Sociedad

Una jauría de perros mató a más de 100 corderos de una escuela rural de Tierra del Fuego: “El trabajo de todo el año se tiró a la basura”

El ataque se produjo en un establecimiento agrotécnico de Río Grande. “No hay responsabilidad por parte de la población en cuanto a las mascotas”, lamentaron las autoridades

Guardar
Las autoridades de la escuela
Las autoridades de la escuela estiman la pérdida de más de 100 ovejas (Instagram)

Una escuela agrotécnica de la provincia de Tierra del Fuego atraviesa un golpe emocional y económico, luego de que una jauría de perros arrasara con más de 100 corderos del establecimiento.

El ataque se produjo en la Escuela Agrotécnica “Nuestra Señora de la Candelaria”, ubicada en la ciudad de Río Grande y fundada por la congregación salesiana. Tras el episodio, las autoridades fueron contundentes: “El trabajo de todo el año se tiró a la basura”.

La denuncia se remonta al pasado jueves por la tarde, cuando la escuela agrotécnica realizó una denuncia pública a través de redes sociales. “En estos días, una vez más, nos vimos afectados en nuestro trabajo con los y las alumnos y alumnas e instructores, que dedican todo el año a la enseñanza de la producción en Tierra del Fuego”, escribieron, en la cuenta de Facebook.

Según relataron, una jauría de perros “asilvestrados” mató 120 corderos de la institución, en un escenario que, aseguran, ya se repite en distintas estancias de la provincia: “El trabajo de todo el año y la inversión en alimentos para la enseñanza agrícola y para la producción se tiraron a la basura en dos días”.

Las autoridades sostuvieron que la “responsabilidad ecológica” no solo refiere al equilibrio natural, sino también al cuidado y control de la vida animal. En ese sentido, destacaron la importancia del “chipeo de animales, la castración, el no abandono de animales cuando dejamos nuestras casas, la intervención de zoonosis”.

“No es solo llorar por televisión cuando vemos faenar animales para la alimentación de proteínas necesarias, sino en ser responsables. Las consecuencias de la falta de conciencia, están a la vista. Hoy, el trabajo de nuestros alumnos y docentes está destruido”, concluyeron.

Las imágenes de las heridas
Las imágenes de las heridas sufridas por los animales de la escuela agrotécnica (Facebook)

El administrador de la escuela, Mauricio Hoyos, explicó este viernes que, hasta ese momento, todavía no habían terminado el recuento final de las muertes: “Hasta el día de ayer llevábamos un poco más de cien y estimamos que van a superar los 120 animales que murieron en el ataque”.

En declaraciones al medio local I3N, indicó que la primera alerta se produjo este lunes, cuando alumnos y profesores divisaron a los perros en el campo. Recién al día siguiente encontraron los cuerpos, aunque creen que el ataque podría haber ocurrido durante el fin de semana.

“Tiene que haber sido en uno o dos días, por lo menos, que entraron los perros a matar animales”, continuó. Y agregó que entre 50 y 60 corderos más se encuentran lastimados, además de los más de 100 muertos.

De acuerdo con su relato, hasta hace apenas diez días los alumnos se encontraban trabajando junto a los profesores en el destete de los corderos, una tarea clave para reponer el rebaño de este año.

“Esto ya lo sabemos desde hace muchos años. El origen de estos problemas son los animales que no se cuidan, los animales que se sueltan y se dejan, que después se terminan convirtiendo en esto. No hay responsabilidad por parte de la población en cuanto a las mascotas”, lamentó.

Además de las muertes, hay
Además de las muertes, hay entre 50 y 60 corderos lastimados (Facebook)

Hoyos explicó que es difícil evitar este tipo de ataques, ya que el predio donde se encuentran los animales tiene más de dos mil hectáreas. Además, señaló que los episodios suelen producirse al atardecer, al amanecer o durante la noche, cuando resulta más complejo detectarlos.

La presidenta de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Lucila Apolinaire, realizó un planteo público a través de redes sociales en el que exigió “medidas urgentes por parte de los municipios y la Provincia, cumplimiento de ordenanzas y presupuesto real para la Ley de Manejo de Poblaciones Caninas”.

La Ley Provincial N.° 1146 -que considera “perro de vida libre” a aquel que se independiza del humano para sustentarse-establece un programa para el control de animales salvajes. Entre sus objetivos se encuentran: definir las responsabilidades de los dueños de perros, promover la tenencia responsable, evitar la presencia de ejemplares sueltos y declarar al perro salvaje como especie exótica invasora.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasTierra del PuebloPerrosPerros salvajesAtaque

Últimas Noticias

Otro soldado voluntario argentino murió en Ucrania bajo un ataque de Rusia con drones y misiles

Cristian Airala, de 27 años y oriundo de Puerto Iguazú, Misiones, cayó en combate en la región fronteriza de Járkov. Tenía experiencia previa en el Ejército nacional. Ya son cinco los fallecidos locales durante la contienda bélica

Otro soldado voluntario argentino murió

Fin de semana a pleno sol y calor en el AMBA, con alertas por tormentas fuertes en el norte del país

Se esperan máximas superiores a los 30 grados y jornadas despejadas, mientras se mantienen advertencias de nivel amarillo por lluvias intensas, ráfagas y posible granizo en distintas provincias

Fin de semana a pleno

Cerraron temporalmente las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno

La clausura es hasta las 15 horas de hoy y forma parte del avance hacia el sistema Free Flow, que eliminará las últimas cabinas manuales. Y permitirá el pago sin detenerse ni usar dinero en efectivo

Cerraron temporalmente las autopistas 25

Detuvieron a cinco hombres por abusar sexualmente de un camionero en Santa Fe y grabar el crimen

La víctima pudo identificar a los acusados, tras señalar que todos habían trabajado con él durante la temporada de cosecha

Detuvieron a cinco hombres por

Evaluarán trasladar a Bastián a una clínica privada, luego de haber presentado mejorías en su salud

El martes por la noche, el nene de 8 años había despertado del coma y ya llevaría casi dos semanas con un estado de salud estable

Evaluarán trasladar a Bastián a
DEPORTES
River Plate buscará treparse a

River Plate buscará treparse a la cima de su zona en su choque ante Tigre: hora, TV y formaciones

El violento planchazo del Cuti Romero al brasileño Casemiro que le valió la roja directa en el duelo entre Manchester United y Tottenham

El gesto de los fanáticos de Al Nassr ante una nueva ausencia de Cristiano Ronaldo: crece la incertidumbre por su futuro

La declaración de Tom Brady que generó repudio previo a la final del Super Bowl: “Me da asco”

La respuesta de Guillermo Barros Schelotto cuando le consultaron si le gustaría tener una revancha como DT de Boca Juniors

TELESHOW
Alejandra Maglietti contó por qué

Alejandra Maglietti contó por qué odia cumplir años y recordó su fiesta de 15: “Solo quería que terminara”

Fabiana Araujo contó cómo fue la propuesta de casamiento de su pareja, Marcelo Dimini: la idea que inició como una broma

DJ Pipo: “Soñábamos que la cumbia sea todo en nuestra vida y ahora es así”

Tamara Báez reveló sus planes de agrandar la familia junto a Thiago Martínez: el tierno anuncio en redes

La tajante decisión de Florencia Peña tras suspender una función por temas de salud: “Estoy muy cansada”

INFOBAE AMÉRICA

Shakira inicia residencia histórica en

Shakira inicia residencia histórica en San Salvador con un espacio dedicado a las pupusas

Amnistía Internacional denunció un aumento de la represión contra los presos políticos y sus familiares en Cuba

Premios Goya: el 38 por ciento de los candidatos son mujeres

La Policía de Brasil desmanteló a un grupo de jóvenes de Generación Z que planeaba “actos de violencia y terrorismo”

Especies invasoras afectan un mercado alimentario clave y generan pérdidas millonarias en EEUU