Confirmaron un caso de triquinosis en Mar del Plata

Las autoridades sanitarias evalúan el estado de salud de familiares y allegados del paciente internado, ya que la infección puede cursar con cuadros leves y los síntomas demoran semanas en aparecer

Un reciente episodio en Mar del Plata encendió la alerta sanitaria local tras la detección de un caso de triquinosis en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Hasta lo que se sabe, el hombre infectado asistió a una reunión familiar y consumió chorizo casero. La investigación avanza, mientras el entorno del paciente permanece bajo observación médica.

De acuerdo con la información a la que accedió el medio local 0223, el paciente fue el único entre los asistentes a la reunión que presentó síntomas compatibles con triquinosis, enfermedad causada por el parásito Trichinella spiralis.

El hombre ingresó el 15 de enero tras experimentar “fiebre prolongada durante 20 días y decaimiento”. Los profesionales del HIGA realizaron un primer estudio, que arrojó un resultado positivo para la infección parasitaria. “El paciente aún debe someterse a una contraprueba para verificar que padece la enfermedad”, señalaron voceros de la institución al medio local 0223.

Las autoridades sanitarias evalúan el caso con cautela. Aunque el resto de los participantes en la reunión no mostró signos de la enfermedad, la posibilidad de cuadros leves no se descarta. “Es posible que los casos leves, es decir, aquellos en los que hay una pequeña cantidad de parásitos en el cuerpo, no causen signos”, explicaron desde el hospital. El protocolo incluye el seguimiento de todos los expuestos, ya que los síntomas derivados de la invasión del tejido muscular pueden manifestarse entre dos y ocho semanas después del consumo del alimento contaminado.

La hipótesis inicial en el HIGA apunta a un episodio aislado. No obstante, profesionales del hospital analizan a quienes compartieron la mesa con el paciente, a pesar de la ausencia de nuevos registros sintomáticos hasta el momento. La vigilancia epidemiológica continúa activa en Mar del Plata, mientras la comunidad médica enfatiza la importancia de acudir ante cualquier señal compatible con la enfermedad.

Cuáles son sus síntomas

La triquinosis, también conocida como triquinelosis, es un tipo de infección por nematodos. Estos nematodos parásitos (trichinella) viven y se reproducen en un cuerpo huésped. Estos parásitos infectan a animales como osos, pumas, morsas, zorros, jabalíes y cerdos domésticos. La infección se contrae al comer las formas inmaduras (larvas) de los nematodos presentes en la carne cruda o poco cocida.

Cuando se consume carne cruda o poco cocida que contiene larvas de trichinella, estas maduran y se convierten en gusanos adultos en el intestino delgado. Esto lleva varias semanas. Los gusanos adultos producen larvas que viajan por el torrente sanguíneo a diferentes partes del cuerpo. Luego se depositan en el tejido muscular. La triquinosis se encuentra diseminada principalmente en zonas rurales en todo el mundo.

Se puede tratar con medicamentos, aunque no siempre es necesario. Además, es muy fácil de prevenir.

Los síntomas de la enfermedad
Los síntomas de la enfermedad pueden demorar varias semanas en aparecer tras la ingesta

Los síntomas se pueden manifestar con una infestación moderada o abundante, es decir, cuando hay una gran cantidad de parásitos en el cuerpo. Estos signos suelen empeorar a medida que las larvas de ascáride (triquina) circulan por el cuervo.

Al tragar las larvas de ascáride (triquinela) en pequeños sacos (quistes) que contienen el parásito. Los jugos digestivos disuelven los quistes y la larva se libera dentro del cuerpo. Luego, las larvas atraviesan la pared del intestino delgado, donde se transforman en gusanos adultos y se aparean. Los síntomas digestivos pueden comenzar 1 o 2 días después de la infección. En esta etapa, es posible que tengas:

  • diarrea;
  • dolor de estómago (abdominal);
  • debilidad y cansancio intensos (fatiga);
  • náuseas y vómitos.

Aproximadamente, una semana después de la infección, los parásitos hembras adultos producen larvas. Las larvas se desplazan por todo el cuerpo y se introducen en el tejido muscular. Aquí cada larva se enrosca y forma un quiste a su alrededor. Las larvas pueden vivir en el interior del tejido muscular durante meses a años.

Los síntomas que se presentan a raíz de la invasión del tejido muscular suelen comenzar de 2 a 8 semanas después de la infección e incluyen lo siguiente:

  • fiebre alta y escalofríos;
  • dolor y sensibilidad muscular;
  • dolor articular Hinchazón en los párpados o el rostro;
  • debilidad;
  • dolor de cabeza;
  • sensibilidad a la luz;
  • conjuntivitis;
  • picazón e irritación en la piel.

Si hay muchos parásitos, el dolor y la debilidad muscular pueden ser intensos. Puede limitar el movimiento, la respiración y el habla.

Los síntomas duran varios meses. Sin embargo, generalmente disminuyen cuando las larvas forman los quistes. Incluso una vez que la infección desapareció, la fatiga, el dolor leve, la debilidad y la diarrea pueden durar meses o años.

