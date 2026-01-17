Sociedad

Hospitalizaron a un argentino en Punta del Este, tras ser rescatado del mar: cómo se encuentra su estado de salud

Se trata de un hombre de 50 años, cuya identidad se mantuvo bajo reserva. Según confirmaron fuentes oficiales, habría sido golpeado por una “importante ola”

El momento en el que
El momento en el que el argentino fue trasladado hacia un centro de salud local (Gentileza: Portada Punta)

En las últimas horas, se confirmó que un argentino de 50 años fue internado en Punta del Este, Uruguay, luego de que haber sido rescatado por el equipo de guardavidas de la zona. De acuerdo con el relato oficial, el turista habría sido golpeado por sorpresa por una ola.

El operativo de rescate se desplegó este viernes a la tarde en la Playa Zorba, ubicada en Parada 5 de la Brava. En ese momento, la víctima disfrutaba del mar, cuando el fuerte oleaje obligó a la intervención de la Brigada de Guardavidas de Maldonado.

Mientras los brigadistas retiraban al hombre del agua, se había solicitado la presencia de una ambulancia en el lugar. Fue así que recibió las primeras atenciones médicas en el lugar antes de su traslado para una evaluación más profunda.

De acuerdo con la información publicada por Maldonado Noticias, la intervención oportuna de los socorristas evitó complicaciones adicionales y permitió su rescate seguro. No obstante, indicaron que habría sufrido una lesión en la columna, debido a que el golpe se produjo en la zona de las vértebras cervicales.

El hombre fue rescatado por
El hombre fue rescatado por la Brigada de Guardavidas de Maldonado

Tal como describió la Intendencia de Maldonado en un comunicado oficial, se trató de “un importante golpe por parte de una ola”. Y remarcaron que los incidentes por el impacto de olas suelen representar un riesgo en las playas de Punta del Este, especialmente cuando los bañistas no advierten el peligro de ciertas corrientes, según alertan habitualmente los profesionales a cargo de la seguridad costera.

Una conductora argentina sufrió un choque en Punta del Este y dejó como saldo a un motociclista muerto

A finales de 2026 y junto con el inicio de la temporada de verano, se conoció sobre la muerte de un motociclista en Punta del Este, tras haber chocado contra una camioneta en la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, a la altura de la parada 33, uno de los puntos más transitados de la playa Brava.

El caso cobró relevancia en un contexto de preocupación, ya que en las 48 horas previas al accidente fatal se habían reportado cerca de 30 accidentes de tránsito en la costa de Maldonado, según los datos recopilados por medios uruguayos.

Choque Punta del Este

El siniestro, ocurrido el viernes 26 de diciembre de 2025, provocó retrasos en el tránsito y movilizó a personal policial, agentes de tránsito y Policía Científica, que realizó peritajes en el lugar como parte de la investigación judicial. Asimismo, el motociclista fue identificado como Néstor Daniel Rodríguez, de 44 años, quien trabajaba como guardia de seguridad y residía en Balneario Buenos Aires.

Al momento del accidente, se dirigía hacia su empleo en un edificio de la zona, según detalló la prensa local. La moto, una Yamaha YZF-R3, circulaba a gran velocidad hacia el centro y no respetó el paso de los autos, impactando contra el lateral de una camioneta Mercedes Benz con matrícula argentina, conducida por una mujer de 34 años domiciliada en Buenos Aires.

El impacto proyectó el cuerpo del motociclista varios metros, provocando la muerte en el acto. El hecho fue captado por una cámara de seguridad y las imágenes circularon rápidamente en las redes sociales. Por su parte, la conductora resultó ilesa, pero debió ser asistida por una crisis nerviosa. También se sometió a un control de alcoholemia que dio negativo.

Este accidente se produjo tres semanas después de otro episodio fatal en la zona, cuando el viernes 5 de diciembre, un ciudadano argentino de 50 años, identificado como Eduardo Gerling, murió tras la colisión entre una Volkswagen Amarok y un camión de logística en Soriano. Como consecuencia de ese hecho, Gerling, oriundo de Concordia, sufrió heridas graves y murió en las horas posteriores, lo que generó numerosas muestras de pesar en redes sociales por parte de allegados y familiares.

