Así fue el dramático operativo para asistir a una embarazada que había quedado sola y encerrada en su casa cuando rompió bolsa

La policía tuvo que trepar una reja, romper una persiana y sacar una ventana para que los médicos pudieran ingresar al domicilio. La bebé y la madre están bien de salud. Ocurrió en Mar del Plata

La mujer, identificada como P.M.S., de 35 años, llamó al 911 luego de dar a luz

En Mar del Plata se produjo un hecho dramático que movilizó a las fuerzas de seguridad y al personal médico local. Una mujer identificada como P.M.S., de 35 años, solicitó asistencia a través del sistema de emergencias 911 y fue encontrada post trabajo de parto dentro de su vivienda, ubicada en la intersección de las calles Perú y Rodríguez Peña.

La escena, que derivó en una intervención urgente de la Policía de Mar del Plata y del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), culminó con el nacimiento de una bebé y el traslado de ambas al hospital.

De acuerdo con lo informado por la Policía de Mar del Plata, el hecho ocurrió el jueves pasado por la tarde cuando el personal de la comisaría cuarta y el Comando de Patrullas fue comisionado por el 911 para verificar una solicitud de asistencia médica en un domicilio particular.

El personal médico del SAME estabilizó a la recién nacida, cortó el cordón umbilical y priorizó la atención a la madre que llegó a desvanecerse

Al arribar, los agentes escucharon gritos de auxilio provenientes del interior de la vivienda. Desde el exterior se determinó que la mujer, quien se encontraba sola con su hija de 18 meses, había experimentado un parto sin posibilidad de abrir la puerta para permitir el ingreso de ayuda.

La situación generó una acción inmediata: los efectivos decidieron acceder por el techo, saltaron una reja y forzaron una ventana y la persiana para ingresar al inmueble.

Según relató la médica Micaela, quien participó del operativo y dialogó con Telefe, la llamada al servicio de emergencias se produjo después del nacimiento de la bebé. “Ella nos llama cuando ya había nacido, no es que la ambulancia llegó tarde ni nada por el estilo. Llamó cuando ya había parido. Estaba shockeada, con alteraciones en la consciencia, con mucha hemorragia”, explicó la profesional, destacando el cuadro que presentaba la madre.

La situación se agravaba porque la mujer no tenía posibilidad de abrir la puerta, lo que sumaba desesperación. “En el momento que se escucha que ingresan al domicilio, porque yo seguía en comunicación con ella, lo primero que sentí fue alivio”, detalló Micaela.

Una vez dentro, el personal de SAME y la policía encontraron a la madre en la cama, acompañada por su hija de 18 meses y la recién nacida. Gimena, una de las médicas presentes, describió la escena: “Cuando ingresamos al domicilio gracias a la Policía que rompe la persiana para entrar, yo me encuentro con la mamá en la cama, la bebita al lado y otra bebé de 18 meses en la escena”.

Madre e hija fueron trasladadas al Hospital Materno Infantil bajo código rojo, donde lograron contener la emergencia y permanecen internadas en buen estado de salud

La prioridad fue estabilizar tanto a la madre como a la recién nacida, que requirió cuidados inmediatos. “Lo primero que hicimos fue darle calor a la recién nacida, terminar de cortar el cordón umbilical y vimos que estaba bien, reaccionaba bien la bebé en general. La mamá estaba descompensada, había mucha hemorragia”, relató la doctora.

El protocolo continuó con la solicitud de un móvil de apoyo para el traslado urgente de la bebé, mientras el equipo médico permaneció en el lugar para estabilizar a la madre, quien presentaba un cuadro delicado. Durante el procedimiento, el personal de salud se mantuvo en comunicación con el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

Ambas, madre e hija, fueron derivadas a ese centro asistencial bajo código rojo debido al riesgo que presentaba la mujer, que llegó a desvanecerse. Una vez en el hospital, lograron contener la situación y ambas permanecieron internadas en buen estado de salud.

Respecto a la otra menor, hermana de la recién nacida, Gimena especificó: “Primero quedó con Policía, que eran los que estaban en el lugar. Después quedó a cargo de su abuela”.

Micaela, por su parte, destacó la frecuencia de este tipo de llamados al sistema de emergencias. “Tenemos muchos llamados de esta índole. En este caso ella no podía abrir la puerta, eso era lo más desesperante”, puntualizó.

