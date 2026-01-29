Violenta pelea entre dos “trapitos” en Córdoba: uno terminó internado con traumatismo de cráneo y el otro detenido

La víctima sufrió un traumatismo de cráneo y fue derivada al Hospital de Urgencias

Un episodio de violencia entre cuidacoches alteró la tranquilidad de la tarde en barrio Centro de la ciudad de Córdoba. Según informó la Policía de Córdoba, el hecho ocurrió en calle Oncativo al 50, donde dos hombres, de 34 y 36 años, se vieron involucrados en una pelea que terminó con uno de ellos detenido y el otro hospitalizado.

De acuerdo al reporte oficial, la disputa se desató en la vía pública y, en medio del enfrentamiento, uno de los involucrados, de 36 años, resultó con lesiones de importancia. Personal de un servicio de emergencias acudió rápidamente al lugar, asistió al herido y lo trasladó al Hospital de Urgencias. Allí ingresó con diagnóstico de traumatismo de cráneo, lo que motivó la intervención médica inmediata.

En paralelo, efectivos policiales aprehendieron al presunto agresor, un hombre de 34 años, quien quedó bajo custodia. Durante la intervención, los uniformados secuestraron tres elementos de madera que, según las primeras averiguaciones, habrían sido utilizados durante la pelea.

El agresor de 34 años quedó detenido y los objetos incautados fueron puestos a disposición de la Justicia de Córdoba

Tanto el detenido como los objetos incautados fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.

En sectores como Güemes, Nueva Córdoba, Jardín -donde permanecen desde hace una década a lo largo de la avenida Yofre, desplazándose de forma desafiante entre los vehículos-, Cerro de las Rosas, General Paz y Centro, se han reportado múltiples incidentes ligados a “naranjitas” (como se conoce a los “trapitos” en Córdoba) que intimidan a conductores, cometen robos y ejercen violencia tanto física como verbal, según indicó el medio local La Voz.

Más problemas con trapitos en Córdoba

En el corazón de la ciudad de Córdoba, personal de la Policía detuvo a dos cuidacoches, acusadas de solicitar dinero a los conductores a cambio de permitirles estacionar en la vía pública. Este procedimiento tuvo lugar durante la mañana del jueves en Avenida Vélez Sarsfield al 600, en el barrio Nueva Córdoba, una zona ampliamente transitada. La intervención policial se originó por una alerta emitida desde el sistema de videovigilancia 911, que advirtió movimientos sospechosos en el área.

La situación se desarrolló en las primeras horas del día, cuando operadores del centro de monitoreo identificaron a dos hombres, de 25 y 28 años, que se acercaban a automovilistas que intentaban dejar sus vehículos en la calle. De acuerdo con fuentes policiales, los sujetos exigían a los conductores una suma superior a cinco mil pesos como condición para permitirles estacionar en ese sector.

Los cuidacoches fueron aprehendidos tras ser detectados por cámaras de videovigilancia

A la par de lo detectado por las cámaras, numerosos vecinos y peatones informaron que los mismos individuos también generaban molestias a quienes transitaban por la vereda, lo que llevó a la rápida intervención de un móvil policial. Al arribar al sitio, los uniformados secuestraron un chaleco refractario utilizado por los aprehendidos como distintivo mientras desarrollaban su actividad, el cual fue incorporado como prueba en la causa.

Tanto el elemento incautado como los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde quedaron a disposición de la Justicia. La causa quedó encuadrada bajo infracciones al código de convivencia, y ambos implicados recibieron la notificación de rigor antes de ser derivados a la sede judicial.

Este episodio se suma a otros operativos recientes desplegados por la Policía de Córdoba en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de erradicar la exigencia de dinero en la vía pública y reforzar la seguridad tanto de automovilistas como de peatones. En horas recientes, se registró una situación similar en la calle Obispo Trejo, donde otro hombre fue demorado por portar un cuchillo.

Los procedimientos, que cuentan con el respaldo tanto del centro de monitoreo como de testimonios de conductores afectados, apuntan a desalentar estas prácticas informales y a preservar el uso seguro del espacio público en la ciudad.