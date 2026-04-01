Con alertas amarilla y naranja por tormentas, así seguirá el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires

El AMBA permanece bajo alerta amarilla según el SMN, mientras la región enfrenta pronóstico de lluvias intensas y tormentas fuertes (Maximiliano Luna)

Un clima extremo se apoderó del centro y norte del país durante el último día de marzo, con la presencia de aire tropical que generó niveles inusuales de humedad que incluyeron desde el norte del país hasta el extremo norte de la Patagonia. Esta masa de aire provocó que en gran parte del territorio nacional se experimentaran condiciones húmedas, acompañadas de neblinas en las primeras horas de la mañana y fuertes lluvias por la tarde.

Las temperaturas alcanzaron valores cercanos a los 40 grados en el extremo norte del territorio nacional, con sensaciones térmicas superiores, según indicó Meteored. El ambiente, descrito como muy caluroso, se convirtió en el escenario propicio para el desarrollo de fenómenos meteorológicos de magnitud.

En CABA, de acuerdo con los datos del Observatorio Central de Buenos Aires, el termómetro llegó a marcar unos 31,3°C, que ascendieron a 37,2 grados de sensación térmica a las 16. La humedad fue otro factor que marcó la jornada, con un máximo de 80% registrado a las 20.

El miércoles en CABA se esperan lluvias con probabilidades de hasta 70%, y temperaturas máximas cercanas a los 30°C durante la semana

En el límite entre el norte de la Patagonia y el sur de la región Pampeana, una zona frontal permanecía semiestacionaria y favorecía la formación de tormentas. Durante las últimas 24 horas, las precipitaciones más notorias se registraron en el noreste patagónico y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

El medio especializado Meteored detalló que ciudades como Viedma y San Antonio Oeste reportaron lluvias de entre 35 y 40 mm, mientras que localidades del sudoeste bonaerense registraron, de manera extraoficial, hasta 100 mm de agua en apenas tres a cuatro horas.

El avance de un sistema compacto de tormentas sobre el extremo sur bonaerense se dirigió con rumbo claro hacia la línea costera. Por la tarde, la ciudad de Mar del Plata experimentó una sorpresiva inundación tras una intensa lluvia de siete minutos que anegó varias zonas del sur de la ciudad.

El pronóstico para el cierre del martes indicaba que la zona frontal comenzaría a comportarse como un frente frío, desplazándose lentamente hacia el norte y propagando condiciones de mal tiempo en esa dirección. Se espera que surjan nuevas áreas de tormentas moderadas a localmente fuertes en una diagonal que iba desde Mendoza hasta el sudeste de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja por lluvias abundantes en Mendoza, San Luis, La Pampa y el sur de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía vigente una alerta de nivel naranja para Mendoza, San Luis y La Pampa, así como gran parte del centro y sur de la provincia de Buenos Aires. En estas zonas, el riesgo principal seguía siendo la abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo.

También hay alerta amarilla en el sur de Córdoba, norte de Misiones, Catamarca, Salta y Jujuy, emitida por el SMN. También hay en algunas zonas del Gran Buenos Aires. En el sur del país, las provincias implicadas son Santa Cruz y sur de Chubut.

Cómo seguirá el tiempo en la semana

De cara al miércoles, el avance del sistema frontal continuaría hacia el norte, desmejorando progresivamente las condiciones meteorológicas en la región núcleo de Argentina.

Para la madrugada, rige un alerta oficial de nivel naranja en el en gran parte del territorio bonaerense, con la posibilidad de que este aviso se ampliara a otras áreas y momentos del día conforme evolucionara la situación. Lo que es el AMBA, está bajo advertencia de color amarillo.

En el resto del país, la alerta amarilla afecta a Santa Cruz, Mendoza, San Luis, Córdoba y Jujuy. La de color naranja a La Pampa y Santa Fe.

El organismo meteorológico ya advertía sobre la probabilidad de precipitaciones que podrían ubicarse entre los 50 y 100 mm, o incluso valores superiores en algunos puntos donde la alerta es naranja.

Las alertas por tormentas en el país para el miércoles

De acuerdo con el pronóstico del organismo nacional, en la Ciudad, el miércoles las probabilidades de lluvia oscilarán entre un 10% y 70%, siendo la noche el momento con mayor chance de que lleguen las precipitaciones. La temperatura se ubicará en una máxima de 30 °C y la mínima de 22 °C.

Los modelos de pronóstico consultados por Meteored estimaban varias horas de lluvias y tormentas intensas al menos hasta el mediodía del jueves, con la abundancia de precipitaciones como principal amenaza para una amplia porción de la provincia de Buenos Aires.

Según los datos del SMN, el jueves en CABA las probabilidades de tormenta por la madrugada son del 40% al 70%, mientras que por la mañana son del 10% y el 40%. La temperatura oscilará entre los 27 y los 21 grados. El viernes, apenas un 10% de lluvias en la segunda mitad del día y la temperatura será con máxima de 29°C y mínima de 21°C.