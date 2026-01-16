Sociedad

Detuvieron a dos “trapitos” en Córdoba por exigirle cinco mil pesos a los automovilistas para dejarlos estacionar

Los identificaron a través de las cámaras de seguridad. Les iniciaron una causa por infringir el código de convivencia

Los cuidacoches fueron aprehendidos tras ser detectados por cámaras de videovigilancia. Ocurrió en avenida Vélez Sarsfield al 600.

En pleno centro de la Capital de Córdoba la Policía detuvo a dos cuidacoches acusados de exigir dinero a automovilistas para permitirles estacionar en la calle. El operativo se desarrolló en la mañana del jueves sobre Avenida Vélez Sarsfield al 600, en el conocido barrio Nueva Córdoba. La acción policial se activó tras una alerta emitida por el sistema de videovigilancia del 911, que detectó movimientos sospechosos en la zona.

La secuencia comenzó temprano, cuando operadores del centro de monitoreo identificaron a dos hombres, de 25 y 28 años, abordando a conductores que intentaban estacionar. Los sujetos exigían a los automovilistas una suma superior a los cinco mil pesos a cambio de permitirles dejar su vehículo, según señalaron fuentes policiales.

Además, varios vecinos y transeúntes reportaron que los mismos individuos ocasionaban molestias a quienes circulaban por la vereda, una situación que derivó en la intervención inmediata de un móvil policial.

Al arribar al lugar, los efectivos secuestraron un chaleco refractario utilizado por los detenidos, el cual servía como identificador durante su actividad. Tanto el elemento incautado como los propios detenidos fueron trasladados a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

Los cuidacoches exigían sumas superiores
Los cuidacoches exigían sumas superiores a cinco mil pesos a los conductores que intentaban estacionar

La causa se encuadra bajo infracciones al código de convivencia, y los aprehendidos fueron notificados como infractores antes de su traslado a la sede judicial.

El hecho se suma a una serie de operativos recientes llevados adelante por la Policía de Córdoba en distintas zonas de la ciudad, destinados a frenar exigencias indebidas de dinero en la vía pública y garantizar la seguridad de automovilistas y peatones. En las últimas horas, un episodio similar fue registrado en la calle Obispo Trejo, donde otro hombre fue demorado portando un cuchillo.

Los procedimientos, respaldados por el centro de monitoreo y los testimonios de los conductores afectados, buscan desalentar prácticas informales y resguardar el uso del espacio público en Córdoba.

Rosario: se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto

El ataque ocurrió sobre avenida Del Huerto al 1100, cuando el dueño del vehículo se negó a pagar una “tarifa” exigida por los trapitos

Frente a la puerta de un club tradicional de Rosario, un cruce breve entre un conductor y un cuidador de autos terminó en una situación inesperada y tensa, que desencadenó la intervención de la Policía y la posterior liberación del implicado.

La noche del 29 de diciembre, en la zona de avenida Del Huerto. Un hombre provocó daños con un palo a una Renault Kangoo tras no recibir dinero por el supuesto cuidado del vehículo.

Todo comenzó cuando P. D. D. L., empleado de la empresa Sur Guard, estacionó el utilitario de la compañía cerca del club Universitario, en la citada avenida. De acuerdo con las fuentes del caso, el trabajador fue abordado por un individuo que le solicitó dinero para cuidar su auto.

Ante la negativa, Pablo le aclaró que le pagaría al retirarse y se dirigió a buscar a su hija al club. Pasaron alrededor de cuarenta minutos. El sonido de golpes alertó al propietario, quien, al acercarse, observó a un hombre identificado como R. S. R. blandiendo un palo de aproximadamente dos metros e impactando el vehículo de la empresa.

La víctima señaló directamente al agresor ante el personal policial. El sospechoso fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 2.ª junto con el palo secuestrado. Según el parte oficial, la central del 911 recibió la notificación y coordinó el procedimiento, aunque la víctima decidió presentarse por sus propios medios para formalizar la denuncia.

En cuanto a la situación procesal del implicado, una autoridad del club Universitario confirmó esta tarde que “aparentemente ya está en la zona nuevamente”. Mientras que fuentes del caso confirmaron que, efectivamente, R. S. R. ya había sido liberado y se encontraba horas más tarde en el lugar donde fue detenido, realizando las mismas prácticas.

