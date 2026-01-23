Sociedad

Buscan intensamente a un turista argentino que desapareció en Punta del Este tras ingresar al mar en una moto de agua

Las autoridades identificaron como Daniel Crisci al hombre de 58 años que partió desde La Rinconada de Portezuelo en una moto de agua amarilla y no regresó

Buscan intensamente a un turista argentino que desapareció en Punta del Este tras ingresar al mar en una moto de agua

La noche del miércoles marcó el inicio de un despliegue de emergencia en las costas de Punta del Este después de que un turista argentino desapareciera tras ingresar al mar en una moto de agua.

Las autoridades identificaron al hombre como Daniel Crisci, de 58 años, quien salió desde la zona de La Rinconada de Portezuelo a bordo de un vehículo color amarillo y no regresó a la orilla.

De acuerdo con la información publicada por el medio local Cadena del Mar, confirmaron que “al no retornar a la costa, se dio aviso a las autoridades sobre las 20:00 horas”. La Prefectura del Puerto de Punta del Este lideró la búsqueda, incorporando dos embarcaciones en el operativo. Además, informaron que “desde el aire, trabajan dos aeronaves de Aviación Naval, además de drones destinados al rastreo nocturno”.

Las autoridades identificaron como Daniel Crisci al hombre de 58 años que partió desde La Rinconada de Portezuelo en una moto de agua amarilla y no regresó

El operativo aumentó su alcance con el arribo de una nueva embarcación proveniente de Rocha. Las labores de búsqueda continuaron durante toda la noche, con la expectativa de lograr dar con el paradero del turista argentino desaparecido.

Otros casos similares

A principio de año, la Armada de Uruguay buscó intensamente por cuatro días a un joven argentino que había desaparecido el 1° de enero al ingresar al mar para asistir a dos compañeros. Finalmente, fue hallado flotando a 1.500 metros de la costa de Punta del Este.

El cadáver fue encontrado en la Parada 3 de La Brava, un área conocida como La Huella, y detectado por un grupo de guardavidas que lo reconoció.

La desaparición de Franco Toro, tatuador y artista plástico de 30 años, había generado un extenso operativo de búsqueda. El joven, quien trabajaba en un local gastronómico de Punta del Este durante la temporada, se sumergió en el mar durante la madrugada del Año Nuevo para intentar salvar a dos de sus compañeros y no volvió a emerger.

El joven de 30 años desapareció en el mar, luego de que intentara rescatar a su pareja junto a un amigo

El lugar en que ocurrió el hecho es considerado de los más complejos de la costa uruguaya: “Es uno de los puntos más conflictivos porque allí se produce el encuentro de las aguas dulces del Río de la Plata y el agua salada del océano Atlántico. La correntada es fuerte en ambos sentidos. Por eso, las corrientes de retorno o resaca son más fuertes que en otras playas. También la presencia de rocas y el acceso difícil son otros factores que hacen que se desaconseje el ingreso a esas aguas”, detalló Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina.

Durante los días previos al hallazgo, la Prefectura Naval de Uruguay mantuvo suspendidas las labores de rastrillaje marítimo por las condiciones meteorológicas. El viento intenso y el oleaje elevado impedían el uso de lanchas, motos de agua y el trabajo del equipo de buzos, restringiendo la búsqueda a tierra firme. El área de rastreo, delimitada en un rectángulo de 1.600 metros de ancho, se extendió hasta el balneario de José Ignacio, situado a unos 45 kilómetros de Punta del Este.

El despliegue incluyó personal de la Prefectura de Maldonado, quien se encargó del traslado y custodia del cuerpo una vez recuperado del agua. El procedimiento oficial continuó con la notificación a familiares y la pericia de los especialistas forenses.

Así la Prefectura uruguaya trasladaba el cuerpo de Franco Toro en Punta del Este

En la última semana, un argentino de 50 años fue hospitalizado en Punta del Este tras ser rescatado del mar por guardavidas luego de ser golpeado inesperadamente por una ola, según comunicó la Intendencia de Maldonado.

De acuerdo con la información de Maldonado Noticias, una intervención inmediata de los socorristas permitió sacar al turista del agua y evitar complicaciones adicionales. La víctima habría sufrido una lesión en la columna, concretamente en la zona de las vértebras cervicales, por el impacto recibido.

El momento en el que el argentino fue trasladado hacia un centro de salud local

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en la Playa Zorba, en la Parada 5 de la Brava. Mientras lo asistían, se solicitó una ambulancia; allí recibió las primeras atenciones médicas antes de ser trasladado a un centro de salud para una evaluación más exhaustiva.

