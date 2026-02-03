Dron y previas: corrían picadas por General Paz y subían todo a redes sociales

La Policía de la Ciudad secuestró 11 autos en un operativo anti picadas en la General Paz

La Policía de la Ciudad secuestró 11 vehículos durante un procedimiento dirigido a frenar carreras ilegales en la avenida General Paz, donde varios autos y motos fueron detectados cuando participaban en picadas y las imágenes eran grabadas para su posterior publicación en redes sociales.

La investigación reveló que cada jueves, distintos grupos se reunían en el estacionamiento de una estación de servicio frente a Tecnópolis y hacían una especie de previa antes de iniciar las carreras ilegales a alta velocidad en la traza principal, que registraban con un dron.

Uno de los autos incautados por la Policía de la Ciudad

Durante el operativo, llevado a cabo el jueves pasado a la altura del kilómetro 5800 en sentido al Riachuelo, la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad contó con la colaboración del Cuerpo de Agentes de Tránsito y Seguridad y peritos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes. En total, fueron inspeccionados 63 vehículos, y se emitieron 11 actas de infracción. Los rodados retenidos, nueve automóviles y dos motocicletas, coincidían con los captados anteriormente en registros fílmicos durante las carreras clandestinas.

La Policía de la Ciudad secuestra una motocicleta en pleno operativo

Los policías identificaron 95 personas; ninguna presentaba impedimentos legales, aunque varias cuentan con antecedentes por infracciones de tránsito, especialmente por exceso de velocidad. Entre los identificados estuvo un hombre responsable de operar el dron durante las maniobras.

La Unidad Fiscal Especializada en Delitos, Contravenciones y Faltas Especiales asumió la causa, que avanza bajo la infracción al artículo 132 del Código Contravencional de la Ciudad. Las autoridades anunciaron la continuidad de controles en puntos frecuentados para realizar picadas ilegales.

El dron que se utilizó para grabar las carreras ilegales

Una camioneta arrolló a un auto y mató a un matrimonio en Córdoba: los polémicos videos del conductor

Un matrimonio murió en el barrio Industrial Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, tras ser embestido por una camioneta durante la madrugada del domingo. El conductor del vehículo, Lucas Emanuel Belén, de 28 años, resultó herido y permanece internado bajo custodia policial, mientras avanza la investigación.

Las víctimas, Manuel Díaz (46) y Erika Casas (41), viajaban en un Renault Clío rumbo a sus lugares de trabajo. El hecho ocurrió en la intersección de General Manuel Savio y Diego de Funes y Salinas, cuando una Toyota Hilux SW4, conducida por Belén, impactó desde atrás al automóvil. Como consecuencia, el Renault Clío perdió el control y terminó colisionando contra un poste del tendido eléctrico.

Efectivos policiales y servicios de emergencia arribaron al lugar minutos después del accidente. Los médicos constataron el fallecimiento de ambos ocupantes del Renault Clío en el lugar. En tanto, el conductor de la camioneta sufrió traumatismo facial y fue derivado al hospital San Roque, donde permanece internado, bajo custodia policial y a disposición de la Unidad Judicial de Accidentología Vial.

La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad cordobesa, especialmente por la trayectoria de Erika Casas, quien fue la primera conductora contratada por la empresa Coniferal, una de las principales firmas de transporte público de la ciudad. Desde la empresa lamentaron la pérdida y destacaron su profesionalismo y compromiso.

Erika Casas, la víctima del hecho

En tanto, las primeras pericias buscan establecer las circunstancias del impacto. Fuentes del caso indicaron que el Renault Clío circulaba con normalidad cuando fue embestido desde atrás por la camioneta, que circulaba a alta velocidad. La fiscalía investiga si hubo consumo de alcohol o alguna conducta imprudente por parte del conductor de la Hilux.

En las horas siguientes al siniestro, se viralizaron en redes sociales videos y publicaciones de Belén donde aparece manejando vehículos a alta velocidad, en situaciones que aparentan picadas, además de exhibir armas y botellas de alcohol. En uno de los registros, se lo observa acelerando una camioneta 4x4 a 100 kilómetros por hora en una avenida, junto a otros jóvenes, y filmando desde el asiento del conductor.

La Unidad Judicial de Accidentología Vial continúa con la recolección de pruebas, toma de testimonios y análisis de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la mecánica del hecho.