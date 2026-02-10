Cuánto ganan los policías de Santa Fe en febrero 2026

Entre los puntos sobresalientes se encuentra el lanzamiento de una cobertura integral de salud mental, sin costo ni coseguro

El gobierno de Santa Fe dispuso un paquete de mejoras salariales y beneficios orientados a fortalecer la situación del personal policial operativo en calle, que abarcan desde salud mental hasta aumentos económicos y facilidades logísticas.

Esta decisión surge tras una serie de reuniones entre el gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni y varios miembros del gabinete, en las que respondieron a los reclamos de diversos sectores internos de la fuerza.

Entre los puntos sobresalientes del plan se encuentra el lanzamiento de una cobertura integral de salud mental, sin costo ni coseguro, para los policías que lo requieran, incluyendo atención profesional, entrega de medicamentos y apoyo a sus familias.

Se garantizará alojamiento sin cargo en las ciudades de Rosario y Santa Fe para los efectivos que deban trasladarse desde otras localidades

Para el aspecto logístico, la Provincia ampliará el transporte gratuito para el personal policial, sumando nuevos destinos y aumentando frecuencias, lo que reducirá costos y tiempos de traslado especialmente en los grandes centros urbanos.

A su vez, se garantizará alojamiento sin cargo en las ciudades de Rosario y Santa Fe para los efectivos que deban trasladarse desde otras localidades, en condiciones equiparables a las fuerzas federales desplegadas en el territorio.

Cómo son los plus para los policías en Santa Fe

Dentro de las reformas, el Ejecutivo estableció un nuevo esquema de plus económicos acumulativos que impacta en el haber mensual de cada efectivo.

Todos los suboficiales, oficiales, subinspectores e inspectores que realicen tareas de calle en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Granadero Baigorria, Santa Fe y Santo Tomé sumarán $500.000 adicionales por mes.

Los conductores de patrulleros, en cualquier punto de la provincia, obtendrán un plus complementario de $250.000 mensuales. También se dispuso un plus de $250.000 para quienes se desempeñen en calle en otras localidades de los departamentos La Capital, Rosario, Caseros, Castellanos, Constitución, General López y San Lorenzo.

Se dispuso un plus de $250.000 para quienes se desempeñen en calle (Gentileza: Rosario Plus)

Otra de las medidas económicas destacadas es el incremento de la Tarjeta Alimentaria Policial, que de $80.000 mensuales superará ahora los $170.000. A esto se suman ajustes en la “hora OSPE”, que sube de $5.500 a $8.000, y en los adicionales, con montos que pasan de $11.000 a $21.000 en encuentros considerados de alto riesgo.

Cuanto cobra la PSF, según la categoría

Según detalló el Ministerio de Justicia y Seguridad un “caminante BOU” en la categoría más baja sin antigüedad pasará a percibir $1.650.000 por mes.

Por otro lado, el salario de un conductor de Comando Radioeléctrico o motocicleta oscilará entre $1.900.000 y $2.300.000 según los plus previos.

El “caminante BOU”, la categoría más baja sin antigüedad, pasará a percibir $1.650.000 por mes

También se fijó que un operador de Brigada de Explosivos recibirá $2.450.000, y si además maneja, el monto se eleva a $2.700.000.

Una madrugada con protesta policial por mejoras salariales

Durante la madrugada de este martes, Rosario fue escenario de un episodio de fuerte tensión dentro de la Policía de Santa Fe, tras una protesta que derivó en enfrentamientos internos.

El conflicto se inició cuando un grupo de agentes, vestidos de civil y con los rostros cubiertos, junto a sus familiares, se congregaron frente a la Jefatura de Policía para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales.

Según informó el medio local 0343, la situación escaló cerca de la medianoche, cuando efectivos en actividad recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes y comenzaron los disturbios.

Agentes encapuchados se congregaron frente a la Jefatura de Policía. Efectivos en actividad recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes. A las 10 las autoridades darán una conferencia de prensa.

La respuesta, dirigida hacia sus propios compañeros y familiares, desencadenó una reacción inmediata: varios agentes de la provincia que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a la protesta, abandonando sus funciones y bloqueando calles con patrulleros y motos oficiales.

Mientras tanto, los que se encontraban dentro utilizaron la fuerza para intentar controlar la situación. La situación se replicó en otros puntos de Rosario; incluso en la capital provincial, donde patrulleros rodearon la Casa de Gobierno, intensificando la presión sobre las autoridades provinciales.