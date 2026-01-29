Sociedad

Un turista argentino tuvo que ser reanimado en Uruguay después de una picadura de insecto

El hombre de 50 años sufrió convulsiones, por lo que fue asistido por guardavidas. El video de la emergencia

Guardar
El hombre debió ser asistido por guardavidas.

Un turista argentino vivió momentos de extrema tensión en las últimas horas en una playa de Punta del Este, Uruguay, luego de que la picadura de insecto le provocara una grave reacción alérgica que obligó a los guardavidas a reanimarlo de urgencia.

El episodio se registró este miércoles por la tarde en la Playa Bikini de Manantiales, en el departamento de Maldonado. De acuerdo a lo informado por medios locales, la víctima es un hombre de 50 años que se encontraba dentro del mar cuando al momento del hecho.

Cerca de las 14 horas, el turista fue picado por una avispa mientras estaba en el agua. La picadura derivó en una fuerte reacción en su cuerpo: se cree que comenzó a presentar convulsiones producto de una alergia.

Ante la emergencia, los guardavidas de Playa Bikini actuaron con rapidez y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar, logrando estabilizarlo. Posteriormente, el hombre fue trasladado en una ambulancia al sanatorio Cantegril.

Antecedentes

En diciembre del año pasado, el empresario rosarino Gustavo Scaglione (64) -líder del grupo que compró el canal Telefe- fue picado por avispas en una chacra de Punta del Este y debió ser llevado de urgencia a un hospital local.

El episodio ocurrió en un campo ubicado a unos dos kilómetros de la policlínica del balneario uruguayo de José Ignacio, desde donde fue trasladado en camioneta para ser atendido por los médicos, según informó Gente Online.

El médico Leonardo Falcao relató en diálogo con FM GENTE que el paciente llegó “desmayado en la camioneta con la presión bajísima, menos de 7, en preparo”. Además, indicó que el equipo lo derivó rápidamente al área de reanimación y aplicó el protocolo internacional para casos de shock anafiláctico.

“Luego de seguir todas las pautas internacionales del caso, del shock anafiláctico, pudimos estabilizarlo de a poco”, explicó el profesional.

Tras estabilizar al empresario, el personal médico lo trasladó al sanatorio Mautone en una ambulancia de la policlínica. Falcao detalló que el vehículo, donado por una vecina del balneario, estaba completamente equipado y permitió que el paciente llegara “estabilizado perfectamente”.

El médico aseguró que la evolución del estado de salud de Scaglione fue positiva y que el paciente regresó a la policlínica para agradecer la atención recibida. “Vino hoy a realizarnos el agradecimiento, algo que no suele pasar”, finalizó Falcao.

Osvaldo César Zaldivas, reconocido músico
Osvaldo César Zaldivas, reconocido músico en Entre Ríos y fundador del grupo Cumbia Eterna

Tan solo un mes antes de este último episodio, Osvaldo César Zaldivas, reconocido músico en Entre Ríos y fundador del grupo Cumbia Eterna, perdió la vida en Concordia tras sufrir la picadura de una avispa en su propio lavadero de autos, ubicado en la intersección de ruta 4 y Paula Albarracín de Sarmiento.

El trágico suceso se desencadenó cuando Zaldivas regresó a su vehículo después de salir brevemente para hacer una compra, según relataron allegados y su pareja. Al abrir la puerta, encontró al insecto en el interior e intentó matarlo y en ese momento recibió la picadura que le provocó una reacción alérgica, indicó el medio local Ahora.

Transcurridos apenas minutos desde el incidente, el cantante, consciente del rápido avance del cuadro, se dirigió en su propio auto al Hospital Carrillo, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Dada la gravedad del episodio, el personal del lugar lo derivó al Hospital Masvernat, donde se confirmó que era alérgico al veneno de avispa. Los profesionales de la salud actuaron con celeridad administrándole los tratamientos indicados para este tipo de emergencias.

Dada la gravedad del episodio, el personal del lugar lo derivó al Hospital Masvernat, donde se confirmó que era alérgico al veneno de avispa. Los profesionales de la salud actuaron con celeridad administrándole los tratamientos indicados para este tipo de emergencias.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasPunta del EsteTurista argentinoPicaduraRCPAvispa

Últimas Noticias

Cuándo es el primer fin de semana largo y qué días serán feriado

El calendario oficial ya define cuándo será el primer descanso extendido del año y qué fechas permitirán planificar una escapada

Cuándo es el primer fin

Muerto y maniatado: buscan pistas del homicidio de Fernando Fazzolari en las cámaras de seguridad

El cuerpo del pintor, de 76 años, fue hallado por su hijo en su casa del barrio porteño de Monserrat

Muerto y maniatado: buscan pistas

Sigue el calor en el AMBA, con viento intenso y alertas por tormentas en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada con nubosidad variable y ráfagas de hasta 50 km/h en la región metropolitana, sin probabilidad de precipitaciones

Sigue el calor en el

Cayó un ladrón de nacionalidad boliviana que se hacía pasar por pastor evangélico para evadir a la Policía

El hombre fue capturado en las inmediaciones de un templo de Lavallol. Su captura fue celebrada por la ministra Alejandra Monteoliva

Cayó un ladrón de nacionalidad

Video: así fue el momento de la explosión en una fábrica de San Fernando que desató un voraz incendio

En el lugar, trabajaron al menos 10 dotaciones de bomberos. Uno de los vecinos comentó que, en un primer momento, pensó que se trataba de una “lluvia muy fuerte”

Video: así fue el momento
DEPORTES
Franco Colapinto habló sobre el

Franco Colapinto habló sobre el rendimiento que tuvo con Alpine tras las primeras pruebas y dejó una esperanzadora frase sobre la Fórmula 1

Las particulares reacciones de Santiago Ascacíbar frente a los goles de Estudiantes y Boca en un palco

El curioso punto que perdió Aryna Sabalenka por gritar demasiado en el duelo de semifinales del Australian Open: “Nunca me había pasado algo así”

La respuesta de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso tras los silbidos de los hinchas de Racing: “La única verdad es la que vivís en la calle”

“No me hagas muecas”: el tenso cruce de Eduardo Domínguez con un periodista por Marcos Rojo y la férrea defensa a Santiago Ascacibar

TELESHOW
Julieta Ortega sorprendió a su

Julieta Ortega sorprendió a su hijo Benito en vivo al contar qué cosas no soportaría de su novia

Benjamín Vicuña contó la llamativa colección que mantuvo hasta los 20 años: “Tenía una fascinación”

El exigente desafío del alfajor en MasterChef Celebrity: recetas y secretos de la gran delicia argentina

Nancy Anka emociona en Carlos Paz con Íntimo, un show que invita a viajar por su vida y su música

Relax, playa y cariño: así fue el día de Andrés Calamaro y Natalí Franco en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

Las lluvias extremas agravadas por

Las lluvias extremas agravadas por el cambio climático causan más de 100 muertes en el sur de África

Cuándo es el primer fin de semana largo y qué días serán feriado

Bruce Springsteen lanzó una canción contra la campaña antiinmigración de EE.UU.

China ejecutó a 11 acusados formar una red de estafas cibernéticas

¿Por qué los museos de Viena son los más caros del mundo?