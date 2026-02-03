Ofrecieron una recompensa de $10 millones por datos sobre el paradero de una joven que desapareció en Santa Fe

Natalia Ferraro fue vista por última vez el 14 de abril de 2025 (Provincia de Santa Fe)

La desaparición de Natalia Ferrero movilizó a la provincia de Santa Fe y a las autoridades, que buscan respuestas desde hace más de 10 meses. Ante ello, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia fijó una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos útiles y comprobables que permitan localizarla.

El 14 de abril de 2025 fue la última vez que se vio a Natalia. Desde entonces, la incertidumbre y la angustia acompañan a su familia.

La División Paraderos de la Policía de Investigaciones (PDI-URI) y la Fiscalía Regional I, encabezada por el Dr. Gonzalo Iglesias, llevan adelante la investigación para dar con su paradero o conocer qué fue lo que sucedió con ella.

Familiares, amigos y organizaciones civiles insisten en la importancia de que la ciudadanía actúe ante cualquier indicio relevante. El Estado, en tanto, ofrece garantías de confidencialidad y protección a quienes aporten datos, en un proceso supervisado por la Dirección Provincial de Protección de Testigos y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), según comunicó el Ministerio de Justicia y Seguridad.

De acuerdo con lo informado desde el propio gobierno provincial, la recompensa será entregada a quien facilite información que resulte determinante para la localización de la joven. El monto podría dividirse si se reciben aportes relevantes de más de una persona, según la evaluación que realicen las autoridades competentes.

La joven fue vista por última vez en abril de 2025 (Gobierno de Santa Fe)

Para faciltar su identificación, mencionaron que Natalia Ferrero mide 1,65 metros de altura, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones y cabello largo, lacio y oscuro, presenta además signos particulares que pueden facilitar su identificación: tiene tatuado el nombre “Valentina” en el brazo derecho y los nombres “Valentina-Martina” en el pecho, lado izquierdo. Cuenta con una cicatriz en la pierna izquierda, arriba de la rodilla, producto de una herida de arma blanca. Además, usa piercing debajo del labio inferior, en el ombligo y en ambas orejas.

El Ministerio de Justicia y Seguridad subrayó que “toda colaboración ciudadana resulta indispensable” para avanzar en la búsqueda, y reiteró que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser de utilidad. La información recibida será analizada por el MPA y la Dirección de Protección de Testigos, que determinarán el mérito de cada aporte antes de proceder al pago de la recompensa.

La familia de Natalia Ferrero formalizó la denuncia por su desaparición el 25 de abril en la Comisaría 6ª de la ciudad de Santa Fe. Según se informó, la joven de veintiocho años salió de su casa ubicada en barrio Barranquitas y no volvió a comunicarse con sus allegados, lo que motivó la preocupación y el inicio del protocolo de búsqueda. Los familiares indicaron que no presentaba conflictos previos que pudieran explicar su ausencia, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades policiales y judiciales para dar con su paradero.