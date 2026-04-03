La Generación Z impulsa una nueva ola católica entre la búsqueda espiritual y la cultura visual

En Infobae a la Tarde, Tomás Trapé sorprendió al confesar: “Me bauticé a los 30 años”, disparando un debate sobre el regreso de la fe católica y el modo en que la nueva generación reinterpreta el vínculo con lo religioso, entre la búsqueda de sentido y el atractivo de la estética eclesiástica.

A lo largo del programa, Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé cruzaron experiencias personales, estadísticas internacionales y referencias culturales. Paula Guardia Bourdin analizó: “En el último tiempo hubo un enorme distanciamiento de la institución. La figura de Francisco fue importante para subsanar esa distancia”. La conversación giró en torno al rol de la Iglesia, la persistencia de la fe y la capacidad de la tradición para dialogar con nuevas audiencias.

El bautismo adulto y la construcción íntima de la fe

“En algún momento admití que creía. No lo sentí como una conversión, sino como un regreso a casa”, relató Trapé. Crecer en un entorno familiar ajeno a la práctica católica y la decisión de bautizarse en la adultez ilustran una tendencia: “Me aplacó mucho la neurosis. Aprendí a entregarme”. El testimonio resonó en el equipo, que puso el foco en una espiritualidad menos institucionalizada, más ligada a la búsqueda individual y al deseo de pertenecer a una comunidad.

Guardia Bourdin puntualizó la diferencia entre institución y creencia: “Hay muchísima gente que declara tener fe, pero no sentirse cercana a la institución”. El debate abordó la tensión entre la práctica, el rito y la cosmovisión, e incluyó referencias a la tradición familiar judía y a la convivencia de rituales en hogares multiculturales.

La Generación Z impulsa un resurgimiento católico global con énfasis en la búsqueda espiritual y la cultura visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El catolicismo como tendencia: datos y estética en la cultura pop

La conversación se apoyó en un dato inédito: por primera vez, el 21% de la generación Z en Estados Unidos se identifica como católica, superando al 19% protestante, según el Estudio Cooperativo Electoral (CES) 2023. “En ninguna generación anterior la identificación católica había superado la afiliación protestante en Estados Unidos”, remarcó Trapé.

El equipo indagó en la irrupción del catolicismo en la cultura pop: influencers, curas DJ y desfiles de alta costura inspirados en el cónclave. “La Iglesia aparece en ámbitos que antes no se veía: la música electrónica, la moda, la cultura pop”, describió Guardia Bourdin. Casos como el del padre Guilherme Peixoto, que hará un set de DJ en Plaza de Mayo, o el desfile de Dolce & Gabbana con estética litúrgica, ejemplifican el cruce entre fe y visualidad.

Trapé aportó contexto: “Durante mucho tiempo, el catolicismo era sinónimo de inmigración italiana e irlandesa en Estados Unidos. Ahora es sinónimo de lo hispanoamericano”. Y añadió que en Argentina, aunque la identificación católica desciende (del 70% al 60% en 10 años), entre los jóvenes el 76% dice creer en Dios, pero solo el 13% asiste regularmente a misa.

El auge de la espiritualidad en la Generación Z responde a una búsqueda de pertenencia y sentido frente a la ansiedad y los vínculos frágiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre rebeldía, disciplina y pertenencia: ¿qué buscan los jóvenes?

El staff debatió si “el catolicismo volvió a estar de moda” o si la tendencia responde a una necesidad profunda de sentido en una época de ansiedad y vínculos frágiles. “Hoy la rebeldía es volver a la fe. Antes la opresión venía de la Iglesia, ahora la opresión viene desde el fondo del individuo, de la exigencia de goce permanente”, sintetizó Trapé.

Guardia Bourdin trazó un paralelo entre la disciplina religiosa y fenómenos digitales como el club de las cinco de la mañana o el auge del estoicismo: “La práctica religiosa tiene reglas, tiene un orden. Hay una coincidencia cultural entre la disciplina religiosa y nuevas formas de rebeldía”. El grupo coincidió en que los jóvenes buscan en la fe un tercer espacio, alejado del mercado y del trabajo, donde construir vínculos genuinos.

El cruce entre fe y estética fue motivo de análisis. “Las redes sociales están minadas de contenido que reproduce la estética de la Iglesia católica. ¿Ir a misa o usar un rosario es un acto de fe o un acto meramente estético?”, preguntó Guardia Bourdin. Trapé distinguió: “La belleza es lo contrario a la frivolidad. Es el vínculo profundo con lo sagrado”.

La pregunta de fondo quedó abierta: “¿La moda de la estética católica es fe o es simplemente estética? ¿Puede acercar a la religión o se quedará en la superficie?”. La conversación en el estudio reflejó el pulso de una generación que explora la fe entre la búsqueda de pertenencia, el atractivo visual y la necesidad de sentido.

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