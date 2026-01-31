Alerta por calor extremo en siete provincias y una semana agobiante en el AMBA: el pronóstico para los próximos días

Hay cinco provincias en alerta por calor extremo (Grosby)

Una alerta por temperaturas extremas se extendió ayer a siete provincias, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) el termómetro llegó a los 30 grados. Este fin de semana, se anticipan condiciones similares en el AMBA y en distintas regiones del interior del país.

Según el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 29 grados en Capital Federal y alrededores. Sin probabilidad de lluvias, el cielo se mantendrá entre parcialmente y algo nublado durante toda la jornada.

Mañana, en tanto, se registrará un leve aumento de la temperatura máxima, con una mínima de 21 grados y una máxima de 31. No se esperan lluvias y el cielo presentará algunas nubes.

Semana de calor agobiante en CABA

La semana próxima continuará con condiciones climáticas similares en el AMBA. El lunes, las temperaturas oscilarán entre los 23 y 33 grados, mientras que el cielo se mantendrá mayormente nublado durante toda la jornada. No se prevén lluvias en la zona.

Grosby

El martes será uno de los días más calurosos de la semana. Con una temperatura mínima de 24 grados, por la tarde se alcanzarán los 34. El tiempo se mantendrá parcialmente nublado, con una probabilidad de precipitaciones muy baja a partir de la tarde.

En tanto, entre el miércoles y el jueves se mantendrán valores térmicos elevados, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y los 34 grados. Durante ambas jornadas, el cielo se presentará entre parcialmente y mayormente nublado.

El viernes se perfila como el día más caluroso y agobiante de la semana. Con cielo mayormente nublado, la temperatura mínima será de 28 grados y la máxima alcanzará los 35. Hacia la segunda parte del día, podrían registrarse lluvias que traigan algo de alivio, aunque la probabilidad todavía se mantiene baja.

Las provincias en alerta por tormentas.

Este sábado, al igual que ayer, múltiples provincias permanecen en alerta por tormentas. La advertencia de nivel amarillo rige en Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

Según el SMN, en estas zonas se esperan tormentas acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas intensas. Las ráfagas pueden superar los 90 kilómetros por hora en algunas zonas, mientras que se prevén acumulaciones de entre 10 y 45 milímetros.

Los vecinos de las regiones en alerta amarilla deben: evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua, alejarse de puertas y ventanas, y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. En caso de estar al aire libre, se recomienda buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

En tanto, San Juan y Mendoza también tienen alertas de nivel naranja por fuertes tormentas. Las localidades serán afectadas por granizo, actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y abundante precipitación en períodos cortos.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada”, indicó el SMN. Entre otras recomendaciones, se sugiere: no salir de casa a menos que sea necesario, permanecer en construcciones cerradas, alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas, preparar un kit de emergencia, cargar los celulares con anticipación y agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Las provincias en alerta por calor extremo.

Al igual que ayer, ni CABA ni el Conurbano se verán amenazados por alertas por calores extremos. Sin embargo, localidades del sur y centro de la provincia de Buenos Aires sí se encuentran bajo advertencia amarilla. Las zonas afectadas son Azul, Rauch, Tapalqué, Tandil, Benito Suárez, Olavarría, General La Madrid, Laprida, Bahía Blanca, Patagones, Saavedra, Tornquist, Villarino y Puan, entre otras.

En tanto, el límite entre La Pampa, Río Negro y Neuquén se encuentra bajo advertencia roja: efecto alto a extremo en la salud.

En el oeste de Chubut la situación es de alerta naranja, mientras que el oeste rionegrino y el sur neuquino es amarillo y naranja.