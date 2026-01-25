Tragedia en Tandil: se tiró a nadar en un lago donde está prohibido y murió ahogado

El Lago del Fuerte de Tandil, donde murió ahogado Axel Arias

La tarde del sábado en Tandil quedó marcada por una tragedia en el Lago del Fuerte. Las autoridades municipales confirmaron la muerte de Axel Arias, de 27 años, tras varias horas de búsqueda luego de que se notificara su desaparición cerca del mediodía.

El operativo de rescate activó de inmediato a bomberos, efectivos policiales, personal de Defensa Civil y de la Cruz Roja, además de la colaboración del centro de monitoreo municipal para analizar las cámaras y contabilizar cuántas personas todavía permanecían en la zona.

Según los primeros datos, Arias nadaba en el lugar acompañado por otras personas y, al no regresar, sus compañeros alertaron a los servicios de emergencia.

Ante ese aviso, el Cuerpo de Bomberos del Cuartel Central acudió a la zona a las 10:45. Al no obtener resultados positivos durante las primeras horas, a las 12:40 ordenaron la activación del Protocolo del Sistema de Comando de Incidentes (SCI). Este comando unificado incluyó a Bomberos, Policía Comisaría Primera Tandil, Policía Departamental, Policía Ecológica, Defensa Civil, Cruz Roja Argentina y los Grupos de Riesgos Especiales (Buzos) provenientes de Mar del Plata. Además, en el operativo también colaboró personal del Club Náutico del Fuerte como refuerzo en las tareas de búsqueda.

El ingreso al Lago del Fuerte de Tandil está prohibido

La acción concluyó a las 18, cuando personal de Riesgos Especiales localizó el cuerpo sin vida del joven a tres metros de profundidad y a unos 60 metros de la orilla. Al poco tiempo, la investigación identificó al fallecido como Axel Arias, residente de Tandil, y se iniciaron las actuaciones de rigor con intervención de la autoridad judicial competente.

El caso volvió a poner en foco las restricciones vigentes sobre el uso recreativo del Lago del Fuerte. La ordenanza local 7271/97, que regula el uso del espejo de agua bajo criterios ambientales y de seguridad, no permite el ingreso al mismo.

Otros casos

El personal de emergencias intentó reanimar a la víctima, sin éxito (Gentileza: La Voz del Interior)

El jueves pasado, un hombre de 50 años falleció ahogado en el río Anisacate, situado en el límite entre Villa La Bolsa y Anisacate, en el valle de Paravachasca de la provincia de Córdoba. El incidente ocurrió cuando el hombre, acompañado por su esposa y su hijo de 11 años, ingresó al agua para nadar y no logró volver a la superficie.

El hecho se registró durante la siesta, en una zona de piletones donde el río alcanza profundidades de dos a dos metros y medio. Al notar la desaparición del hombre, quienes se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo rápidamente.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción 1 de Alta Gracia, dirigida por la fiscal Luciana Sosa, que espera el resultado de la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento. En el operativo intervino también personal del Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba.

Según La Voz del Interior, el guardavidas, voluntarios y miembros de la Guardia Urbana realizaron maniobras de RCP durante 45 minutos tras rescatar al hombre del agua. Un equipo médico llegó poco después y continuó con los intentos de reanimación, sin éxito.

El día anterior, pero en Mendoza, un adolescente de 13 años se arrojó a un canal en Godoy Cruz para intentar salvar a su hermano de cinco años, quien había caído al agua durante una intensa tormenta. El joven fue arrastrado por la corriente y quedó atrapado bajo un puente, lo que agravó la situación.

El adolescente de 13 años tuvo que ser trasladado al Hospital Notti

El hecho ocurrió luego del desborde de una acequia en el barrio Suárez. Los vecinos colaboraron para levantar el puente y rescatar al adolescente, quien permaneció sumergido cerca de diez minutos y fue extraído sin signos vitales. La comunicación con emergencias se dificultó por la saturación de las líneas del 911 debido al temporal.

Poco después, personal de Bomberos Voluntarios y la Policía iniciaron maniobras de RCP durante más de 25 minutos, utilizando descargas eléctricas. El adolescente, cuya identidad no trascendió, logró recuperar el pulso tras los esfuerzos de reanimación.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Notti, en Guaymallén, donde permanece internado en terapia intensiva con diagnóstico de asfixia por inmersión y en estado crítico, asistido por respirador mecánico.