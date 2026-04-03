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Tras 5 meses de trabajo, las catacumbas de París reabrirán sus puertas en 2026

El sitio, que recibe medio millón de visitantes al año, permanecerá bajo evaluación constante y controles de seguridad tras los trabajos coordinados entre ingenieros, restauradores y arqueólogos

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El monumento de París que cierra en noviembre (Montaje Infobae España).
La restauración profunda del osario incluyó mejoras en la infraestructura, la seguridad y la experiencia de los asistentes, según directivos y responsables del proyecto, quienes aseguran que la protección patrimonial fue prioritaria durante la intervención (Montaje Infobae España)

Las catacumbas de París reabrirán al público en la primavera de 2026, tras cinco meses de trabajos de modernización y refuerzo estructural en el osario subterráneo de la capital francesa. El recorrido fue actualizado con mejoras de seguridad tanto para los visitantes como para los restos humanos. El lugar recibe anualmente un promedio de 500.000 visitantes.

La ciudad informó sobre la próxima reapertura, luego de implementar un plan diseñado para salvaguardar tanto a quienes visitan el osario como a los restos centenarios que alberga. A 20 metros bajo tierra, y con el objetivo de fortalecer la protección del espacio y su integridad estructural, la dirección patrimonial de la ciudad impulsó obras de gran magnitud.

La arquitecta encargada del proyecto, Camille Guérémy, detalló que las intervenciones abarcaron la actualización de instalaciones técnicas esenciales para la conservación y el bienestar de los asistentes. Además, la señalización y la accesibilidad fueron mejoradas para facilitar los recorridos. Según el portal de noticias Euronews, estas medidas permitieron una renovación profunda del circuito interno del recinto.

Modernización del recorrido y nuevas medidas de seguridad

Catacumbas de París, en Francia (Adobe Stock).
El plan de renovación impulsado por autoridades parisinas contempló actualización de instalaciones técnicas, reforzamiento del osario y un nuevo circuito para visitantes, enfocado en salvaguardar restos humanos y bienestar del público (Adobe Stock)

La dirección patrimonial de la ciudad de París subrayó que la modernización del interior persiguió dos propósitos: reforzar la protección del patrimonio histórico y asegurar la experiencia de las personas. Se incorporaron sistemas de iluminación avanzados para aumentar la visibilidad sobre las paredes de piedra y los osarios, donde se resguardan millones de huesos organizados en 1,5 kilómetros de túneles.

De acuerdo con la dirección del recinto, los trabajos en muros y techos respondieron a la urgencia de preservar tanto los restos como la seguridad física de los visitantes. Los estudios involucraron monitoreo permanente, intervención geotécnica y la renovación completa de rutas de evacuación.

Isabelle Knafou, directora de las catacumbas, remarcó que proteger los restos humanos y garantizar la seguridad del público son “las principales preocupaciones para la ciudad”. Las mejoras también incluyen sistemas de control ambiental y vigilancia en tiempo real, capaces de detectar y gestionar posibles incidentes.

Renovación de la experiencia y contexto histórico

Catacumbas de París, en Francia (Adobe Stock).
Las intervenciones realizadas bajo tierra promovieron la restauración de rutas, la mejora de sistemas ambientales y la incorporación de iluminación avanzada, medidas que buscan proteger tanto la estructura como a quienes visitan el sitio (Adobe Stock)

El nuevo recorrido se complementará con paneles explicativos, áreas de descanso y soluciones interactivas que ayuden a comprender el valor patrimonial del recinto. Guérémy, encargada del proyecto, puntualizó que “la intervención respetó estrictamente la disposición original de los restos y la atmósfera única del sitio”.

Las catacumbas de París surgieron como respuesta al colapso de los cementerios urbanos en el siglo XVIII. Más de seis millones de esqueletos se trasladaron a antiguos túneles de cantera, donde fueron organizados en muros y pasadizos que constituyeron uno de los mayores osarios del mundo. El lugar abrió al público a fines del siglo XIX y ha sido objeto de intervenciones periódicas de preservación.

Las autoridades municipales anunciaron que la reapertura, programada para la primavera de 2026, estará supeditada a la culminación de controles de seguridad y pruebas técnicas. El equipo de gestión explicó que persistirán los cupos limitados y el sistema de reservas anticipadas, para evitar aglomeraciones y proteger tanto la experiencia como la conservación patrimonial.

Declaraciones oficiales y próximos pasos

El equipo directivo y especialistas informaron sobre trabajos como el monitoreo geotécnico, el uso de materiales compatibles con el patrimonio y la instalación de señalización accesible, enfocándose en una experiencia segura y sustentable
El equipo directivo y especialistas informaron sobre trabajos como el monitoreo geotécnico, el uso de materiales compatibles con el patrimonio y la instalación de señalización accesible, enfocándose en una experiencia segura y sustentable

Responsables municipales recogieron la declaración de Isabelle Knafou, quien señaló: “lLareapertura busca equilibrar el acceso del público y la protección de los restos humanos”.

Guérémy indicó que los refuerzos se implementaron mediante materiales compatibles con el carácter histórico de las catacumbas. La coordinación entre ingenieros, restauradores y arqueólogos garantizó la adhesión a estándares internacionales de conservación.

La información oficial precisa que el recinto permanecerá bajo evaluación constante para observar el impacto de las nuevas tecnologías y procedimientos en los próximos años. Las futuras intervenciones priorizarán la sustentabilidad y la preservación a largo plazo de este sitio patrimonial.

El sector turístico y especialistas en historia urbana han mostrado interés por el anuncio de la reapertura de las catacumbas de París, que mantienen su condición como uno de los espacios más importantes en la memoria y resguardo patrimonial de la ciudad.

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