Córdoba: un carnicero perdió una mano mientras usaba una picadora de carne en su local

El incidente ocurrió en el barrio Villa Azalais de la ciudad de Córdoba, el trabajador permanece internado bajo estricta observación médica (Gobierno de Córdoba)

En el barrio Villa Azalais, al noreste de la ciudad de Córdoba, un hecho estremeció la rutina laboral de un frigorífico local durante la mañana de este jueves. Un carnicero de 31 años sufrió la amputación total de su mano derecha mientras operaba una picadora de carne.

Según informó el medio local El Doce, el episodio ocurrió en el interior del frigorífico cuando el empleado realizaba tareas habituales. De acuerdo con las primeras versiones, la mano del trabajador quedó atrapada en el engranaje de una máquina picadora, mientras llevaba adelante su jornada. Las causas exactas permanecen bajo investigación, aunque las autoridades ya se encuentran abocadas a determinar el motivo por el cual el equipo terminó provocando una lesión de tal magnitud.

La reacción de los compañeros fue inmediata. Al percatarse de la gravedad de la situación, avisaron a los servicios de emergencia, quienes se presentaron rápidamente en el lugar. El hombre recibió los primeros auxilios en el establecimiento antes de ser trasladado de urgencia al Hospital Elpidio Torres.

Fuentes médicas confirmaron que, al ingresar al nosocomio, el paciente ya presentaba “la amputación total de la mano derecha”. Actualmente, permanece internado bajo estricta observación mientras los profesionales evalúan su evolución y los pasos a seguir en su tratamiento.

La investigación abierta apunta a esclarecer no solo las circunstancias del accidente, sino también el cumplimiento de las medidas de seguridad en la operación de maquinaria en el frigorífico. El foco se encuentra puesto en verificar si la picadora de carne involucrada contaba con todas las protecciones exigidas por la normativa y si se respetaban los protocolos de prevención de riesgos laborales.

El trabajador lesionado, cuya identidad no fue difundida, sigue siendo monitoreado por equipos médicos, mientras los responsables del frigorífico y los investigadores buscan establecer cómo se desencadenó el accidente y qué falencias, de haberlas, pudieron haber sido determinantes en el desenlace.

Un operario se descompensó mientras trabajaba en una antena, cayó desde 40 metros de altura y murió

Un hombre trabajaba en la altura, se descompensó, cayó y murió en Córdoba (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mediodía del último martes en Barrio Jardín, en la ciudad de Córdoba, estuvo marcado por un operativo de emergencia tras la muerte de un trabajador en altura. Según la información suministrada por la Policía de Córdoba a este medio, el personal de la Dirección Bomberos y un servicio de emergencias acudieron rápidamente a la intersección de las calles Celso Barrio y O’Higgins, donde un hombre se encontraba inconsciente tras desvanecerse mientras realizaba tareas en una antena.

El comisario Luciano Castro, de la Dirección de Bomberos, precisó a Infobae que el afectado era un operario de cincuenta y tres años. El trabajador desarrollaba tareas en una antena de telecomunicaciones perteneciente a una empresa tercerizada, dentro del predio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

Por circunstancias que todavía restan por establecer, el hombre perdió el conocimiento a unos cuarenta metros de altura. Fueron sus propios compañeros quienes notaron el incidente y, utilizando el mismo sistema empleado para el ascenso y descenso, lograron bajarlo con seguridad.

Al arribar los bomberos, constataron que el operario ya yacía en tierra, inconsciente y sin signos vitales. De inmediato, se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, al tiempo que se solicitó asistencia médica.

El servicio de emergencia continuó con los procedimientos de RCP durante cuarenta y cinco minutos, pero el personal médico confirmó el fallecimiento del trabajador en el lugar. El comisario Castro subrayó que “el hombre no cayó de altura”.

El operativo contó con la presencia del propio comisario Castro y se adjuntó la ubicación del suceso para coordinar la asistencia. La investigación para determinar las causas exactas de la descompensación del operario sigue en curso.