Sociedad

Dron y previas: corrían picadas por General Paz y subían todo a redes sociales

La Policía de la Ciudad realizó un amplio operativo en el que secuestró 11 vehículos vinculados a las carreras ilegales

Guardar
La Policía de la Ciudad secuestró 11 autos en un operativo anti picadas en la General Paz

La Policía de la Ciudad secuestró 11 vehículos durante un procedimiento dirigido a frenar carreras ilegales en la avenida General Paz, donde varios autos y motos fueron detectados cuando participaban en picadas y las imágenes eran grabadas para su posterior publicación en redes sociales.

La investigación reveló que cada jueves, distintos grupos se reunían en el estacionamiento de una estación de servicio frente a Tecnópolis y hacían una especie de previa antes de iniciar las carreras ilegales a alta velocidad en la traza principal, que registraban con un dron.

Uno de los autos incautados
Uno de los autos incautados por la Policía de la Ciudad

Durante el operativo, llevado a cabo el jueves pasado a la altura del kilómetro 5800 en sentido al Riachuelo, la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad contó con la colaboración del Cuerpo de Agentes de Tránsito y Seguridad y peritos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes. En total, fueron inspeccionados 63 vehículos, y se emitieron 11 actas de infracción. Los rodados retenidos, nueve automóviles y dos motocicletas, coincidían con los captados anteriormente en registros fílmicos durante las carreras clandestinas.

La Policía de la Ciudad
La Policía de la Ciudad secuestra una motocicleta en pleno operativo

Los policías identificaron 95 personas; ninguna presentaba impedimentos legales, aunque varias cuentan con antecedentes por infracciones de tránsito, especialmente por exceso de velocidad. Entre los identificados estuvo un hombre responsable de operar el dron durante las maniobras.

La Unidad Fiscal Especializada en Delitos, Contravenciones y Faltas Especiales asumió la causa, que avanza bajo la infracción al artículo 132 del Código Contravencional de la Ciudad. Las autoridades anunciaron la continuidad de controles en puntos frecuentados para realizar picadas ilegales.

El dron que se utilizó
El dron que se utilizó para grabar las carreras ilegales

Mató a un matrimonio con su camioneta: los polémicos videos en sus redes sociales

Una camioneta arrolló a un auto y mató a un matrimonio en Córdoba: los polémicos videos del conductor

Un matrimonio murió en el barrio Industrial Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, tras ser embestido por una camioneta durante la madrugada del domingo. El conductor del vehículo, Lucas Emanuel Belén, de 28 años, resultó herido y permanece internado bajo custodia policial, mientras avanza la investigación.

Las víctimas, Manuel Díaz (46) y Erika Casas (41), viajaban en un Renault Clío rumbo a sus lugares de trabajo. El hecho ocurrió en la intersección de General Manuel Savio y Diego de Funes y Salinas, cuando una Toyota Hilux SW4, conducida por Belén, impactó desde atrás al automóvil. Como consecuencia, el Renault Clío perdió el control y terminó colisionando contra un poste del tendido eléctrico.

Efectivos policiales y servicios de emergencia arribaron al lugar minutos después del accidente. Los médicos constataron el fallecimiento de ambos ocupantes del Renault Clío en el lugar. En tanto, el conductor de la camioneta sufrió traumatismo facial y fue derivado al hospital San Roque, donde permanece internado, bajo custodia policial y a disposición de la Unidad Judicial de Accidentología Vial.

La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad cordobesa, especialmente por la trayectoria de Erika Casas, quien fue la primera conductora contratada por la empresa Coniferal, una de las principales firmas de transporte público de la ciudad. Desde la empresa lamentaron la pérdida y destacaron su profesionalismo y compromiso.

Erika Casas, la víctima del
Erika Casas, la víctima del hecho

En tanto, las primeras pericias buscan establecer las circunstancias del impacto. Fuentes del caso indicaron que el Renault Clío circulaba con normalidad cuando fue embestido desde atrás por la camioneta, que circulaba a alta velocidad. La fiscalía investiga si hubo consumo de alcohol o alguna conducta imprudente por parte del conductor de la Hilux.

En las horas siguientes al siniestro, se viralizaron en redes sociales videos y publicaciones de Belén donde aparece manejando vehículos a alta velocidad, en situaciones que aparentan picadas, además de exhibir armas y botellas de alcohol. En uno de los registros, se lo observa acelerando una camioneta 4x4 a 100 kilómetros por hora en una avenida, junto a otros jóvenes, y filmando desde el asiento del conductor.

La Unidad Judicial de Accidentología Vial continúa con la recolección de pruebas, toma de testimonios y análisis de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la mecánica del hecho.

Temas Relacionados

Ciudad Autónoma de Buenos AiresPicadasPolicía de la CiudadGeneral PazÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Se incendió el restaurante de un hotel en el centro porteño: cuatro personas fueron asistidas por el SAME

El siniestro se originó en la cocina del establecimiento, en Avenida de Mayo 624. Bomberos de la Ciudad ya extinguió el fuego y los servicios de emergencia se retiraron del lugar

Se incendió el restaurante de

Ataque en patota en Tucumán: 20 rugbiers golpearon a un joven de 19 años y lo lanzaron a una zanja

Ocurrió este sábado a la madrugada en las afueras de un boliche enTafí del Valle. “No hagan eso, pueden matar a alguien”, suplicó Patricio, la víctima. Hay dos sospechosos detenidos

Ataque en patota en Tucumán:

Cortes de luz y caída de granizo: una tormenta provocó caos y evacuaciones en Mar del Plata

Las altas temperaturas y una tormenta intensa generaron daños severos en varias zonas costeras, que obligaron a residentes y turistas a abandonar playas y balnearios de manera urgente. Cómo estará el clima en La Feliz esta primera semana de febrero

Cortes de luz y caída

No los dejaron entrar y desataron una brutal golpiza: sillazos y trompadas en una clínica de Mar del Plata

La agresión se habría desencadenado luego de que el empleado de seguridad le negara el ingreso a familiares de un paciente hasta finalizar las tareas de limpieza. El video

No los dejaron entrar y

Incendios en Chubut: hubo más viento que lluvia y el panorama sigue siendo complejo

Un leve descenso de la temperatura contribuyó al combate pero el viento mantuvo la actividad del fuego. El pronóstico anticipa otra jornada con condiciones similares

Incendios en Chubut: hubo más
DEPORTES
Se confirmó el fixture de

Se confirmó el fixture de Los Pumas en el Mundial de Rugby 2027: fechas, sedes y estadios

El desgarrador relato sobre el accidente de la snowboarder de 22 años que murió en un centro de esquí: “La mochila quedó atrapada en la aerosilla”

Williams presentó su coche para la Fórmula 1: la sincera confesión tras la ausencia en las pruebas por los problemas de desarrollo

Argentina ajusta detalles en Busan antes del cruce de Copa Davis ante Corea del Sur

Un importante dirigente de Boca Juniors reveló por qué el club tiene 40 mil socios menos en su padrón

TELESHOW
Anto Pane habló de su

Anto Pane habló de su vínculo con la joven asesinada en Los Ángeles: “No tenía maldad”

Peter Lanzani fue operado de urgencia: cómo sigue su salud

La China Suárez habló de la posibilidad de tener un hijo con Mauro Icardi

La preocupación de L-Gante tras sufrir un nuevo incendio: “El año pasado fue mi casa, ahora nuestro boliche”

La ironía de Wanda Nara luego del triunfo de MasterChef Celebrity contra la serie de la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Se reanuda el juicio del

Se reanuda el juicio del siglo en el Vaticano por el escándalo financiero del cardenal Becciu

Canadá autoriza vuelos extra desde Panamá para el Mundial 2026

Arrestaron a dos sospechosos de intentar sabotear buques de la Armada alemana en Hamburgo

Comenzó el juicio por 38 delitos contra el hijo de la princesa heredera de Noruega: se declaró inocente de los cargos de violación

La Comisión de Hacienda emite dictamen favorable para crédito de $135 millones dirigido a obras de movilidad en San Salvador