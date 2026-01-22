América Latina

Punta del Este busca soluciones al transporte público: analizan carriles exclusivos, bajar precios y hasta un tranvía

La Intendencia de Maldonado creó una comisión integrada por todos los partidos políticos para analizar ideas que estimulen el uso de ómnibus en la ciudad para descongestionar el tránsito

Punta del Este evalúa alternativas
Punta del Este evalúa alternativas para descongestionar la ciudad (RS Fotos)

Una idea que surgió del sector privado para mejorar la movilidad de Punta del Este fue la de incorporar un tranvía que conecte los puntos más transitados de la ciudad. El director de la constructora Saceem y presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, presentó la propuesta al intendente de Maldonado, Miguel Abella.

Sobre la mesa del jefe del gobierno departamental hay varias alternativas para hacer que la ciudad estrella del turismo uruguayo sea más ágil. Y, más allá del tranvía, la intención de la municipalidad es lograr un transporte público más eficiente que permita descongestionar la ciudad.

Es que la intendencia convocó a una comisión conformada por el Partido Nacional (que gobierna Maldonado), el Partido Colorado y el Frente Amplio, para manejar estas alternativas.

El intendente de Maldonado, Miguel
El intendente de Maldonado, Miguel Abella, y el presidente Yamandú Orsi (IDM)

El diario local El País informó que algunas ideas que hay sobre la mesa es crear una app en la que se pueda ver en tiempo real por dónde van los ómnibus y las conexiones que se pueden hacer, construir paradas inteligentes que digan cuánto tiempo demoran en llegar las distintas líneas, crear dos ejes troncales exclusivos para el transporte público, bajar el precio del boleto y un cambio en el cálculo.

En esta comisión, los integrantes recibieron dos estudios que sirvieron como punto de partida de la discusión: por un lado, llegó uno preparado por la consultora Nómade, que se centró en encuestas a usuarios del transporte público. Por otro lado, un trabajo del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), que fue encargado por la intendencia. Los partidos políticos, en tanto, ya tienen preparados sus informes.

Este informe técnico propuso 12 lineamientos estratégicos para mejorar el sistema. Entre ellos, consignó ese medio, está el “fortalecimiento de la gestión del gobierno departamental”, la generación de una “nueva base de la tarifa técnica” y la “introducción de una tarjeta universal para la validación y pago de los viajes”.

(RS Fotos)
(RS Fotos)

Otros planteos que se incluyen son la “incorporación de un mecanismo centralizado de recaudación”, la “implementación de un sistema integrado de información y comunicación con el usuario” y la “electrificación de la flota”.

Además, esta propuesta técnica incluye la creación de una tarifa especial para quienes sean usuarios frecuentes del sistema y una “línea de alta frecuencia” que una San Carlos, Maldonado y Punta del Este.

Lo que busca el gobierno de Abella es reconfigurar la movilidad del departamento dado el gran crecimiento de la población que tuvo en los últimos años. En declaraciones a El País, Abella señaló que lo que buscan es “estimular a que la gente utilice el transporte público”, por lo que la apuesta es a mejorar el servicio local.

(RS Fotos)
(RS Fotos)

A esto le suma que a partir de 2027 la intendencia prohibirá el ingreso de ómnibus departamentales –es decir, de distancias más largas– a la ciudad y que tendrá estacionamiento tarifado desde el verano.

El crecimiento de la población en Punta del Este y los miles y miles de turistas que recibe en verano han provocado que los embotellamientos en la ciudad sean cada vez más frecuentes. La temporada turística ha estado a tope en Uruguay, con altos índices de ocupación especialmente en Punta del Este, y esto dejó en evidencia que son necesarias “obras de infraestructura”, según declaró días atrás el empresario Rubial a El País.

“En Maldonado ha explotado (el crecimiento inmobiliario) desde hace mucho tiempo. Y con esta temporada exitosa el sistema se estresa y se manifiesta en su máxima expresión lo que es no estar acompañando con inversiones para resolver y para anticiparse a los problemas de la vialidad urbana”, expresó el presidente de la Cámara de la Construcción.

Punta del Este ha crecido en estos últimos años, tanto en población como en la cantidad de obras. Y esto tiene como contracara la posibilidad de caer en un “apagón logístico de movilidad”, según advirtió este empresario. Ruibal reconoció que tiene ese “miedo”.

