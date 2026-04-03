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Wanda Nara mostró el reencuentro con sus hijas y los regalos que eligió para ellas

Luego de un mes fuera del país, la conductora regresó junto a Martín Migueles y lo primero que hizo fue ir al encuentro de las dos niñas que tuvo con Mauro Icardi

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Wanda Nara, de cerca, dentro de un coche, lleva un gorro negro y una camiseta blanca del Real Madrid. Su cabello rubio cae sobre sus hombros
Luego de un mes de viaje, Wanda Nara regresó al país y se reencontró con sus dos hijas (Instagram)

Luego de un mes de viaje, donde recorrió Milán, Maldivas, París, Tokio, Shanghái y Kyoto, Wanda Nara regresó al país para retomar su agenda laboral y reencontrarse con sus cinco hijos, quienes quedaron al cuidado de Nora Colosimo, la abuela materna. Apenas aterrizó, evitó el contacto con la prensa que la esperaba en el aeropuerto y partió directo hacia la casa familiar en un exclusivo barrio de Nordelta. Allí la esperaban sus hijos y el esperado reencuentro con las dos niñas que tuvo con Mauro Icardi.

En sus redes sociales, Wanda documentó el regreso y la vuelta a la rutina hogareña tras semanas lejos. Una de las primeras imágenes muestra una gran cantidad de valijas apiladas en el living, todas envueltas en film rojo, junto a la ventana que da al lago. Sobre la foto, la empresaria escribió simplemente: “Home”, reflejando el alivio y la felicidad de volver a su espacio después de semanas fuera.

El reencuentro estuvo marcado por la emoción y los rituales familiares. Wanda se dedicó a repartir los regalos y productos que trajo de su viaje, especialmente para sus hijas. Una imagen muestra a Isabella y Francesca, junto a su abuela Nora, rodeadas de una montaña de “regalitos virales”: sets de Hello Kitty, maquillaje, cremas, artículos de belleza y cosmética coreana, todos cuidadosamente elegidos para sorprender a las niñas. El pie de foto “Regalitos virales” puso el foco en el furor por los productos trendy y coleccionables que Wanda suele traer del exterior.

Múltiples maletas y bultos voluminosos envueltos en plástico rojo apilados en el suelo de una sala moderna con grandes ventanales y vista a un jardín
Wanda llegó con una gran cantidad de valijas llenas de regalos para sus hijos
Vista aérea de manos de dos adultos y piernas de una niña rodeadas de numerosos productos de belleza y artículos Hello Kitty sobre un suelo de madera, desempacando regalos
Algunos de los regalos que trajo para las pequeñas

La vuelta a casa también incluyó escenas cotidianas, como la foto en la que Wanda abraza a una de sus hijas en la cocina mientras prepara panqueques, y otra donde se ve una mesa repleta de souvenirs y objetos importados bajo la leyenda “Llegó mamá”. Cada imagen retrató la alegría de volver a compartir los pequeños momentos diarios, entre abrazos, desayunos y juegos, y el rol central de la familia en medio de la exposición mediática.

Las postales del regreso de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) no solo mostraron el reencuentro tras un mes de distancia, sino que también reflejaron el valor de la intimidad y la complicidad familiar, donde los detalles, los obsequios y la rutina compartida se convierten en el mejor refugio después de la vorágine de los viajes y el trabajo.

La empresaria arribó al país con 18 valijas y en compañía de Martín Migueles, manteniendo absoluto silencio ante la prensa, pese a la presencia del móvil de Puro Show (El Trece) aguardando declaraciones. Esta escena, cargada de expectativa, ilustra el momento de transición y las tensiones que rodean su presente personal y familiar.

Wanda Nara, con gorro negro, abraza y besa a una de sus hijas, quien viste pijamas de ositos, en una cocina con una estufa y tortitas en un plato
Wanda junto a la más pequeña de sus hijas
Mesa de madera con una variedad de productos Sanrio: peluches de Hello Kitty y Kuromi, maquillaje, relojes y artículos de papelería, al lado de un espejo con focos
Gran parte de los obsequios que trajo están ligados al mundo de Hello Kitty (Instagram)

Las preguntas del cronista se sucedieron con el mismo resultado: la indiferencia absoluta de la conductora. “¿Cómo estuvieron las vacaciones?“, ”Disfrutaron de Maldivas?" “¿Contesta por que está por salir el divorcio?“, ”¿Qué opinás de que Mauro haya rechazado al juez?“. Wanda caminó sin siquiera responder al pedido de una sonrisa para la cámara, y la misma conducta tuvo Migueles, quien agarró su teléfono celular para evadir la consulta sobre su situación judicial.

El regreso de la empresaria no se produjo de manera espontánea. Cabe recordar que permaneció varias semanas entre Asia y Europa, entre otras cosas, aguardando la devolución de sus pertenencias por parte de Mauro Icardi. Según reveló su abogada, Ana Rosenfeld, la mudanza se convirtió en el eje de un nuevo conflicto dentro del proceso de divorcio. “Wanda todavía no vuelve porque todavía está esperando que le den la famosa mudanza que Mauro le dijo que sacó las cosas de ella que tenía en la casa de Estambul”, explicó Rosenfeld el pasado martes en LAM (América).

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