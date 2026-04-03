El insólito gol en contra de Mammana en la última jugada que le dio el triunfo a Gimnasia de Mendoza ante Vélez

Gimnasia de Mendoza dio el golpe en el Torneo Apertura al vencer al puntero de la Zona B, Vélez, por 3-2 y con el valor agregado de dar vuelta el marcador en la última jugada del partido gracias a un insólito gol en contra de Emanuel Mammana.

El defensor de Vélez fue el protagonista al final de la película, que terminó con el festejo desaforado de los locales al conseguir un triunfo clave en la lucha por la permanencia. Se jugaba el tercer minuto de adición de la etapa complementaria y Gimnasia atacó a fondo. Julián Ceballos lanzó un pelotazo a la posición de Ignacio Sabatini, que le ganó el duelo a Elías Gómez y lanzó un centro al área que encontró el pie de Mammana. La pelota entró suavemente pegada al palo izquierdo de Álvaro Montero, quien quedó tendido en el suelo sin poder reaccionar.

La cámara se quedó con la imagen de Mammana, desolado y tapándose el rostro tras el infortunio, que le propinó a Vélez su segunda derrota en fila y con riesgos de perder el liderazgo en la zona si Estudiantes de La Plata no pierde con San Lorenzo.

El Fortín ganaba el encuentro cómodamente por 2-0 a los 11 minutos del primer tiempo por los tantos de Florián Monzón y Manuel Lanzini e incluso pudo haber marcado algunos tantos más ante un Lobo mendocino completamente desconocido. Sin embargo, todo cambió con el correr del cotejo. Al final de la etapa inicial, Ezequiel Muñoz conectó de cabeza un centro luego de un tiro libre y descontó aprovechando una floja salida del colombiano Montero.

*El resumen de la victoria agónica de Gimnasia de Mendoza ante Vélez

En el complemento, los dirigidos por Darío Franco reaccionaron, le quitaron la pelota a Vélez y lo acorralaron contra su propio arco. De tanto insistir, Gimnasia encontró el empate a los 81 minutos con otro cabezazo, esta vez de Agustín Modica luego de un córner ejecutado por Facundo Lencioni. Pero habría más emociones en el cierre con el gol en contra de Mammana en el cierre. En la última acción, Dylan Godoy tuvo el empate para la visita, pero remató desviado y así se desvaneció un emocionante duelo que quedó en manos del elenco mendocino.

Con esta victoria, Gimnasia alcanzó los 12 puntos en la Zona A, se aleja de los puestos de descenso y se ilusiona con aspirar a zona de clasificación a octavos de final. Vélez, por su parte, continúa con 22 unidades, en la cima, pero con riesgos de retroceder hasta dos casilleros si se dan otros resultados.

LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA