¿Es posible ser amigos después de una ruptura amorosa?

La amistad con un ex requiere cerrar el ciclo emocional y evitar expectativas románticas para ser auténtica y saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Se puede ser amigo de un ex? La pregunta es tan antigua como las rupturas mismas y, aunque la mayoría termina alejándose tras el final de una relación, la discusión sigue viva.

Ninguna historia es igual a otra, pero ciertos patrones y recomendaciones de especialistas ayudan a entender por qué mantener el contacto puede ser tan complejo o, en algunos casos, sorprendentemente sencillo.

¿Amigos después del amor?

Para muchas personas, la idea de conservar una amistad con una expareja despierta incógnitas y temores. Olivia Petter, autora de Millennial Love, confesó a BBC News que las verdaderas amistades con exnovios son raras en su entorno. “No tengo muchos amigos que sigan siendo amigos de sus exparejas”, dijo, y admitió que solo en un par de ocasiones logró mantener ese lazo.

Según expertos, la intensidad de la relación y la manera en que terminó influyen en las posibilidades de mantener una amistad con una expareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave, según Petter, está en la intensidad y la duración del noviazgo. Solo con quienes tuvo relaciones breves y poco comprometidas fue posible una cercanía sin tensiones: “El hecho de que hayamos tenido algo facilita una amistad cercana, sin dudas ni confusiones”.

Pero cuando la historia fue más profunda, aunque el trato siga siendo cordial, la amistad genuina no suele prosperar. A veces, es solo cortesía.

El peso de la ruptura (y quién la provoca)

Kate Mansfield, asesora en relaciones de pareja, va un paso más allá. Para ella, el modo en que termina la historia pesa más que el tiempo compartido. “Depende realmente de cómo terminó, de quién tomó la decisión, si fue una ruptura mutua o si solo una parte quiso finalizar; esto pesa más que los años invertidos”, aclaró a BBC News.

Para Mansfield, los vínculos casuales suelen ser más fáciles de transformar en amistad, aunque a veces sean emocionalmente más intensos de lo esperado. No hay recetas mágicas, solo la certeza de que el cierre emocional es indispensable.

Los especialistas en relaciones recomiendan establecer límites claros y transparencia si se intenta conservar la amistad tras la ruptura amorosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y aquí aparece el primer gran desafío: diferenciar entre la persona y el romance. Mansfield insiste en que hay que haber procesado la ruptura, no solo avanzar en lo práctico, sino también en lo emocional.

“Debes haber procesado la ruptura, no solo haber avanzado en lo logístico, sino también en lo emocional”, subrayó. Además, recomienda analizar si existe un interés real por la otra persona más allá del pasado romántico. Las amistades sinceras nacen cuando hay algo más que recuerdos de pareja.

La trampa del “apego disfrazado”

¿Y si uno de los dos mantiene la esperanza de reconciliación? Mansfield lo deja claro: “Si aún tienes la esperanza de que vuelvan o mantienes el contacto solo para saber sobre su vida sentimental, eso es apego disfrazado de amistad”.

En otras palabras, no se trata de amistad, sino de una extensión del vínculo anterior. La única manera de que funcione es que ambos acepten el final y no existan intereses ocultos.

El apego disfrazado de amistad puede dificultar una relación genuina entre exnovios si aún existen sentimientos o esperanzas de reconciliación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo también juega un papel fundamental. Petter sugiere una “pausa” entre el final y el inicio de la amistad, un espacio para recuperar el equilibrio emocional y redefinir el lugar que ocupa la otra persona. La prisa, en estos casos, suele complicar aún más las cosas.

Cuando la amistad con un ex realmente funciona

Si ambos han cerrado el ciclo, la amistad puede ser posible, pero requiere acuerdos claros. Los especialistas recomiendan dialogar sobre los límites, especialmente si alguna de las partes inicia una nueva relación.

Mansfield destaca que conviene escuchar las inquietudes de la nueva pareja y, si es necesario, ajustar la frecuencia de los encuentros, optar por actividades grupales o ser totalmente transparente. La honestidad y el respeto por los nuevos vínculos son claves para evitar malos entendidos.

Dar un espacio o pausa tras el fin del romance ayuda a recuperar el equilibrio emocional y facilita la transición hacia una posible amistad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero no siempre se puede. Tanto Mansfield como Petter coinciden en que hay casos en los que la amistad es inviable: daños emocionales, pérdida de confianza o sentimientos no resueltos hacen imposible recomenzar como amigos.

“Las únicas personas de las que me he apartado del todo son aquellas que me han ocasionado daños graves de alguna manera”, reconoció Petter a BBC News.

Priorizar el bienestar personal y saber tomar distancia tras una ruptura es clave para la salud emocional y el crecimiento personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, en esas situaciones en las que el dolor persiste, los especialistas aconsejan priorizar el bienestar y tomar distancia. En ocasiones, lo más saludable es aceptar que esa relación ha llegado a su verdadero final.

No hay fórmulas universales, pero sí una recomendación que nunca falla: cuidarse a uno mismo y darle espacio al tiempo. Porque, al final, cada historia de amor (y de amistad) tiene su propio desenlace.