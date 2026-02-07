Sociedad

Fin de semana a pleno sol y calor en el AMBA, con alertas por tormentas fuertes en el norte del país

Se esperan máximas superiores a los 30 grados y jornadas despejadas, mientras se mantienen advertencias de nivel amarillo por lluvias intensas, ráfagas y posible granizo en distintas provincias

Este sábado, las temperaturas alcanzarán los 32 grados (Jaime Olivos)

Luego de las lluvias registradas en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana con cielos despejados y temperaturas elevadas, en contraste con un escenario de fuerte inestabilidad en las provincias del norte.

Este viernes, el termómetro en el AMBA osciló entre los 18 y los 28 grados. Hoy, las temperaturas alcanzarán los 32 grados en el punto más caluroso de la tarde, tras una mínima de 17 grados. Se espera una jornada despejada y sin probabilidad de lluvias.

El domingo las temperaturas continuarán en condiciones similares en CABA y el conurbano bonaerense. Se prevé día de descanso despejado, con una mínima de 22 grados y una máxima de 31. Las probabilidades de lluvias también se mantendrán nulas.

La próxima semana comenzará con un lunes con valores térmicos similares a los del día anterior, aunque con mayor nubosidad.

En tanto, el martes se registrará un nuevo repunte de la temperatura, que oscilará entre los 23 y 33 grados. Será la jornada más calurosa de la semana, de acuerdo con la última información del pronóstico.

Al día siguiente se espera una jornada mayormente nublada, con una mínima de 24 y una máxima de 32 grados. Habrá una leve probabilidad de lluvias, que no superará el 10 por ciento.

El jueves llegará con un marcado descenso térmico, con temperaturas que se ubicarán entre los 22 y 27 grados. El último día incluido en el pronóstico del SMN oscilará entre los 24 y los 29 grados, bajo cielos mayormente nublados y una pequeña probabilidad de precipitaciones.

El SMN advirtió sobre tormentas fuertes al norte de país.

En paralelo, este sábado rigen alertas de nivel amarillo por tormentas fuertes en el norte del país. Las jurisdicciones afectadas son Salta y Jujuy, donde se prevén tormentas de variada intensidad, luego de que ambas provincias ya se vieran impactadas por el fenómeno durante la jornada del viernes.

“Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora”, advirtió el SMN.

Las acumulaciones previstas oscilan entre los 30 y 60 milímetros, aunque estos valores pueden ser superados de manera puntual.

Ante este panorama, el SMN recomienda: evitar salir; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua; cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Mañana, las advertencias por tormentas fuertes se desplazarán hacia el centro y sur del país. Afectarán la región de Cuyo, con foco en Mendoza y San Luis, así como también La Pampa, localidades del sur de la provincia de Buenos Aires y sectores de Río Negro y Chubut.

Las localidades serán afectadas por tormentas de variada intensidad, según la provincia. El fenómeno estará acompañado por abundante caída de agua, intensa actividad eléctrica, precipitaciones significativas en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 10 y 60 mm, según la provincia, y la posible caída de granizo en algunas zonas.

