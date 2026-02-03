Sociedad

Tragedia en Mendoza: una nena bonaerense de dos años que vacacionaba con su familia murió ahogada en una pileta

Ocurrió en Luján de Cuyo. Otros niños alertaron a los padres de la caída de la víctima al agua

La niña fallecida vacacionaba en
La niña fallecida vacacionaba en Mendoza junto a su familia

En Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, las vacaciones de una familia bonaerense terminaron en tragedia, ya que una nena de dos años murió ahogada tras caer en la pileta de una vivienda alquilada.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la intersección de las calles Almirante Brown y Guardia Vieja, en el límite entre Chacras de Coria y Vistalba. Según consignó El Sol, la familia, oriunda de la provincia de Buenos Aires, se encontraba en Mendoza desde el 20 de enero y había alquilado la casa para pasar sus vacaciones. En la tarde de este martes, alrededor de las 16.45, un llamado al 911 alertó sobre la caída de la menor al agua y su estado crítico.

Otros niños presentes en el domicilio fueron quienes pidieron ayuda tras advertir que la niña “no respiraba”. Inmediatamente, dos móviles de la Policía se desplazaron hasta el lugar y cortaron el tránsito en la zona para facilitar el acceso de las ambulancias. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó en pocos minutos y comenzó a aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras la situación generaba tensión entre los presentes.

La menor se encontraba en la pileta junto a otros cuatro niños al momento del accidente. El equipo médico intentó recuperar sus signos vitales con maniobras exhaustivas de RCP durante más de una hora, aunque el parte policial confirmó que no lograron salvarla. A pesar de los esfuerzos realizados, minutos después se confirmó el fallecimiento de la menor.

Las primeras averiguaciones de la Comisaría 30ª señalan que el accidente ocurrió en un contexto familiar, con siete personas alojadas en la vivienda, y que la investigación permanece abierta para determinar las circunstancias concretas que derivaron en el desenlace fatal.

El operativo desplegado por las autoridades incluyó el corte preventivo del tránsito en la calle Guardia Vieja y la intervención de efectivos policiales junto a personal médico. Las fuentes consultadas no precisaron mayores detalles sobre el momento exacto del accidente ni sobre la dinámica previa al hallazgo, mientras los informes periciales avanzan para esclarecer lo ocurrido.

Tandil: se tiró a nadar en un lago donde está prohibido y murió ahogado

El Lago del Fuerte de
El Lago del Fuerte de Tandil, donde murió ahogado Axel Arias

La tarde del sábado 24 de enero en Tandil quedó marcada por una tragedia en el Lago del Fuerte. Las autoridades municipales confirmaron la muerte de Axel Arias, de 27 años, tras varias horas de búsqueda luego de que se notificara su desaparición cerca del mediodía.

El operativo de rescate activó de inmediato a bomberos, efectivos policiales, personal de Defensa Civil y de la Cruz Roja, además de la colaboración del centro de monitoreo municipal para analizar las cámaras y contabilizar cuántas personas todavía permanecían en la zona.

Según los primeros datos, Arias nadaba en el lugar acompañado por otras personas y, al no regresar, sus compañeros alertaron a los servicios de emergencia.

Ante ese aviso, el Cuerpo de Bomberos del Cuartel Central acudió a la zona a las 10.45. Al no obtener resultados positivos durante las primeras horas, a las 12.40 ordenaron la activación del Protocolo del Sistema de Comando de Incidentes (SCI). Este comando unificado incluyó a Bomberos, Policía Comisaría Primera Tandil, Policía Departamental, Policía Ecológica, Defensa Civil, Cruz Roja Argentina y los Grupos de Riesgos Especiales (Buzos) provenientes de Mar del Plata. Además, en el operativo también colaboró personal del Club Náutico del Fuerte como refuerzo en las tareas de búsqueda.

La acción concluyó a las 18, cuando personal de Riesgos Especiales localizó el cuerpo sin vida del joven a tres metros de profundidad y a unos 60 metros de la orilla. Al poco tiempo, la investigación identificó al fallecido como Axel Arias, residente de Tandil, y se iniciaron las actuaciones de rigor con intervención de la autoridad judicial competente.

El caso volvió a poner en foco las restricciones vigentes sobre el uso recreativo del Lago del Fuerte. La ordenanza local 7271/97, que regula el uso del espejo de agua bajo criterios ambientales y de seguridad, no permite el ingreso al mismo.

