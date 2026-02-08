Temporal histórico en Salta: cortes en rutas, trabajos de asistencia y cuándo frenarán las lluvias

El video fue captado en la intersección de Buenos Aires y Juana Azurduy (X: @leonel92arg)

Luego de que se registrara un temporal histórico en las localidades de Metán y El Galpón, en la provincia de Salta, las autoridades alertaron que varias de las rutas de la región presentaron complicaciones producto de la acumulación de agua. Mientras reforzaron las tareas de asistencia y recuperación, anunciaron que las lluvias persistirán por varios días más.

Tras la caída de más de 200 milímetros, la Ruta Nacional (RN) 34 quedó restringida debido a las consecuencias que dejó el paso de la tormenta. El incidente más grave se registró en el paraje La Quena, ubicado en la cabecera norte del puente del río Bermejo, donde se produjo un desmoronamiento de parte de un cerro. Por este motivo, fue habilitada la circulación en una sola dirección.

En el resto del camino, el avance del agua sobre la cinta asfáltica, sumado al deterioro preexistente de la calzada, derivó en la reducción del tránsito a media calzada. A raíz de esto, pidieron a quienes transiten por la zona que incrementen las medidas de precaución.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, recomendaron a los conductores disminuir la velocidad y atender estrictamente las señalizaciones temporales instaladas en los tramos afectados. Asimismo, sostuvieron que la prioridad inmediata en el lugar es preservar la transitabilidad y evitar accidentes mientras se monitorea la evolución de las condiciones climáticas.

El Ministerio de Desarrollo Social de Salta continúa con las tareas de asistencia en los barrios más afectados

En el caso de la Ruta Nacional (RN) 51, se recuperó parcialmente su funcionamiento. Según la información oficial, luego de la limpieza de escombros en la zona de montaña cercana a Gobernador Solá, se habilitó el tránsito, aunque bajo condiciones de precaución y por media calzada en varios puntos. La importancia de este corredor es estratégica, tanto para el turismo como para la minería, sectores que dependen de su plena operatividad.

Hacia el norte provincial, las lluvias también impactaron sobre el puente del río Pescado en la Ruta Nacional (RN) 50. El aumento repentino del caudal provocó el desprendimiento del estribo sur, lo cual comprometió la seguridad de la estructura y redujo el paso de vehículos a un solo carril.

Ante esta situación, el personal vial y de Gendarmería Nacional señalizó la zona para ordenar el tránsito y evitar accidentes, mientras se evalúan intervenciones más profundas para restablecer la normalidad. Además, señalaron que las rutas nacionales 40 y 51 también sufrieron los efectos de los desbordes.

En la Ruta Nacional (RN) 40, sectores como Payogasta y Campo Negro, cerca de La Poma, permanecieron cortados durante varias horas nocturnas, hasta que el personal del campamento Cachi de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) completó los trabajos de restablecimiento, logrando restablecer la normalidad de la circulación.

Ya registraron más de 200 personas evacuadas

Por su parte, la Ruta Nacional (RN) 51 estuvo marcada por cortes a la altura de Campo Quijano y San Antonio de los Cobres, donde la acumulación de material arrastrado impidió el paso, requiriendo la coordinación entre fuerzas de seguridad y equipos de vialidad.

Cómo siguen los barrios afectados por el temporal

Según informaron fuentes oficiales, en tres horas de lluvia sostenida se acumularon los 200 milímetros de agua. Por esto, subrayaron que la cifra superó ampliamente el promedio anual de precipitaciones para la zona, ocasionando el desborde de arroyos y canales, así como la inundación de casi la totalidad de Metán y El Galpón.

En respuesta, el Complejo Deportivo Municipal de El Galpón se transformó en el principal centro de asistencia, albergando a los evacuados y funcionando como base operativa para las brigadas de emergencia. Hasta el momento, la instalación recibió a más de 200 personas afectadas.

El Complejo Deportivo Municipal fue destinado como centro de evacuación preventivo

Entre las medidas adoptadas para mitigar el impacto del agua, destacaron la apertura de las compuertas del dique El Tunal y los trabajos del 5.° Distrito Salta de Vialidad Nacional, cuyos equipos facilitaron el drenaje hacia el río Medina mediante la limpieza de cunetas en la Ruta Nacional (RN) 16.

De la misma manera, los técnicos y operarios de la Dirección Nacional de Vialidad continuaron los recorridos de inspección, evaluando el estado de las rutas, los puentes y las banquinas, donde en algunos tramos fue necesario reponer materiales y reforzar la estructura. En ciertos trayectos, el tránsito sigue condicionado a media calzada debido a los daños provocados.

Otra de las tareas obligó a las autoridades a tener que demoler una de las paredes del cementerio local, debido a que había quedado bajo el agua. Así, realizaron una serie de compuertas que facilitarían el drenaje del campo santo.

Así seguirá el clima los próximos días

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) remarcó que las lluvias persistirán en la zona por varios días. Mientras que este domingo se esperan precipitaciones aisladas entre la madrugada y la mañana, advirtieron que las tormentas se reanudarían durante la noche del lunes.

En este sentido, las autoridades estipulan que las últimas gotas caerían en la madrugada del martes y se iniciaría el proceso de recuperación, ya que para el resto de los días el clima presentaría una tendencia a estar nublado.