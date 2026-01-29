Un turista argentino tuvo que ser reanimado en Uruguay después de una picadura de insecto

El hombre debió ser asistido por guardavidas.

Un turista argentino vivió momentos de extrema tensión en las últimas horas en una playa de Punta del Este, Uruguay, luego de que la picadura de insecto le provocara una grave reacción alérgica que obligó a los guardavidas a reanimarlo de urgencia.

El episodio se registró este miércoles por la tarde en la Playa Bikini de Manantiales, en el departamento de Maldonado. De acuerdo a lo informado por medios locales, la víctima es un hombre de 50 años que se encontraba dentro del mar cuando al momento del hecho.

Cerca de las 14 horas, el turista fue picado por una avispa mientras estaba en el agua. La picadura derivó en una fuerte reacción en su cuerpo: se cree que comenzó a presentar convulsiones producto de una alergia.

Ante la emergencia, los guardavidas de Playa Bikini actuaron con rapidez y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar, logrando estabilizarlo. Posteriormente, el hombre fue trasladado en una ambulancia al sanatorio Cantegril.

Antecedentes

En diciembre del año pasado, el empresario rosarino Gustavo Scaglione (64) -líder del grupo que compró el canal Telefe- fue picado por avispas en una chacra de Punta del Este y debió ser llevado de urgencia a un hospital local.

El episodio ocurrió en un campo ubicado a unos dos kilómetros de la policlínica del balneario uruguayo de José Ignacio, desde donde fue trasladado en camioneta para ser atendido por los médicos, según informó Gente Online.

El médico Leonardo Falcao relató en diálogo con FM GENTE que el paciente llegó “desmayado en la camioneta con la presión bajísima, menos de 7, en preparo”. Además, indicó que el equipo lo derivó rápidamente al área de reanimación y aplicó el protocolo internacional para casos de shock anafiláctico.

“Luego de seguir todas las pautas internacionales del caso, del shock anafiláctico, pudimos estabilizarlo de a poco”, explicó el profesional.

Tras estabilizar al empresario, el personal médico lo trasladó al sanatorio Mautone en una ambulancia de la policlínica. Falcao detalló que el vehículo, donado por una vecina del balneario, estaba completamente equipado y permitió que el paciente llegara “estabilizado perfectamente”.

El médico aseguró que la evolución del estado de salud de Scaglione fue positiva y que el paciente regresó a la policlínica para agradecer la atención recibida. “Vino hoy a realizarnos el agradecimiento, algo que no suele pasar”, finalizó Falcao.

Osvaldo César Zaldivas, reconocido músico en Entre Ríos y fundador del grupo Cumbia Eterna

Tan solo un mes antes de este último episodio, Osvaldo César Zaldivas, reconocido músico en Entre Ríos y fundador del grupo Cumbia Eterna, perdió la vida en Concordia tras sufrir la picadura de una avispa en su propio lavadero de autos, ubicado en la intersección de ruta 4 y Paula Albarracín de Sarmiento.

El trágico suceso se desencadenó cuando Zaldivas regresó a su vehículo después de salir brevemente para hacer una compra, según relataron allegados y su pareja. Al abrir la puerta, encontró al insecto en el interior e intentó matarlo y en ese momento recibió la picadura que le provocó una reacción alérgica, indicó el medio local Ahora.

Transcurridos apenas minutos desde el incidente, el cantante, consciente del rápido avance del cuadro, se dirigió en su propio auto al Hospital Carrillo, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Dada la gravedad del episodio, el personal del lugar lo derivó al Hospital Masvernat, donde se confirmó que era alérgico al veneno de avispa. Los profesionales de la salud actuaron con celeridad administrándole los tratamientos indicados para este tipo de emergencias.

