Un ex ministro de Mendoza relató que quisieron estafarlo al hacerse pasar por una empresa de correo

Se trata de Carlos Aranda, quien estuvo al frente de la cartera provincial hasta 2013. Manifestó que los ciberdelincuentes tenían datos precisos

Un ex ministro del Gobierno de Mendoza denunció haber sido víctima de un intento de estafa virtual a través de un llamado de WhatsApp. El hecho ocurrió este miércoles y trascendió a través de las redes sociales, en donde expuso los detalles de la maniobra utilizada por los delincuentes.

Carlos Aranda, quien estuvo al frente de la cartera de Seguridad de la provincia, utilizó sus redes para advertir a la comunidad sobre el uso de información personal precisa por parte de los ciberdelincuentes. “Comparto para evitar este tipo de estafas”, indicó luego del episodio.

Según relató, recibió una comunicación de aproximadamente tres minutos por parte de un interlocutor que se hizo pasar como representante de la empresa de logística y distribución. El perfil utilizado en la aplicación de mensajería incluía el logo de la empresa. “Hoy intentaron estafarme mediante la llamada de WhatsApp. Utilizaron este logo y desde ese número”, explicó en relación a la imagen que acompañaba la publicación.

El caso se hizo público a través de distintos portales de noticias locales. De acuerdo con lo informado por Mendoza Today, Andrada manifestó que el pretexto de la llamada fue la supuesta entrega: “Decían que tenía un paquete”.

Durante la conversación, el ex ministro percibió inconsistencias en el relato y se mostró sorprendido por la exactitud de los datos personales que manejaba el estafador. “Tenían mis datos (DNI, nombre, dirección, también la del DNI)”, aseguró, y detalló que el objetivo de la maniobra era inducirlo a repetir una secuencia numérica enviada durante la charla.

Ante las sospechas, optó por entregar información falsa. “Yo le dicté otros números distintos, y ahí el delincuente me insultó y colgó”, lo que lo llevó a confirmar la sospecha de que se trataba de un intento de estafa. En su publicación, el ex ministro compartió una captura del número utilizado por el estafador e instó a la ciudadanía a extremar las precauciones ante este tipo de contactos.

Aranda asumió en 2009 y estuvo al frente del Ministerio de Seguridad hasta el 2013, año en que presentó su renuncia al ex gobernador Francisco Pérez. Argumentó que su salida se fundamentaba en la percepción de haber “cumplido un ciclo en el cargo para el cual fue designado”. También expresó su gratitud hacia los integrantes del Gobierno provincial y la Policía de Mendoza, resaltando el “compromiso con el pueblo de Mendoza manifestado en cada una de sus acciones”.

Estafas a través de la aplicación de WhatsApp

Entre las modalidades más frecuentes se encuentran los fraudes románticos y las ofertas laborales falsas, esquemas que buscan obtener información personal o recursos económicos de las víctimas.

Las estafas románticas se caracterizan por el establecimiento de vínculos afectivos a través de mensajes directos. El estafador se presenta como una persona interesada en iniciar una relación y, con el tiempo, desarrolla una conexión emocional con la víctima. Una vez establecida la confianza, solicita dinero o favores económicos bajo pretextos urgentes o emotivos. En ocasiones, propone encuentros presenciales que nunca se concretan, utilizando excusas de último momento para mantener la manipulación.

Mediante las ofertas laborales falsas los delincuentes se hacen pasar por reclutadores de empresas reconocidas y ofrecen puestos con salarios elevados y modalidad remota. Los mensajes suelen llegar desde números desconocidos e incluyen enlaces o archivos maliciosos. Durante el supuesto proceso de selección, los estafadores persuaden a la víctima para que comparta información personal sensible o realice pagos bajo la excusa de gastos administrativos.

Otras modalidades detectadas por el Centro de Ayuda de WhatsApp incluyen el envío de mensajes que prometen premios inexistentes o la incorporación de usuarios a grupos desconocidos donde se promueven inversiones fraudulentas. En todos los casos, los ciberdelincuentes emplean tácticas para generar confianza o urgencia, aprovechando la inmediatez de la plataforma.

Las autoridades y especialistas en seguridad informática recomiendan mantener la cautela ante mensajes de origen desconocido, verificar siempre la identidad de los remitentes y evitar compartir información personal o financiera a través de canales no oficiales.

Ante la sospecha de haber sido víctima de un intento de fraude, sugieren reportar el incidente a las plataformas correspondientes y a las autoridades especializadas en delitos informáticos.

