Sociedad

Violenta pelea entre dos “trapitos” en Córdoba: uno terminó internado con traumatismo de cráneo y el otro detenido

Uno de los involucrados le habría golpeado con palos de madera al otro en la cabeza y tuvo que ser hospitalizado. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad

Guardar
La víctima sufrió un traumatismo de cráneo y fue derivada al Hospital de Urgencias

Un episodio de violencia entre cuidacoches alteró la tranquilidad de la tarde en barrio Centro de la ciudad de Córdoba. Según informó la Policía de Córdoba, el hecho ocurrió en calle Oncativo al 50, donde dos hombres, de 34 y 36 años, se vieron involucrados en una pelea que terminó con uno de ellos detenido y el otro hospitalizado.

De acuerdo al reporte oficial, la disputa se desató en la vía pública y, en medio del enfrentamiento, uno de los involucrados, de 36 años, resultó con lesiones de importancia. Personal de un servicio de emergencias acudió rápidamente al lugar, asistió al herido y lo trasladó al Hospital de Urgencias. Allí ingresó con diagnóstico de traumatismo de cráneo, lo que motivó la intervención médica inmediata.

En paralelo, efectivos policiales aprehendieron al presunto agresor, un hombre de 34 años, quien quedó bajo custodia. Durante la intervención, los uniformados secuestraron tres elementos de madera que, según las primeras averiguaciones, habrían sido utilizados durante la pelea.

El agresor de 34 años
El agresor de 34 años quedó detenido y los objetos incautados fueron puestos a disposición de la Justicia de Córdoba

Tanto el detenido como los objetos incautados fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.

En sectores como Güemes, Nueva Córdoba, Jardín -donde permanecen desde hace una década a lo largo de la avenida Yofre, desplazándose de forma desafiante entre los vehículos-, Cerro de las Rosas, General Paz y Centro, se han reportado múltiples incidentes ligados a “naranjitas” (como se conoce a los “trapitos” en Córdoba) que intimidan a conductores, cometen robos y ejercen violencia tanto física como verbal, según indicó el medio local La Voz.

Más problemas con trapitos en Córdoba

En el corazón de la ciudad de Córdoba, personal de la Policía detuvo a dos cuidacoches, acusadas de solicitar dinero a los conductores a cambio de permitirles estacionar en la vía pública. Este procedimiento tuvo lugar durante la mañana del jueves en Avenida Vélez Sarsfield al 600, en el barrio Nueva Córdoba, una zona ampliamente transitada. La intervención policial se originó por una alerta emitida desde el sistema de videovigilancia 911, que advirtió movimientos sospechosos en el área.

La situación se desarrolló en las primeras horas del día, cuando operadores del centro de monitoreo identificaron a dos hombres, de 25 y 28 años, que se acercaban a automovilistas que intentaban dejar sus vehículos en la calle. De acuerdo con fuentes policiales, los sujetos exigían a los conductores una suma superior a cinco mil pesos como condición para permitirles estacionar en ese sector.

Los cuidacoches fueron aprehendidos tras ser detectados por cámaras de videovigilancia

A la par de lo detectado por las cámaras, numerosos vecinos y peatones informaron que los mismos individuos también generaban molestias a quienes transitaban por la vereda, lo que llevó a la rápida intervención de un móvil policial. Al arribar al sitio, los uniformados secuestraron un chaleco refractario utilizado por los aprehendidos como distintivo mientras desarrollaban su actividad, el cual fue incorporado como prueba en la causa.

Tanto el elemento incautado como los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde quedaron a disposición de la Justicia. La causa quedó encuadrada bajo infracciones al código de convivencia, y ambos implicados recibieron la notificación de rigor antes de ser derivados a la sede judicial.

Este episodio se suma a otros operativos recientes desplegados por la Policía de Córdoba en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de erradicar la exigencia de dinero en la vía pública y reforzar la seguridad tanto de automovilistas como de peatones. En horas recientes, se registró una situación similar en la calle Obispo Trejo, donde otro hombre fue demorado por portar un cuchillo.

Los procedimientos, que cuentan con el respaldo tanto del centro de monitoreo como de testimonios de conductores afectados, apuntan a desalentar estas prácticas informales y a preservar el uso seguro del espacio público en la ciudad.

Temas Relacionados

CórdobaCuidacochesPelea callejeraÚltimas noticias

Últimas Noticias

Crece la preocupación por la crecida de un río en Santiago del Estero y ya hay barrios afectados por el agua

Las autoridades intensificaron los monitoreos en el río Dulce tras la liberación de más de 900 metros cúbicos por segundo desde el embalse de Termas de Río Hondo. Hay alerta naranja en toda la región

Crece la preocupación por la

Golpe en un taller clandestino de La Plata que funcionaba como desarmadero de motos

Hay un ciudadano paraguayo imputado por el delito de encubrimiento con ánimo de lucro y el lugar fue clausurado

Golpe en un taller clandestino

Encontraron muerto al hombre de 41 años que había desaparecido en el mar de Santa Teresita

La víctima estaba en el agua junto a su pareja y fueron arrastrados por la corriente. Se desplegó un amplio operativo en la zona desde la noche del miércoles para hallarlo

Encontraron muerto al hombre de

Un hombre murió tras un brutal choque frontal entre un auto y una camioneta en Entre Ríos

La víctima viajaba con su esposa y su hija, quienes fueron trasladadas con heridas leves, al igual que el conductor de la Amarok. Todo ocurrió en la Ruta Nacional 18, a la altura de la localidad de San Salvador

Un hombre murió tras un

La Justicia ya investiga la amenaza a Karina Mazzocco: “Te voy a matar, ya sé donde vive tu hijo”

Una fiscalía porteña está al frente del caso luego de que autoridades del canal hicieran la denuncia. La conductora de “A la tarde” expresó su preocupación por los mensajes y fotos intimidatorias que recibió la producción

La Justicia ya investiga la
DEPORTES
Morgan Riddle, la influencer y

Morgan Riddle, la influencer y pareja de un tenista top ten del mundo que ganó más dinero que él durante el Abierto de Australia

El emotivo minuto de silencio y los conmovedores homenajes por el fatal accidente en el que murieron 7 fanáticos del PAOK de Grecia

Riestra recibe a Defensa y Justicia en el cierre de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

La revolución que generó en la F1 la primera aparición del Aston Martin, la creación “extrema” de Adrian Newey

Una travesía de casi dos días: los detalles del extenso viaje del equipo argentino de Copa Davis rumbo a Corea del Sur

TELESHOW
Todo listo para Kidzapalooza 2026:

Todo listo para Kidzapalooza 2026: Topa, Panam y Piñón Fijo en el gran escenario infantil

Desde sus vacaciones en Brasil, Iliana Calabró compartió la primera foto de su nieto Bento

La Justicia ya investiga la amenaza a Karina Mazzocco: “Te voy a matar, ya sé donde vive tu hijo”

El ex de Lourdes Fernández va a juicio por violencia de género: podría enfrentar una pena de 28 años de cárcel

En medio de rumores, la China Suárez se mostró junto a Icardi y dejó un mensaje silencioso

INFOBAE AMÉRICA

Dave Mustaine reveló por qué

Dave Mustaine reveló por qué fue su última pelea con James Hetfield y aclaró que no volvieron a hablar

Guns N’ Roses prepara un nuevo álbum con canciones inéditas y deja atrás las reversiones

Ministro ecuatoriano descartó una emergencia tras el retorno de Daniel Noboa al país y anunció nuevas operaciones de seguridad

La Policía de Brasil detuvo a un sospechoso vinculado al Estado Islámico que preparaba un atentado suicida cerca de San Pablo

Moscú sufrió la mayor nevada en más de dos siglos y acumula nieve de hasta 65 centímetros