Cristiano Ronaldo volvió a jugar tras 34 días y brilló en la victoria de Al Nassr con un doblete: a cuánto quedó de los mil goles

El Bicho fue la figura en el triunfo ante Al Najma

Cristiano Ronaldo dejó atrás una lesión que lo tuvo a maltraer y le impidió ser convocado por Portugal en la última doble fecha FIFA. El delantero de 41 años regresó este viernes a las canchas de manera oficial después de 34 días y lo hizo de una manera notable con la autoría de un doblete para asegurar el triunfo 5-2 de Al Nassr ante Al Najma como local por la jornada 27 de la Saudi Pro League, que lo afirma en la cima con 70 puntos y un partido más que su escolta Al Hilal (64).

El Bicho se guardó lo mejor de su producción para el segundo tiempo de un partido muy complejo para los Caballeros de Najd ante el peor de los 18 equipos en la Primera División de Arabia Saudita (está último en zona de descenso con ocho puntos en 27 partidos).

De hecho, la visita se adelantó a través de Rakan Rajeh Altulayhi al cierre del primer tiempo, pero los líderes del torneo remontaron la historia en el adicionado gracias a Abdullah Al-Hamdan y Sadio Mané. En este escenario, la igualdad de Felippe Cardoso al inicio de la segunda parte fue un baldazo de agua fría y tuvo que aparecer el Bicho para asegurar los tres puntos.

A los 55 minutos, Cristiano se vio favorecido por el cobro de un claro penal por mano y selló el 3-2 con una potente ejecución contra uno de los palos del arquero brasileño Victor Braga. Completó su labor a los 72′, cuando se desmarcó de los defensores rivales, recibió un pase atrás de Nawaf Boushal y fusiló a Braga en el área. La acción fue anulada en primera instancia por fuera de juego de Boushal, pero el árbitro validó el tanto a instancias del VAR.

El festejo de Cristiano Ronaldo en la victoria de Al Nassr (Crédito: Reuters/Stringer)

De esta manera, el portugués alcanzó los 967 goles en 1313 partidos como futbolista profesional y achicó a 33 tantos la brecha para alcanzar los ansiados 1000 gritos. Además, amplió la ventaja con Lionel Messi a 63 anotaciones en la pelea por ser el máximo goleador histórico de este deporte.

El capitán del Inter Miami llegó a los 900 goles en su trayectoria el 18 de marzo pasado, una cifra que significó arrebatarle un récord a CR7, pero todavía permanece lejos de alcanzar los números actuales del quíntuple ganador del Balón de Oro. Leo, de 38 años, lleva 902 tantos en 1145 encuentros y jugará este sábado con las Garzas desde las 20:30 (hora argentina) ante Austin FC en el estreno del nuevo estadio de la franquicia de la MLS.

Por otro lado, el regreso de Cristiano Ronaldo calmó a sus fanáticos con vistas a llegar en óptima forma al Mundial 2026. Según precisó ESPN en base a la información publicada por el club, el atacante había sufrido una lesión en el tendón de la corva durante la victoria 3-1 ante Al Feiha. Esto le valió sus ausencias en los próximos dos duelos ante Neom (1-0) y Al Khaleej (5-0).

Este percance físico también lo llevó a no ser considerado por Roberto Martínez para los amistosos de marzo ante México y Estados Unidos. En consonancia, el DT de Portugal había aclarado que “no es un problema grave” y estimaba que en los próximos días volvería a entrenarse en Arabia Saudita. Finalmente, su retorno sucedió este viernes y su entrenador en Al Nassr, Jorge Jesus, lo hizo descansar a los 82 minutos, cuando decidió su salida para el ingreso de Haydeer Abdulkareem, quien sumó sus primeros minutos en la liga local con esta camiseta.

El conjunto saudí es el líder del torneo doméstico con 70 unidades producto de una campaña compuesta de 23 victorias, 1 empate y 3 derrotas. La particularidad es que su inmediato perseguidor, Al Hilal, está invicto, pero empató en siete oportunidades y, gracias a sus otros 19 triunfos, permanece segundo con 64 puntos antes de enfrentar este sábado a Al Taawoun como local.