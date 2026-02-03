Córdoba: un operario se descompensó mientras trabajaba en una antena, cayó desde 40 metros de altura y murió

Los compañeros del trabajador alertaron al personal de emergencia, que implementó maniobras de reanimación durante 45 minutos en Barrio Jardín

El mediodía en Barrio Jardín, en la ciudad de Córdoba, estuvo marcado por un operativo de emergencia tras la muerte de un trabajador en altura. Según la información suministrada por la Policía de Córdoba, personal de la Dirección Bomberos y un servicio de emergencias acudieron rápidamente a la intersección de Celso Barrio y O’Higgins, donde un hombre se encontraba inconsciente tras desvanecerse mientras realizaba tareas en una antena.

El comisario Luciano Castro, de la Dirección de Bomberos, precisó a Infobae que el afectado era un operario de cincuenta y tres años. El trabajador desarrollaba tareas en una antena de telecomunicaciones perteneciente a una empresa tercerizada, dentro del predio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

Por circunstancias que todavía restan establecer, el hombre perdió el conocimiento a unos cuarenta metros de altura. Fueron sus propios compañeros quienes notaron el incidente y, utilizando el mismo sistema empleado para el ascenso y descenso, lograron bajarlo con seguridad.

El siniestro ocurrió dentro del predio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, involucrando a una empresa tercerizada de telecomunicaciones

Al arribar los bomberos, constataron que el operario ya yacía en tierra, inconsciente y sin signos vitales. De inmediato, se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, al tiempo que se solicitó asistencia médica.

El servicio de emergencia continuó con los procedimientos de RCP durante cuarenta y cinco minutos, pero el personal médico confirmó el fallecimiento del trabajador en el lugar. El comisario Castro subrayó que “el hombre no cayó de altura”.

El operativo contó con la presencia del propio comisario Castro y se adjuntó la ubicación del suceso para coordinar la asistencia. La investigación para determinar las causas exactas de la descompensación del operario sigue en curso.

Un trabajador murió electrocutado mientras realizaba tareas de mantenimiento

Un accidente laboral conmocionó el domingo a la ciudad de Firmat, en la provincia de Santa Fe, luego de que un operario de 29 años falleciera electrocutado durante trabajos de mantenimiento en la red eléctrica local.

El hecho se registró días atrás, en las primeras horas de la mañana, en la zona cercana al cruce de la ruta nacional 33 con la ruta provincial 93, mientras una cuadrilla realizaba una intervención previamente comunicada por la Empresa Provincial de la Energía (EPE), organismo responsable del suministro eléctrico en la región.

La asistencia médica en Firmat se demoró debido a que el área permaneció electrificada durante 15 minutos tras la descarga letal al operario

Según indicaron fuentes policiales citadas por el medio Casilda Plus, la víctima era oriunda de Wheelwright y formaba parte del equipo de la empresa GNG Electromecánica, contratada para ejecutar una serie de trabajos vinculados a la colocación de postes de hormigón. Estas tareas se desarrollaban en el marco de un corte de energía programado, que debía extenderse entre las 5 y las 9.30, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para los empleados.

Cerca de las 9.30, el accidente se desencadenó cuando el camión con pluma utilizado para la maniobra habría hecho contacto con cables de alta tensión. La descarga eléctrica resultante fue mortal para el operario de 29 años, quien falleció en el lugar.

El área donde se produjo el accidente permaneció electrificada durante aproximadamente 15 minutos, lo que provocó una demora en la llegada de la asistencia y en la confirmación oficial del fallecimiento. Personal de la EPE trabajó intensamente hasta lograr cortar por completo el suministro y asegurar la zona para evitar nuevos riesgos.

Compañeros del operario fallecido señalaron que las tareas se estaban llevando adelante bajo la premisa de que la línea eléctrica no tenía energía en el inicio de la jornada. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia para esclarecer las causas exactas del deceso.

La fiscal Ana Belén Stampella está a cargo de la investigación, que continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal. Las autoridades buscan determinar cómo se produjo el contacto del vehículo con los cables de alta tensión y si se respetaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de intervenciones.