Teleshow

Juliana Awada publicó un carrete con su viaje familiar y reveló quien sería el novio de su hija Valentina

La exprimera dama se encuentra de vacaciones con su hija mayor y mostró una fotografía con la joven y el polista y modelo Santiago Lavallol, que acompañó con un corazón

Guardar
Juliana Awada y su hija Valentina caminan por un sendero de tierra en un parque, rodeadas de árboles sin hojas y edificios urbanos al fondo
Juliana Awada y su hija Valentina antes de viajar al destino final (Instagram)

Juliana Awada compartió en sus redes sociales una serie de postales que revelaron la intimidad y el clima relajado de su reciente viaje junto a su hija Valentina Barbier. La empresaria mostró distintos momentos del recorrido, desde salidas urbanas y rincones gastronómicos hasta días de playa y encuentros con amigos, dejando ver la complicidad y el disfrute familiar en cada imagen.

Las fotografías alternaron paseos por plazas arboladas y calles de ciudad, con Valentina y Juliana caminando juntas, abrigadas y sonrientes, capturando el atardecer con tapados en tonos tierra y gafas oscuras. Hubo también ambientes de restaurantes cálidos, con barras iluminadas por velas, detalles de vajilla artesanal y mesas compartidas, donde la frescura de las ensaladas y los jugos naturales aportaron color al registro. Awada retrató interiores de estilo minimalista, con sillones blancos, almohadones azul marino y madera rústica, que transmitieron calma, claridad y una impronta de diseño contemporáneo.

El itinerario incluyó jornadas de playa bajo el cielo azul, con Valentina y una amiga entrando al mar de aguas turquesa y el horizonte abierto, así como encuentros con amistades y retratos espontáneos en el exterior. La experiencia gastronómica también tuvo su lugar, con la presentación de platos frescos y saludables y detalles de la cocina local, mientras los momentos de relax se reflejaron en imágenes de galerías donde predominó la sencillez y la armonía estética.

Una mujer con sombrero de paja y bañador estampado camina de espaldas por una playa con arena, mar y cielo azul con nubes blancas
Juliana Awada camina descalza por una playa de arena con el mar turquesa y montañas de fondo, disfrutando de un día soleado durante sus vacaciones
Una joven con pelo largo y un joven con camisa gris posan sonrientes; la mano de ella está sobre el hombro de él, con texto 'Tini y Santi'
Valentina posó sonriente junto a Santi Llavallol, que Awada acompañó con un corazón

En medio de este álbum familiar, una imagen llamó especialmente la atención: la aparición de Santiago Llavallol junto a Valentina Barbier. Aunque la joven suele mantener un perfil bajo y alejado de los medios, la publicación de Awada sirvió para presentar a Santiago, identificado en una foto junto a Valentina con la leyenda “Tini y Santi” y un corazón.

El joven en cuestión es polista e hijo de María Conorti, íntima amiga de Juliana Awada. Su presencia en el viaje familiar y en las postales compartidas sumó naturalidad y armonía al retrato de este capítulo, mostrando la integración de la pareja a la rutina diaria y a los pequeños rituales de disfrute y compañía que marcaron la travesía.

Así, las imágenes no solo documentaron un viaje de descanso y conexión, sino que también evidenciaron la apertura y el acompañamiento con el que Juliana Awada vive y comparte la vida afectiva y los vínculos de su hija, celebrando los momentos compartidos y los nuevos lazos que acompañan el crecimiento familiar.

Juliana Awada con gafas de sol oscuras, su hija Valentina con gafas de sol y un joven sonríen en una selfie al aire libre
Se trata de Santiago Llavallol, polista e hijo de María Conorti, íntima amiga de Juliana
Dos mujeres con trajes de baño oscuros de espaldas, sumergidas hasta la cintura en agua turquesa del mar, con arena en el primer plano y veleros en el horizonte bajo un cielo azul con nubes
El paradisiaco destino que eligió Awada para sus vacaciones familiares
Un sofá blanco con cojines azul marino de rayas blancas sobre un suelo de madera, junto a una mesa de tronco y una ventana con persianas abiertas
El sereno rincón que tiene la familia en sus vacaciones

Tras la confirmación de su separación de Mauricio Macri, la empresaria eligió cambiar de escenario y se instaló en la Patagonia, optando por un entorno natural que contrasta de manera evidente con el ritmo vertiginoso y la exposición mediática de Buenos Aires. Aunque las imágenes que compartió en sus redes sociales corresponden a meses atrás, las postales siguen resonando como retrato de una nueva etapa: alejada de los flashes y los titulares, la empresaria se muestra abocada al disfrute del paisaje, compartiendo momentos de serenidad y conexión con la naturaleza.

En una de las fotos más impactantes de esa serie, Awada se lanzó de cabeza al agua con traje de neoprene, en plena exploración lacustre. El color esmeralda del lago y la transparencia del agua reforzaron la sensación de libertad y contacto directo con el entorno, una postal radicalmente distinta a la que solía ofrecer durante su tiempo como primera dama. También compartió paseos por senderos rodeados de árboles, acompañada por mujeres de su entorno más cercano, entre ellas familiares y amigas. En una de las escenas, el grupo camina descalzo hacia la orilla del lago, rodeado de luz natural y reflejos de montañas, transmitiendo intimidad, confianza y una atmósfera de retiro.

La rutina de Awada en la Patagonia se distanció por completo de cualquier referencia al ruido mediático. Sus días transcurrieron entre actividades al aire libre, deportes náuticos y largos momentos de contemplación en contacto con la naturaleza. Otra de las postales la mostró sentada sobre una lancha, vestida con neoprene, conversando en tono relajado con su amiga, la exmodelo y empresaria Carola Del Bianco. El fondo, con montañas nevadas y el azul profundo del lago, reforzó el clima de pausa, reflexión y reconexión personal que definió esa etapa. Las imágenes, lejos del protocolo y la formalidad, dejaron ver a Juliana Awada en una versión más auténtica y libre, disfrutando del paisaje patagónico y de la compañía de su círculo íntimo.

Temas Relacionados

Juliana AwadaValentina BarbierMauricio Macri

Últimas Noticias

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

En la cena de nominados se vivió un tensísimo momento cuando la exvedette encaró a la actriz y terminó mencionando al ídolo del futbol por un particular motivo. El video

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La feroz pelea cruzó todos los límites, terminó con agresiones inesperadas y provocó la intervención directa de GH con una de las penalidades más severas del reality

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

La actriz habló con sus seguidores por el inconveniente que tuvo en Italia, luego del nacimiento de Gia, su primera nieta

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

En una charla en el programa de Mirtha Legrand, la conductora sorprendió contando la decisión de sus hijos mellizos, mostrando su perfil bajo y su particular manera de celebrar

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

La periodista confirmó en Infama su relación con un hombre ajeno al mundo del espectáculo. Su palabra

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad