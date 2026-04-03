Juliana Awada publicó un carrete con su viaje familiar y reveló quien sería el novio de su hija Valentina

Juliana Awada y su hija Valentina antes de viajar al destino final (Instagram)

Juliana Awada compartió en sus redes sociales una serie de postales que revelaron la intimidad y el clima relajado de su reciente viaje junto a su hija Valentina Barbier. La empresaria mostró distintos momentos del recorrido, desde salidas urbanas y rincones gastronómicos hasta días de playa y encuentros con amigos, dejando ver la complicidad y el disfrute familiar en cada imagen.

Las fotografías alternaron paseos por plazas arboladas y calles de ciudad, con Valentina y Juliana caminando juntas, abrigadas y sonrientes, capturando el atardecer con tapados en tonos tierra y gafas oscuras. Hubo también ambientes de restaurantes cálidos, con barras iluminadas por velas, detalles de vajilla artesanal y mesas compartidas, donde la frescura de las ensaladas y los jugos naturales aportaron color al registro. Awada retrató interiores de estilo minimalista, con sillones blancos, almohadones azul marino y madera rústica, que transmitieron calma, claridad y una impronta de diseño contemporáneo.

El itinerario incluyó jornadas de playa bajo el cielo azul, con Valentina y una amiga entrando al mar de aguas turquesa y el horizonte abierto, así como encuentros con amistades y retratos espontáneos en el exterior. La experiencia gastronómica también tuvo su lugar, con la presentación de platos frescos y saludables y detalles de la cocina local, mientras los momentos de relax se reflejaron en imágenes de galerías donde predominó la sencillez y la armonía estética.

Juliana Awada camina descalza por una playa de arena con el mar turquesa y montañas de fondo, disfrutando de un día soleado durante sus vacaciones

Valentina posó sonriente junto a Santi Llavallol, que Awada acompañó con un corazón

En medio de este álbum familiar, una imagen llamó especialmente la atención: la aparición de Santiago Llavallol junto a Valentina Barbier. Aunque la joven suele mantener un perfil bajo y alejado de los medios, la publicación de Awada sirvió para presentar a Santiago, identificado en una foto junto a Valentina con la leyenda “Tini y Santi” y un corazón.

El joven en cuestión es polista e hijo de María Conorti, íntima amiga de Juliana Awada. Su presencia en el viaje familiar y en las postales compartidas sumó naturalidad y armonía al retrato de este capítulo, mostrando la integración de la pareja a la rutina diaria y a los pequeños rituales de disfrute y compañía que marcaron la travesía.

Así, las imágenes no solo documentaron un viaje de descanso y conexión, sino que también evidenciaron la apertura y el acompañamiento con el que Juliana Awada vive y comparte la vida afectiva y los vínculos de su hija, celebrando los momentos compartidos y los nuevos lazos que acompañan el crecimiento familiar.

Se trata de Santiago Llavallol, polista e hijo de María Conorti, íntima amiga de Juliana

El paradisiaco destino que eligió Awada para sus vacaciones familiares

El sereno rincón que tiene la familia en sus vacaciones

Tras la confirmación de su separación de Mauricio Macri, la empresaria eligió cambiar de escenario y se instaló en la Patagonia, optando por un entorno natural que contrasta de manera evidente con el ritmo vertiginoso y la exposición mediática de Buenos Aires. Aunque las imágenes que compartió en sus redes sociales corresponden a meses atrás, las postales siguen resonando como retrato de una nueva etapa: alejada de los flashes y los titulares, la empresaria se muestra abocada al disfrute del paisaje, compartiendo momentos de serenidad y conexión con la naturaleza.

En una de las fotos más impactantes de esa serie, Awada se lanzó de cabeza al agua con traje de neoprene, en plena exploración lacustre. El color esmeralda del lago y la transparencia del agua reforzaron la sensación de libertad y contacto directo con el entorno, una postal radicalmente distinta a la que solía ofrecer durante su tiempo como primera dama. También compartió paseos por senderos rodeados de árboles, acompañada por mujeres de su entorno más cercano, entre ellas familiares y amigas. En una de las escenas, el grupo camina descalzo hacia la orilla del lago, rodeado de luz natural y reflejos de montañas, transmitiendo intimidad, confianza y una atmósfera de retiro.

La rutina de Awada en la Patagonia se distanció por completo de cualquier referencia al ruido mediático. Sus días transcurrieron entre actividades al aire libre, deportes náuticos y largos momentos de contemplación en contacto con la naturaleza. Otra de las postales la mostró sentada sobre una lancha, vestida con neoprene, conversando en tono relajado con su amiga, la exmodelo y empresaria Carola Del Bianco. El fondo, con montañas nevadas y el azul profundo del lago, reforzó el clima de pausa, reflexión y reconexión personal que definió esa etapa. Las imágenes, lejos del protocolo y la formalidad, dejaron ver a Juliana Awada en una versión más auténtica y libre, disfrutando del paisaje patagónico y de la compañía de su círculo íntimo.