Deportes

El insólito gol en contra de Mammana en la última jugada que le dio el triunfo a Gimnasia de Mendoza ante Vélez

El defensor del Fortín se llevó la pelota por delante y le permitió al Lobo quedarse con el partido por 3-2 en el final

Guardar

Gimnasia de Mendoza dio el golpe en el Torneo Apertura al vencer al puntero de la Zona B, Vélez, por 3-2 y con el valor agregado de dar vuelta el marcador en la última jugada del partido gracias a un insólito gol en contra de Emanuel Mammana.

El defensor de Vélez fue el protagonista al final de la película, que terminó con el festejo desaforado de los locales al conseguir un triunfo clave en la lucha por la permanencia. Se jugaba el tercer minuto de adición de la etapa complementaria y Gimnasia atacó a fondo. Julián Ceballos lanzó un pelotazo a la posición de Ignacio Sabatini, que le ganó el duelo a Elías Gómez y lanzó un centro al área que encontró el pie de Mammana. La pelota entró suavemente pegada al palo izquierdo de Álvaro Montero, quien quedó tendido en el suelo sin poder reaccionar.

La cámara se quedó con la imagen de Mammana, desolado y tapándose el rostro tras el infortunio, que le propinó a Vélez su segunda derrota en fila y con riesgos de perder el liderazgo en la zona si Estudiantes de La Plata no pierde con San Lorenzo.

El Fortín ganaba el encuentro cómodamente por 2-0 a los 11 minutos del primer tiempo por los tantos de Florián Monzón y Manuel Lanzini e incluso pudo haber marcado algunos tantos más ante un Lobo mendocino completamente desconocido. Sin embargo, todo cambió con el correr del cotejo. Al final de la etapa inicial, Ezequiel Muñoz conectó de cabeza un centro luego de un tiro libre y descontó aprovechando una floja salida del colombiano Montero.

*El resumen de la victoria agónica de Gimnasia de Mendoza ante Vélez

En el complemento, los dirigidos por Darío Franco reaccionaron, le quitaron la pelota a Vélez y lo acorralaron contra su propio arco. De tanto insistir, Gimnasia encontró el empate a los 81 minutos con otro cabezazo, esta vez de Agustín Modica luego de un córner ejecutado por Facundo Lencioni. Pero habría más emociones en el cierre con el gol en contra de Mammana en el cierre. En la última acción, Dylan Godoy tuvo el empate para la visita, pero remató desviado y así se desvaneció un emocionante duelo que quedó en manos del elenco mendocino.

Con esta victoria, Gimnasia alcanzó los 12 puntos en la Zona A, se aleja de los puestos de descenso y se ilusiona con aspirar a zona de clasificación a octavos de final. Vélez, por su parte, continúa con 22 unidades, en la cima, pero con riesgos de retroceder hasta dos casilleros si se dan otros resultados.

LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

Temas Relacionados

VélezEmmanuel MammanaGimnasia de MendozaTorneo Apertura

Últimas Noticias

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

El entrenador del Millonario analizó la contundente victoria de su equipo y resaltó la tarea de varios futbolistas, como Subiabre, Juan Cruz Meza, Galván o el debutante Lautaro Pereyra

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

El Millonario goleó al Pirata y es escolta en su zona y en la Tabla Anual. Así reaccionaron en las redes sociales

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

El Millonario encaminó la temporada tras la salida de Marcelo Gallardo. El triunfo 3-0 ante Belgrano de Córdoba representó el cuarto al hilo desde la llegada del ex Alavés

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

De los primeros goles de Tomás Galván en River a la racha que rompió Facundo Colidio: lo que dejó el triunfo ante Belgrano

El equipo dirigido por el Chacho Coudet goleó 3-0 a Belgrano en un encuentro en el que se destacó el aporte goleador de dos figuras claves en el ataque

De los primeros goles de Tomás Galván en River a la racha que rompió Facundo Colidio: lo que dejó el triunfo ante Belgrano

River venció a Belgrano y es nuevo escolta de la Zona B: así quedaron las posiciones del Apertura y de la tabla anual

El Millonario venció 3-0 al Pirata en el Monumental. Antes, Huracán se impuso 3-0 a Gimnasia en La Plata y cierran la jornada Central Córdoba (SDE)-Newell’s

River venció a Belgrano y es nuevo escolta de la Zona B: así quedaron las posiciones del Apertura y de la tabla anual
DEPORTES
8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

De los primeros goles de Tomás Galván en River a la racha que rompió Facundo Colidio: lo que dejó el triunfo ante Belgrano

River venció a Belgrano y es nuevo escolta de la Zona B: así quedaron las posiciones del Apertura y de la tabla anual

TELESHOW
Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

Wanda Nara compartió una foto íntima de su viaje asiático: en ropa interior y acostada en la cama de un hotel

Confirmado: los Ratones Paranoicos “jugarán” el Mundial de fútbol

Brian Sarmiento y Danelik se besaron a pura pasión en la fiesta de Gran Hermano: el video del momento

Así fue el primer cumpleaños de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: al aire libre, con show en vivo y juegos

INFOBAE AMÉRICA

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa

Israel localizó una escuela del Líbano que era utilizada por los terroristas de Hezbollah para el almacenamiento de armas