Crimen y Justicia

Atraparon a un policía por venta de drogas en Córdoba: su pareja ingirió envoltorios de cocaína para ocultarlos y murió

La mujer fue hospitalizada tras tener vómitos y convulsiones. El hombre fue imputado por tenencia con fines de comercialización

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El Ministerio Público Fiscal de Córdoba confirmó la imputación del policía por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
El Ministerio Público Fiscal de Córdoba confirmó la imputación del policía por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización

Atraparon a un policía de la provincia de Córdoba que vendía droga. Durante el operativo en el que fue descubierto, su pareja intentó ocultar cocaína, la consumió y, como consecuencia, murió horas más tarde en un hospital. El oficial quedó detenido y fue imputado por tenencia de estupefacientes para comercialización.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, durante el ingreso del personal táctico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) a la vivienda, ubicada en el barrio IPV 360 de la ciudad capital, la principal investigada optó por ingerir varios envoltorios de cocaína en el baño, en un intento desesperado por deshacerse de la sustancia.

Las consecuencias no se hicieron esperar. Poco después, la mujer experimentó vómitos y convulsiones. Ante su estado crítico, los oficiales la trasladaron de inmediato al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero, ubicado en el barrio Argüello, donde fue asistida por el equipo médico.

El personal sanitario procedió a inducirle un coma farmacológico y lograron estabilizarla. Sin embargo, la evolución resultó desfavorable: horas más tarde fue derivada al Hospital de Urgencias y, a las 8 de la mañana del jueves, falleció producto de un shock cardiogénico.

El agente, atrapado en el mismo domicilio del operativo, fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, de acuerdo con la información oficial difundida por el MPF de Córdoba.

Durante el registro, los agentes incautaron 100 dosis de cocaína, un arma de fuego, dos cargadores, 35 cartuchos, dinero en efectivo, un automóvil y diversos elementos vinculados a la investigación.

Las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno dispusieron la remisión de los objetos secuestrados y el traslado del detenido a la sede judicial para continuar con las actuaciones.

En cuanto a cómo serán los procedimientos, según le confiaron a Infobae, ahora quedó una causa abierta por la muerte de la mujer, a quien se le realizará en las próximas horas una autopsia.

Más allá del informe preliminar, se le harán también estudios anatomopatológicos, que suelen demorar días, incluso semanas, por lo que los resultados totales para conocer los resultados finales se harán esperar. Una vez obtenidos, se podrá constatar la causa real de la muerte de la mujer que consumió envoltorios de cocaína para ocultarlos como parte de la evidencia que luego la PFA incautó.

En lo que respecta a la imputación del oficial, le confirmaron a este medio que sigue detenido y espera por las decisiones de la justicia. Se espera que la semana próxima se le tome declaración, y luego se seguirá con los pasos correspondientes.

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