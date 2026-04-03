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Benjamín Vicuña y Anita Espasandín disfrutaron un fin de semana en el sur junto a su familia

El actor y su novia eligieron alejarse de Buenos Aires para pasar el fin de semana largo a orilla de los lagos patagónicos

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La pareja aprovechó el fin de semana largo para conectar con la naturaleza (Video: Instagram)

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín eligieron el sur argentino como destino para disfrutar el fin de semana largo y desconectarse de la rutina urbana. El viaje, que ambos compartieron a través de sus redes sociales, combinó paisajes lacustres, momentos de relax y postales familiares, mostrando una faceta más íntima y natural lejos de la exposición mediática habitual.

Entre las imágenes que publicaron, Anita Espasandín se mostró a bordo de una embarcación, recostada y con botas de trekking, mientras el sol se reflejaba sobre el lago bajo un cielo despejado. “Nuestro sur sin filtro”, escribió sobre una de las fotos, enfatizando la belleza natural y sin artificios del entorno. Las jornadas incluyeron navegación, contemplación y la búsqueda de conexión directa con la naturaleza, aprovechando la tranquilidad y el silencio del paisaje patagónico.

Por su parte, Benjamín Vicuña compartió escenas de caminatas por senderos cubiertos de bosque y saltos de agua. En una de las postales más emotivas, se lo vio de espaldas junto a su hijo menor —fruto de su relación con Pampita— contemplando una cascada desde un mirador rodeado de pinos y vegetación otoñal. Los colores rojizos, naranjas y dorados de las hojas y la vista del agua en movimiento completaron el clima de calma, pausa y reflexión que atravesó el viaje familiar.

Vista panorámica de un lago azul con botes, una orilla boscosa con árboles de otoño amarillos y verdes, y una montaña bajo un cielo celeste con nubes
La pareja disfruta de la belleza natural del sur argentino, con un lago sereno, montañas imponentes y vibrantes colores otoñales en el paisaje.
Calle arbolada con follaje amarillo y rojizo de otoño, edificios de estilo rústico a los lados y vallas amarillas y blancas en la acera
Una pintoresca calle del sur argentino, adornada con el follaje vibrante del otoño, fue parte del idílico escenario que Benjamín Vicuña y Anita Espasandín eligieron para su reciente escapada romántica.

El repertorio de imágenes incluyó también una toma de una calle típica de pueblo de montaña, con casas de madera, el sol filtrándose entre las copas y la sensación de un ritmo más pausado y acogedor. Así, Vicuña y Espasandín resumieron en imágenes un fin de semana de desconexión, naturaleza y compañía, eligiendo el sur como escenario para compartir momentos de exploración, relax y vínculo familiar, rodeados de la imponencia de los lagos, los bosques y la cercanía de sus afectos.

Estas fotos llegaron luego de que comenzara a circular un presunto episodio de celos entre la empresaria, el chileno y Graciela Alfanos e instaló con fuerza a partir de comentarios en televisión y redes sociales, movilizando la atención del ambiente mediático. Todo surgió tras un evento en Punta del Este, donde coincidieron varios personajes reconocidos y, según versiones, la presencia cercana entre Vicuña y Alfano habría incomodado a Espasandín, actual pareja del actor chileno.

En su columna de Infobae a las Nueve en Infobae en Vivo, el periodista Juan Etchegoyen puso sobre la mesa la versión de Alfano, quien relató que estuvo charlando con Vicuña en el evento y que, debido al ruido del lugar, la cercanía física fue inevitable para poder mantener la conversación. Describió la llegada de Espasandín como una “aparición súbita”, subrayando el carácter inesperado con el que irrumpió en la escena. Según Alfano, la intervención de la pareja de Vicuña fue lo suficientemente notoria como para que la situación se comentara luego en diversos espacios mediáticos. “Se le colgó. ¿Viste las minas cuando nos colgamos? Es mío, marcando ahí posesión”, graficó.

El ataque de celos de Anita, novia del actor chileno Benjamín Vicuña

En su testimonio, Alfano no dejó entrever animosidad, pero sí apuntó a que la irrupción de Espasandín alteró la dinámica de la charla. La narración de la panelista, sumada a la reconstrucción del cronista, alimentó la idea de un posible malestar por parte de la actual pareja del actor chileno. Así, la anécdota se viralizó y se convirtió en tema de conversación en programas y portales.

La respuesta de Anita llegó a través de mensajes enviados al propio Etchegoyen difundido en Infobae en Vivo. Su testimonio contrasta de manera tajante con la versión difundida previamente. Consultada sobre si realmente existió un episodio de celos o un cruce incómodo con Alfano, Espasandín fue clara: “Nos saludamos de manera muy cordial; nada de eso ocurrió”, sentenció.

En su comunicación con el periodista, Espasandín enfatizó que no hubo ningún enfrentamiento. Explicó que el saludo con Alfano fue amable y que la situación se dio entre varias personas, no en un plano íntimo ni exclusivo. “Nos saludamos muy bien, éramos varias personas y yo llegué cuando ya se estaban despidiendo. Todo transcurrió en buenos términos”, aseguró. De esta manera, desmintió de forma directa la existencia de una reacción celosa o algún tipo de tensión en el evento.

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