holland con el 18%. Otras marcas presentes en el segmento incluyeron a Claas, Don Roque, Challenger y Massey Ferguson, aunque con porcentajes de participación menores. La brecha entre John Deere y el bloque compuesto por Case y New Holland se amplió, consolidando la posición de la marca estadounidense en el mercado argentino.

En el caso de los tractores, marzo cerró con 333 unidades patentadas, un 13,3% más que en febrero (294 unidades) y un 30,6% más que en marzo de 2025, cuando se habían registrado 255 equipos. El acumulado del primer trimestre llegó a 1.022 tractores, lo que representó una expansión del 7,5% frente a los 951 patentados en igual lapso del año anterior.

La competencia en el segmento de tractores se mantuvo firme, aunque John Deere encabezó nuevamente el ranking con una cuota de mercado del 37,6%. New Holland ocupó el segundo lugar con el 15,1%, seguido por Case con el 14,8%. El grupo CNH, que agrupa a New Holland y Case, sumó el 29,9% del mercado, mientras que AGCO alcanzó el 11,7%. Marcas nacionales como Pauny, así como Massey Ferguson y Valtra, también conservaron presencia en el mercado, aunque con participaciones más acotadas. La recuperación de este segmento permitió que el acumulado trimestral regresara a terreno positivo.

El segmento de pulverizadoras mostró una dinámica diferente. En marzo se patentaron 24 unidades, lo que representó un crecimiento del 100% respecto de febrero, cuando se habían registrado 12 patentamientos. Sin embargo, en la comparación interanual se observó una baja del 27,3%, ya que en marzo de 2025 se habían patentado 33 equipos. El acumulado del trimestre en este rubro fue de 75 pulverizadoras, un descenso del 33% respecto a las 112 unidades registradas en los primeros tres meses del año pasado.

El mercado de pulverizadoras resultó más fragmentado, con PLA liderando con el 21,3% de participación, seguida de cerca por Caimán (17,3%) y Metalfor (16%). Otras marcas como Jacto, Case, New Holland, Praba, Ombu y John Deere también figuraron entre las opciones disponibles para los productores, aunque con cuotas de mercado más dispersas. La suma de PLA y John Deere alcanzó el 30,6% del acumulado anual, mientras que el grupo CNH obtuvo el 14,7%.

El informe de ACARA destacó que la Expoagro impactó en el desempeño de marzo, con múltiples lanzamientos de productos, una oferta ampliada y una mayor presencia de equipos importados, especialmente de origen asiático. Esta competencia creciente derivó en condiciones comerciales más atractivas para el cliente. El contexto incluyó una cosecha abundante y líneas de crédito a tasas bajas, principalmente otorgadas por el Banco Nación, lo que incentivó la concreción de operaciones.

El reporte también mencionó que el mercado de maquinaria agrícola afrontó una mayor competitividad, con presión sobre los márgenes y desafíos para las estructuras de costos de las redes y terminales. En este escenario, la volatilidad en la participación de mercado se intensificó, con variaciones notorias en los diferentes segmentos.

Otros productos autopropulsados también estuvieron presentes, aunque en menor escala. En marzo se registró una cosechadora de caña, seis picadoras de forraje y tres segadoras, sumando un total de diez equipos en este grupo, que completó 29 unidades en el acumulado del primer trimestre. En picadoras, Claas, John Deere y New Holland encabezaron el ranking.