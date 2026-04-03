Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli clasificaron a la semifinal en los torneos de Bucarest y Marrakech

Mariano Navone semifinalista en el ATP 250 de Bucarest

Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli se clasificaron para las semifinales en los torneos de Bucarest y Marrakech, respectivamente, mientras que Sebastián Báez quedó eliminado en los octavos de final.

Navone sigue recuperando buenas sensaciones dentro de la cancha. En el certamen de Bucarest, donde fue finalista en la edición 2024, este viernes logró revertir el marcador ante el eslovaco Alex Molcan para meterse entre los cuatro mejores.

El inicio del encuentro fue desfavorable para Navone (60° del ranking mundial). Su rival, Molcan (189°), se adelantó 2-0, pero no pudo confirmar la ruptura y el bonaerense recuperó el quiebre. A pesar de ello, el argentino volvió a ceder su servicio y el europeo se llevó el primer set por 6-3.

Sin tiempo para reproches, el jugador nacional afrontó el segundo parcial con una actitud completamente diferente a la del arranque. En un abrir y cerrar de ojos se colocó 5-0 y, aunque entregó su saque en una oportunidad, terminó igualando el encuentro al quedarse con el set por 6-2.

En el tramo decisivo, Molcan golpeó de entrada y tomó ventaja con un quiebre. Sin embargo, el bonaerense mantuvo la calma, afirmó su juego y emparejó la pizarra 3-3. Con la confianza en alza, siguió presionando desde el fondo, incomodó a su rival y, en el octavo game, volvió a quebrar para encaminar el triunfo por 6-3.

Por un lugar en la final, enfrentará al neerlandés Botic van de Zandschulp (62°), quien viene de superar al bosnio Damir Dzumhur (74°) por 6-3 y 6-3.

Cabe destacar que en los octavos de final Sebastián Báez (50°), finalista de la última edición, cayó ante el francés Titouan Droguet (122°) por un doble 6-4.

Triunfo de Ugo Carabelli

Camilo Ugo Carabelli y Marco Trungelliti semifinalistas en el ATP de Marrakech

Camilo Ugo Carabelli (67°) logró el pase a las semifinales del ATP 250 de Marrakech al derrotar al francés Luca Van Assche (109°) por 0-6, 6-3 y 6-2, en dos horas y 20 minutos de competencia.

El Brujo se metió por quinta vez en su carrera entre los cuatro mejores de un torneo ATP Tour; la anterior había sido en Umag 2025, cuando cayó ante el italoargentino Luciano Darderi (19°).

El porteño, de 26 años, no tuvo un inicio favorable y en 36 minutos cedió sus tres turnos de saque para perder el primer set por 0-6. En el segundo parcial, con el correr de los juegos, fue recuperando sensaciones: en el sexto game logró quebrar, aunque no pudo confirmarlo. Finalmente, en el octavo juego volvió a romper el servicio de su rival para igualar el marcador con un 6-3.

En el capítulo decisivo, el albiceleste se adelantó 3-0, luego cedió su saque y en el quinto game recuperó el quiebre para encaminarse a la victoria por 6-2.

Por un lugar en la final, el argentino enfrentará al español Rafael Jodar (89°), quien avanzó tras el retiro del francés Alexandre Muller (94°) cuando el marcador estaba 6-2 y 2-0.

Cabe destacar que, en la misma jornada, Marco Trungelliti, ubicado 85° en el ranking en vivo, venció al galo Corentin Moutet por 4-6, 6-3 y 6-4.

Ahora, el santiagueño se medirá con Luciano Darderi en busca de su primera final en el ATP Tour.