Una jauría de perros mató a más de 100 corderos de una escuela rural de Tierra del Fuego: “El trabajo de todo el año se tiró a la basura”

Las autoridades de la escuela estiman la pérdida de más de 100 ovejas (Instagram)

Una escuela agrotécnica de la provincia de Tierra del Fuego atraviesa un golpe emocional y económico, luego de que una jauría de perros arrasara con más de 100 corderos del establecimiento.

El ataque se produjo en la Escuela Agrotécnica “Nuestra Señora de la Candelaria”, ubicada en la ciudad de Río Grande y fundada por la congregación salesiana. Tras el episodio, las autoridades fueron contundentes: “El trabajo de todo el año se tiró a la basura”.

La denuncia se remonta al pasado jueves por la tarde, cuando la escuela agrotécnica realizó una denuncia pública a través de redes sociales. “En estos días, una vez más, nos vimos afectados en nuestro trabajo con los y las alumnos y alumnas e instructores, que dedican todo el año a la enseñanza de la producción en Tierra del Fuego”, escribieron, en la cuenta de Facebook.

Según relataron, una jauría de perros “asilvestrados” mató 120 corderos de la institución, en un escenario que, aseguran, ya se repite en distintas estancias de la provincia: “El trabajo de todo el año y la inversión en alimentos para la enseñanza agrícola y para la producción se tiraron a la basura en dos días”.

Las autoridades sostuvieron que la “responsabilidad ecológica” no solo refiere al equilibrio natural, sino también al cuidado y control de la vida animal. En ese sentido, destacaron la importancia del “chipeo de animales, la castración, el no abandono de animales cuando dejamos nuestras casas, la intervención de zoonosis”.

“No es solo llorar por televisión cuando vemos faenar animales para la alimentación de proteínas necesarias, sino en ser responsables. Las consecuencias de la falta de conciencia, están a la vista. Hoy, el trabajo de nuestros alumnos y docentes está destruido”, concluyeron.

Las imágenes de las heridas sufridas por los animales de la escuela agrotécnica (Facebook)

El administrador de la escuela, Mauricio Hoyos, explicó este viernes que, hasta ese momento, todavía no habían terminado el recuento final de las muertes: “Hasta el día de ayer llevábamos un poco más de cien y estimamos que van a superar los 120 animales que murieron en el ataque”.

En declaraciones al medio local I3N, indicó que la primera alerta se produjo este lunes, cuando alumnos y profesores divisaron a los perros en el campo. Recién al día siguiente encontraron los cuerpos, aunque creen que el ataque podría haber ocurrido durante el fin de semana.

“Tiene que haber sido en uno o dos días, por lo menos, que entraron los perros a matar animales”, continuó. Y agregó que entre 50 y 60 corderos más se encuentran lastimados, además de los más de 100 muertos.

De acuerdo con su relato, hasta hace apenas diez días los alumnos se encontraban trabajando junto a los profesores en el destete de los corderos, una tarea clave para reponer el rebaño de este año.

“Esto ya lo sabemos desde hace muchos años. El origen de estos problemas son los animales que no se cuidan, los animales que se sueltan y se dejan, que después se terminan convirtiendo en esto. No hay responsabilidad por parte de la población en cuanto a las mascotas”, lamentó.

Además de las muertes, hay entre 50 y 60 corderos lastimados (Facebook)

Hoyos explicó que es difícil evitar este tipo de ataques, ya que el predio donde se encuentran los animales tiene más de dos mil hectáreas. Además, señaló que los episodios suelen producirse al atardecer, al amanecer o durante la noche, cuando resulta más complejo detectarlos.

La presidenta de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Lucila Apolinaire, realizó un planteo público a través de redes sociales en el que exigió “medidas urgentes por parte de los municipios y la Provincia, cumplimiento de ordenanzas y presupuesto real para la Ley de Manejo de Poblaciones Caninas”.

La Ley Provincial N.° 1146 -que considera “perro de vida libre” a aquel que se independiza del humano para sustentarse-establece un programa para el control de animales salvajes. Entre sus objetivos se encuentran: definir las responsabilidades de los dueños de perros, promover la tenencia responsable, evitar la presencia de ejemplares sueltos y declarar al perro salvaje como especie exótica invasora.